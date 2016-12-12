مهرداد اسکویی سوژه یک مستندساز ایتالیایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی پیتر مارچیاس فیلمساز ایتالیایی مستندی درباره یک کارگردان ایتالیایی به نام فیورنزو سررا مستندساز مطرح دهه پنجاه و شصت ایتالیا، از نگاه فیلمسازانی همچون فردریک وایزمن، ویم وندرس، پاتریسیو گوزمن، ریکی پان، جاشوا اوپنهایمر، کریستن جانسون، ونگ مین، جان فرانکو رزی و مهرداد اسکویی ساخته و در ادامه به کنکاش در نگاه و جهان مستندسازی این فیلمسازان پرداخته است.

مارچیاس این افراد را به دلیل اینکه آثارشان به فیلمسازان دیگر شباهتی ندارد، دستمایه ساخت فیلم خود قرار داده و قبل از ساخت اثر خود به تماشای فیلم های آنها پرداخته است.

این فیلم یک اثر اجتماعی، شاعرانه است که در خلال آن از قسمت هایی از آثار این مستندسازان استفاده شده است.

با توجه به اینکه سررا خودش هم شاعر است ۷ شعر او به زبان این فیلمسازان ترجمه شده و در قسمتی از فیلم، کارگردان از آنها خواسته تا این اشعار را بخوانند.

فیلمبردار این اثر آلبرتو گومز است که سابقه همکاری با وودی آلن را دارد.

مهرداد اسکویی کارگردان عرصه مستند برای ساخت مستند «رویاهای دم صبح» علاوه بر دریافت جایزه «عفو بین‌الملل» از شصت و ششمین دوره جشنواره فیلم «برلین»، توانست جایزه بزرگ جشنواره «ترو فالس» آمریکا با عنوان «ترو ویژن اوارد» را به عنوان بهترین مستند ساز سال ٢٠١٦ جهان از آن خود کند.

وی پیش‌تر در جشنواره فیلم فجر سیمرغ بهترین کارگردانی فیلم مستند و در جشنواره «سینما حقیقت»، جایزه بهترین کارگردانی را برای فیلم «رویاهای دم صبح» دریافت کرده بود.

این فیلم تاکنون بیست و هفت جایزه جهانی و ملی را از آن خود کرده است.

این مستند روایتگر سرگذشت دختران نوجوانی است که در روزهای پایانی سال برای حکم آزادی خود از کانون اصلاح و تربیت انتظار می‌کشند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از پژوهشگر، کارگردان و تهیه کننده: مهرداد اسکویی، مدیر تصویر برداری: محمد حدادی، تدوینگر: امیر ادیب پرور، طراحی و میکس صدا: حسین مهدوی، صدابردار: پارسا کریمی، آهنگساز: افشین عزیزی، مدیر تولید: وحید حاجی لویی، مشاور کارگردان: بابک کریمی، رنگ آمیزی تصاویر: حمیدرضا فطوره چیان، سیندخت رحیمیان، دستیاران کارگردان: علی رضا قاسمی، عطا مهراد، سیاوش جمالی، مدیر پخش بین الملل: نسرین میرشب (کمپانی دریم لب فیلمز).