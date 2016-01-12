صوت/ دعوا بر سر کسر ۲۰۰ هزار تومان از حقوق یک کارمند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش طنز «اشتباه» کاری از هنرمندان رادیو نمایش است که به ماجرای اعتراض کارمندی به رییسش می پردازد که مبلغ ۲۰۰ هزار تومان از حقوق وی کم کرده است. این کارمند سراغ رییس خود می رود و با داد و فریاد مساله را جویا می شود که چرا به عنوان یک کارمند منضبط و وظیفه شناس چنین مبلغی از حقوق وی کسر شده است.

بخشی از دیالوگ‌های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه های رادیو نمایش را روی موج ۱۰۷.۵ بشنوند.

*آقای مدیر این فیش حقوقی یعنی چی؟ شما این ماه نزدیک به ۲۰۰ هزارتومان کمتر از اصل حقوقم به من پرداخت کردید.

- بله بنده در جریان هستم.

*خوبه پس شما اعتراف هم می کنید که از قبل خودتون این موضوع و می دونستید؟

- بله می دونستم.

*پس حالا بگین که چرا این خبط و خطا رو کردین. قربان من به عنوان یک کارمند منضبط و وظیفه شناس که بار مسئولیت زندگی هم رو دوشش است روی کل حقوق و مزایام حساب کرده بوده بودم آقا.

- شما چرا به عنوان یک کارمند منضبط و وظیفه شناس ماه گذشته که اشتباها دویست هزار تومان اضافه تر با حقوقتون پرداخت کرده بودیم، نیامدین شکایت کنید و مبلغ اضافه رو مسترد کنید. بله؟...