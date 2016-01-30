«آخرین انار دنیا» فضایی ضدجنگ دارد/ اجرا روی گاری

ابراهیم پشت کوهی کارگردان «آخرین انار دنیا» درباره آماده سازی این اثر نمایشی برای حضور در جشنواره تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: دکور «آخرین انار دنیا» آماده شده اما چون دکور سنگینی داریم از مسئولان جشنواره درخواست کردم که شب قبل از اجرا تالار مولوی را در اختیار ما قرار دهند چون اگر غیر از این باشد نمی‌توانیم نمایش را آماده کنیم.

وی ادامه داد: دکور نمایش «آخرین انار دنیا» یک گاری است و همه اتفاقات نمایش و بازی بازیگران در این گاری اتفاق می افتد. این گاری به اشکال مختلفی از جمله قصر، بیمارستان، خانه و در نهایت کشتی در می آید.

به گفته وی، این اثر نمایشی توسط گروه تی تووک و بر اساس رمانی با همین نام از بختیار علی شنبه ۱۰ بهمن ماه در بخش تازه‌های تئاتر ایران و بخش بین الملل سی‌و‌چهارمین جشنواره تئاتر فجر به صحنه می رود. در این نمایش ۱۰ بازیگر ۲۷ نقش را بر عهده دارند.

وی درباره مضمون این اثر نمایشی بیان کرد: «آخرین انار دنیا» فضایی ضد جنگ دارد اما جنگ در پس زمینه داستان جریان دارد و مخاطب با شخصیت هایی دلنشین و جذاب روبرو است. فضای داستان از رئالیسم جادویی بهره برده اما ویژگی رمان بختیار علی این است که رئالیسم جادویی آن با رئالیسم جادویی آمریکای لاتین متفاوت است. به عنوان نمونه یکی از شخصیت های نمایش «ممد دل شیشه» نام دارد که قلبش از شیشه است و اگر ترک بخورد، می شکند و او می میرد. نمایش، داستان های موازی دارد به همین دلیل ترجیح می دهم خلاصه ای از قصه را ارایه نکنم تا مخاطبان خودشان با فضای اثر آشنا شوند.

کارگردان «مثل آب برای شکلات» درباره تغییراتی که اجرا نسبت به رمان پیدا کرده است، گفت: در اجرای این نمایش کاملا وفادار به رمان نبودیم و اجرایی نعل به نعل نخواهیم داشت بلکه با توجه به بلند بودن رمان صحنه هایی از اثر انتخاب شده است و حتی چند صحنه در نمایش وجود دارد که در رمان تنها در حد یک سطر مطرح شده است اما چون ارزش دراماتیک داشتند در نمایش پرداخت شده اند.

وی در پایان صحبت هایش بیان کرد: هنوز صحبتی برای اجرای عموم این نمایش صورت نگرفته است اما با توجه به اینکه در بخش تولیدات تازه تئاتر ایران تنها ۱۰ نمایش حضور دارند برنامه ریزی برای اجرای عموم آنها نباید کار سختی باشد. من این نمایش را با یک گروه بندرعباسی و به مدت سه ماه تمرین کردم بنابراین امیدوارم شرایط برای اجرای عمومی نمایش فراهم شود. «آخرین انار دنیا» قرار است اجراهای خارج از کشور نیز داشته باشد که در اولین گام قرار است نیمه اول سال ۹۵ در سلیمانیه عراق که در واقع زادگاه رمان نیز است به صحنه برود.

عوامل و بازیگران این اثر نمایشی عبارتند از طراح، نویسنده، کارگردان: ابراهیم پشتکوهی، بازیگران: محمد سایبانی، بهنام پانیزه، حسین اصیلی، الهام اسکندری، وحید فراهانی، سارا شاهی، سعید عیسایی، الناز امینی، یاسر پریداری، فاطمه احسانفر، طراح صحنه: ابراهیم پشتکوهی، نهاد مولوی، آهنگساز :بهرنگ عباسپور، طراح نور: پیمان بخشی، طراح لباس: فاطمه پشتکوهی، عکاس: بودا عباس نیا، مهدی آشنا، طراح پوستر و بروشور: بودا عباس نيا.

نمایش «آخرین انار دنیا» شنبه ۱۰ بهمن ماه ساعت ۱۷ و ۱۹:۳۰ در تالار مولوی به صحنه می رود.