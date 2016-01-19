صوت/ حقیقتی که «بیتا» را دگرگون کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش رادیویی «بیتا» کاری از هنرمندان رادیو نمایش درباره دختری است که متوجه می شود پدر واقعی او به شهادت رسیده و کسی که او را پدر خود می خواند همسر دوم مادرش است که لحظه ای مهر و محبت پدری را از او دریغ نکرده است. این نمایش رادیویی روایت بیتا و مادرش نزد خواستگار او را بیان می کند.

بخشی از دیالوگ های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه های رادیو نمایش را روی موج ۱۰۷.۵ بشنوند.

بیتا: بابام که رفت یک سالم بود.

مادر: الان ۳۱ سالشه.

بیتا: مامانم عروسی کرده.

مادر: بچه ام تا ۷ سال پیش فکر می کرد آقا جلال پدرشه.

بیتا: وقتی فهمیدم بابا جلال بابام نیست...

مادر: بیتا اون موقع دانشجو بود. کنکور فوق لیسانس داشت. خواستم براش سهمیه بگیرم.

بیتا: مامان شناسنامه قبلی مو نشونم داد. دیدم بابام یکی دیگه است... .