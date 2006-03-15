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۲۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۳۹

برگزيدگان سال سينماي كوتاه و مستند معرفي شدند

الهام حسن‌زاده، نقي نعمتي و مهرداد اسكويي موفقترين فلمسازان كوتاه و مستند ايران در سال 1384 بودند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حسين‌زاده، نعمتي و اسكويي به عنوان موفقترين فيلمسازان جوان سينماي كوتاه و مستند در دو مجموعه تفكيك‌شده انجمن سينماي جوانان ايران و مركز گسترش سينماي مستند و تجربي در سال 1384 انتخاب شدند.

الهام حسين‌زاده  كارگردان فيلم "همسفر خاموش" با دريافت چهار جايزه بين‌المللي و حضور در جشنواره‌هاي معتبري نظير سن‌سباستين و نقي نعمتي با دو فيلم كوتاه "خط آزاد" و "با او" چندين جايزه داخلي و خارجي از جشنواره‌هايي نظير لودز، اتريش و جشنواره بين‌اللملي فيلم كوتاه تهران را به دست آورده است.

مهرداد اسكويي هم با فيلم "از پس برقع" با دريافت جوايزي از جشنواره‌هاي  كراكو و مونيخ عنوان بهترين مستندساز سال را به دست آورد.

کد مطلب 303693

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