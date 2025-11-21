طاهری: ۱۴ رسانه خارجی اجلاسیه استانداران خزر را پوشش دادند

امیر حسین طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مجموع ۸ شبکه تلویزیونی خارجی این رویداد را به‌صورت زنده پوشش دادند این شبکه‌ها شامل راشا تودی روسیه، المیادین لبنان، المنار لبنان، تی‌آرتی ترکیه، آ نیوز ترکیه، اولوسال ترکیه، آپا ترکیه و شبکه دیگری از ترکیه بودند که سخنرانی‌ها و بخش‌های مختلف اجلاس را مستقیم پخش کردند.

وی افزود: همچنین ۲ شبکه تلویزیونی برون مرزی ایران، شامل سحر آذری و العالم، پوشش کامل و زنده‌ای از برنامه‌ها و نشست‌های تخصصی این اجلاسیه داشتند و لحظه به لحظه اخبار را به مخاطبان خود منتقل کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان همچنین از حضور ۴ خبرگزاری بین‌المللی در محل برگزاری نشست خبر داد و گفت: خبرگزاری‌های معتبر جهان شامل الجزیره قطر، شین‌هوا چین، تاس روسیه و ریانووستی روسیه، خبرنگاران خود را به رشت اعزام کردند تا به صورت حضوری و میدانی گزارش‌های دقیق و کامل از تحولات این اجلاسیه ارائه کنند.

طاهری با تأکید بر اهمیت برگزاری این اجلاس برای تبادل تجارب و ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای گفت: پوشش گسترده رسانه‌ای داخلی و بین‌المللی نشان دهنده جایگاه ویژه گیلان در دیپلماسی فرهنگی و منطقه‌ای است و ظرفیت‌های این استان را در سطح فرا منطقه‌ای برجسته می‌سازد.