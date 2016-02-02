به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «عهدشکن» کاری از هنرمندان رادیو نمایش است که ماجرای یک عهدشکنی را روایت می کند. در این نمایش مردی به نام جمال با همسرش عفت حرف می زند و او از عهدشکنی این مرد که قصد ازدواج مجدد دارد شکایت می کند.

بخشی از دیالوگ‌های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه های رادیو نمایش را روی موج ۱۰۷.۵ بشنوند.

*این دیگه چه صداییه... عفت چیکار داری می کنی؟

- وا مگه نمی بینی آقا جمال دارم سبزی خرد می کنم.

*سبزی چی؟

- قرمه.

*آخه مگه ما چقدر قرمه سبزی می خوریم که رفتی این همه سبزی گرفتی ها؟

- فقط خودمون نیستیم که... آخر هفته ها که بچه ها و نوه هامون میریزن میان اینجا رو به حساب نمیاری؟

*حالا کارت با این چاقو و تخته آشپزی کی تموم میشه؟

- داری می بینی که هنوز اینقدرش مونده، بعد هم که باید رو گاز تفتشون بدم. راستی یادت باشه رفتی بیرون برام دو بسته کیسه فریزر بگیری بیاری، آخه باید وعده وعده شون کنم بچینمشون تو فریزر.

*پس از قرار معلوم دیگه خواب بی خواب.

- عهه کافیه دیگه... انقده خوابیدی بسِت نیست؟

*ببینم امروز چند شنبه است؟

- پنجشنبه.

*خوبه پس تا تو این بساط و از آشپزخونه جمع کنی منم میرم بهشت زهرا سر خاک عفت... نه این امکان نداره عفت تو مردی...

- خب معلومه که مردم... دو ساله که مردم...