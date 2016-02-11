٣٦٥خبرنگار خارجی ۲۲بهمن ایران را پوشش دادند/حضور از ٢٢کشور جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، این ٣٦٥ خبرنگار و عکاس از ٢٢ کشور جهان، پوشش خبری و تصویرری راهپیمایی٢٢ بهمن را برعهده داشتند.

بنابر این گزارش، از مجموع ٣٦٥ نماینده رسانه خارجی، ٢١٤ نماینده از ٨٤ رسانه خارجی، با حضور در راهپیمایی به‌صورت مستقیم و ١٥١ رسانه از طریق برنامه های پخش زنده صدا و سیما، مراسم را پوشش دادند.

شبکه های تلویزیونی ان اچ کی ژاپن، راشا٢٤ روسیه، کانال٥ فرانسه، ان او اس هلند، سی سی تی وی چین، روسی الیوم روسیه، یورونیوز فرانسه، الجزیره قطر، المنار و المیادین لبنان، الکوت کویت، تی آرتی ترکیه، زد دی اف آلمان، سی ان ان آمریکا، ای آر بی آلمان، الاتجاه عراق و فونیکس چین از جمله شبکه های تلویزیونی هستند که مراسم یوم الله ٢٢ بهمن را پوشش دادند.

جمهوری آذربایجان، اسپانیا، ایتالیا، افغانستان، آلمان، امارات، امریکا، انگلستان، ترکیه، چین، روسیه، ژاپن، سوریه، عراق، فرانسه، فلسطین، قطر، کویت، لبنان، ‌لوگزامبورگ، سوئیس و هلند کشورهایی هستند که رسانه های آنها اخبار راهپیمایی به ویژه سخنرانی رئیس جمهور محترم را به شکل مستقیم به جهان منعکس کردند.