روایت فرمالیستی زندگی یک خانواده/ تاریخ «در خواب دیگران» مرور شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک روز مانده به پایان اجراهای جشنواره تئاتر فجر شنبه ۱۰ بهمن ماه در نهمین روز از برگزاری این رویداد هنری، ۱۲ نمایش در بخش صحنه ای و ۶ نمایش در بخش خیابانی سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به صحنه رفتند.

براین اساس در بخش خیابانی در محوطه باز تئاتر شهر نمایش های «پسماندگان» به کارگردانی کیوان نخعی از تهران، «داهول» به کارگردانی علی قاضی از مسجد سلیمان، «پروانگی» به کارگردانی حامد زارعان از تهران، «کسی فشنگ ها را نمی شمارد (۲)» به کارگردانی امیر حسین شفیعی از ورامین از ساعت ۱۶ تا ۱۸ اجرا شدند. همچنین در باغ هنر (خانه هنرمندان ایران) ساعت ۱۷ نمایش «مهاجران سینه سرخ زریبار» از تهران و در محوطه برج میلاد نمایش «ژست» به کارگردانی فرامرز قلیچ خانی از تهران میزبان علاقه مندان به تئاتر بودند.

در بخش صحنه ای نیز نمایش های «هملت» به کارگردانی توماس اوسترمایر از آلمان در تالار وحدت، «بازار عاشقان» (تمرین اجرا) به کارگردانی هادی مرزبان در سالن اصلی تئاتر شهر، «در خواب دیگران» به کارگردانی نادر برهانی مرند در تالار چهارسو، «برف نیمه مرداد» به کارگردانی عاطفه تهرانی در تالار سایه، «وانیک» به کارگردانی سهراب سلیمی در تالار قشقایی، «دو روی روایت نادری» به کارگردانی جواد نوری در تماشاخانه سنگلج، «حسن کچل» به کارگردانی منصور جهانبخش در تالار هنر، «آخرین انار دنیا» به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی در تالار مولوی، «خانه ای در آسیا» به کارگردانی آگروپاسیون سنور سانو از اسپانیا در تالار حافظ، «نسل آخر» به کارگردانی سمانه زندی نژاد و فرزانه سهیلی در سالن استاد سمندریان، «B۵-۶» به کارگردانی فرزام رنجبر در تماشاخانه استاد انتظامی و «سال ثانیه» به کارگردانی حمید پورآذری زمین تنیس مجموعه تاریخی سعد آباد به صحنه رفتند.

نمایش «هملت» به کارگردانی توماس اوسترمایر در آخرین شب از اجرای خود در جشنواره برعکس دو اجرای قبلی که ساعت ۱۹ به صحنه می رفت در ساعت ۱۷ به صحنه رفت. دلیل تغییر در اجرای این اثر نمایشی که در آخرین شب اجرای خود باز هم با استقبال مخاطبان تئاتر روبرو شد این بود که تالار وحدت باید برای برگزاری مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم فجر که امشب در این تالار برگزار می شود، آماده می شد.

نمایش «نسل آخر» به کارگردانی مشترک فرزانه سهیلی و سمانه زندی نژاد یکی از آثاری بود که شب گذشته در تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه رفت و با استقبال نسبی مخاطبان نیز روبرو شد. این اثر نمایشی که با حضور ۱۲ بازیگر اجرا شد زندگی خانواده ای را در یک دوره تاریخی ۴۰ ساله روایت می کرد. در این نمایش که به شیوه ای فرمالیستی طراحی شده بود با سفر در طول زمان اتفاقاتی را که در طول مقاطع مختلفی تاریخ از جمله انقلاب و جنگ برای افراد این خانواده رخ داده بود، مرور می کرد.

صحنه پردازی و بازی های یکدست از نکات مثبت این اثر نمایشی بود که در بخش مسابقه تئاتر ایران با دیگر آثار این بخش به رقابت می پردازد. حسین امیدی، الهه برادران، جواد پورحیدری، شیرین جروقی، داراب داداش زاده، ابوذر ساعدی، آوا شریفی، آیدا صادقی، محمدرضا علی اکبری، فرانک کلانتر، حسام محمودی فرید، مجید یوسفی بازیگران این اثر نمایشی هستند.

نمایش «بازار عاشقان» به کارگردانی هادی مرزبان نمایش دیگری بود که در دهمین شب از برگزاری جشنواره تئاتر فجر در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفت. این اثر نمایشی قرار بود به عنون یک تمرین اجرا روی صحنه برود در اجرای اول خود به صورت یک نمایش کامل اجرا شد و به گفته کارگردان نمایش، همه گروه تمام تلاششان را کرده بودند که که این نمایش به شکلی کامل اجرا شود.

ایوب آقاخانی، فرهاد قائمیان، ایرج راد، فرزانه کابلی و شهرام عبدلی بازیگران اصلی این اثر نمایشی بودند که در کنار ۷۰ نفر دیگر به ایفای نقش می پرداختند. «بازار عاشقان» روایت زندگی شمس و مولانا را به تصویر می کشد و قرار است هفته دوم نوروز ۹۵ در تالار وحدت اجرای عمومی خود را آغاز کند.

نمایش «در خواب دیگران» نوشته و کارگردانی نادر برهانی مرند شب گذشته دومین اجرای خود را در جشنواره تئاتر فجر از سر گذراند. متاسفانه باز هم در اجرای شب گذشته مخاطبانی که برای اجرای اول این نمایش در ساعت ۱۸:۳۰ بلیت تهیه کرده بودند، سرگردان شدند و سایت تیوال که مسئول فروش بلیت های این دوره از جشنواره است و مسئولان جشنواره تئاتر فجر فکری به حال افرادی که برای سانس اول این نمایش در روزهای ۹ و ۱۰ بهمن ماه بلیت خریداری کرده بودند، نکردند. نادر برهانی مرند چند روز مانده به اجرای نمایش در جشنواره اعلام کرد که این اثر نمایشی هر شب تنها در یک نوبت اجرا می شود. این اطلاع رسانی می توانست قبل از پیش فروش بلیت ها انجام شود تا مخاطبان در زمینه تهیه بلیت با مشکل مواجه نشوند.

این اثر نمایشی که در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر به صحنه می رفت از فضایی قصه گو و مضمونی تاریخی برخوردار بود و تاریخ معاصر را در خلال زندگی خانواده ای چهار نفره به تصویر می کشید. با وجودیکه این نمایش به دلیل فشردگی در آماده سازی برای حضور در جشنواره در ریتم و تمپو درونی صحنه با مشکلاتی روبرو بود اما فضاسازی متناسب با زمان، روایت جذاب تاریخ معاصر و بازی های قابل قبول از نکات مثبت آن به شمار می رفت.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: در این داستان خانواده‌ها چهار نفره‌اند. عصرگاهِ یکی از روزهایِ یکی از سال‌هایِ تقویم، تهران به خواب دیگران می‌رود. رادیو هم حتما روشن است و شاید بیانیه‌ای هم در کار باشد. خواب‌گردی می کنیم و ...

«در خواب دیگران» با حضور پانته‌آ بهرام، حمیدرضا آذرنگ، علی سرابی و فریدون محرابی به صحنه رفت و قرار است بهمن و اسفند در تالار شمس موسسه اکو اجرای عمومی داشته باشد.