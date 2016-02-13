خبرگزاری مهر – گروه استانها: جنوب استان کرمان از اوایل مهرماه تا روزهای انتهایی فرودین ماه سال بعد، فصل برداشت انواع مرکبات را پشت سر میگذارد بهگونهای که در این هفت ماه در هرماه یک نوع از مرکبات این منطقه برداشت و وارد بازار مصرف میشود.
آبوهوای بهاری این مناطق در ایام زمستان زمینه را برای توسعه کشاورزی بهخصوص در بحث مرکبات در این مناطق فراهم کرده است و کرمان را به سومین تولیدکننده مرکبات در کشور تبدیل کرده است.
عدم استفاده از سم و کود شیمیایی و تولید کاملاً ارگانیک بهخصوص در مناطق کوهستانی و پرباران این مناطق، میوه مرکبات کرمان را دارای طعم و مزه خاص کرده است و سهم قابلتوجهی از نیاز بازار مصرف و همچنین تأمین ذخیره میوه ایام نوروز را بر عهده دارد.
در حالی ایران درزمینهٔ تولید مرکبات کاملاً بینیاز است که متأسفانه واردات مرکبات از کشورهای همسایه کشاورزان بومی را گاه تا مرز ورشکستگی پیش میبرد
در حالی ایران درزمینهٔ تولید مرکبات کاملاً بینیاز است که متأسفانه واردات مرکبات از کشورهای همسایه کشاورزان بومی را گاه تا مرز ورشکستگی پیش میبرد.
نایبرئیس اتحادیه محصولات کشاورزی در گفتگو با مهر در خصوص شایعات ورود مرکبات قاچاق به کشور این خبر را تائید کرد و گفت: این میوهها پاکستانی هستند و به نظر میآید از مرزهای شرقی وارد شکور شدهاند.
صدرالدین نیاورانی خواستار برخورد جدی با عوامل قاچاق این میوه ها به داخل کشور شد و این سؤال را مطرح کرد که چگونه میشود این میزان میوه با حجم بالا وارد بازارهای مصرف شود و کسی برخورد نکند.
سلامت و بهداشت میوه های قاچاق در پرده ابهام
وی ادامه داد: این میوه ها شامل نارنگی و پرتقال میشوند.
وی به واردات غیربهداشتی و خارج از عرف این میوه ها اشاره کرد و گفت: آفتهایی مانند جاروی جادوگر که بخش قابلتوجهی از باغهای لیمو کشور را از بین برد به همین طریق و واردات بدون نظارت و قرنطینه روی داد و در کنار ضربهای که این میوههای به اقتصاد داخلی میزنند این امکان نیز وجود دارد که موجب آلودگی باغهای داخلی شوند.
وی به مردم توصیه کرد بههیچعنوان از این میوه ها استفاده نکنند و محصولات تولید داخل کشور را خریداری کنند، زیرا بر نحوه تولید این میوهها نظارت وجود دارد اما میوههای وارداتی چون قاچاق هستند دارای هیچگونه سابقه بهداشتی مشخصی نیستند.
بههر روی کشاورزان شرق و جنوب کرمان که در بم و شهرستانهای جنوبی کرمان کار برداشت مرکبات را آغاز کردهاند نگران وضعیت بازار بهخصوص در آستانه ایام نوروز هستند.
ورود این میوههای قاچاق در حالی است که ۵۰۰ هزار تن انواع مرکبات بهخصوص نارنگی که میوه این فصل است در این مناطق برداشت میشود
ورود این میوههای قاچاق در حالی است که ۵۰۰ هزار تن انواع مرکبات بهخصوص نارنگی که میوه این فصل است در این مناطق برداشت میشود.
علی شعبانی، کارشناس کشاورزی و صادرکننده میوه از جنوب کرمان در گفتگو با مهر در خصوص بازار تولید مرکبات در جنوب کرمان به خبرنگار مهر میگوید: ۸۰ نوع از انواع مرکبات در جنوب کرمان تولید میشود که ۲۰ نوع از این میوههای تجاری هستند و برخی نیز قابلیت تجاری ندارند.
وی تصریح کرد: این پتانسیل، زمینه رشد اقتصادی را در بین مردم منطقه مهیا میکند این در حالی است که اکثر مردم جنوب کرمان باغدار هستند و تولید مرکبات ازجمله مهمترین راههای ارتزاق آنها هست.
وی ادامه داد: آمار نشان میدهد که در جنوب کرمان ۳۸ هزار هکتار باغ مرکبات وجود دارد و سومین تولیدکننده مرکبات کشور است و قابلیت صادرات خارج از کشور نیز در صورت وجود زمینه بستهبندی در این منطقه وجود دارد و همین امر هم در حال روی دادن است.
کشاورزان نگران از عدم خرید محصولات وطنی
وی افزود: ورود میوههای قاچاق به کشور درد مشترک اکثر کشاورزان است و این سؤال را ایجاد میکند که چگونه هزاران تن میوه بهسادگی از مرزها غیر قانونی وارد کشور میشود و کسی متوجه نمیشود.
این فعال بخش کشاورزی گفت: صدمه به اقتصاد کشاورزی موجب صدمه به اقتصاد خانوار در مناطقی مثل جنوب کرمان و شمال هرمزگان و فارس میشود و از طرفی سودهای هنگفت را راهی جیب دلالان و متخلفانی میکند که بدون واهمه اقدام به قاچاق میکنند.
وی از مسئولان خواست در این خصوص سیاستگذاری کنند و اجازه ندهند که به همین سادگی این حجم بالا میوه وارد بازار داخلی شود.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی ادامه داد: هماکنون اگر نگاهی به میدانها میوه و ترهبار کشور کنید در اکثر این میدانها نارنگیها پاکستانی در حال خریدوفروش است و کسی هم به این روند اعتراض ندارد.
وی افزود: مرکبات جنوب کرمان به اکثر شهرهای پرجمعیت کشور ازجمله مشهد، تهران و اصفهان و شهرهای غربی ارسال میشود و در داخل استان هم ۹۰۰ هزار نفر روز اشتغال ایجاد میکند.
یکی از مهمترین میوههای قاچاق نارنگی است این در حالی است که هماکنون نارنگی جنوب کرمان و شامل هرمزگان وارد بازار شده و خریدوفروش این میوهها تحتالشعاع نارنگیهای پاکستانی قرارگرفته است
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی جنوب کرمان در گفتگو با مهر در خصوص تولید نارنگی میگوید: پیشبینی ما در خصوص برداشت نارنگی تولید ۱۳ هزار تن از این نوع محصول در انواع مختلف است.
منصور شریف میگوید: این محصول درواقع از آبان ماه شروع و تا فروردین سال ۹۵ ادامه خواهد یافت و در مساحتی بالغبر هزار و ۱۶۰ هکتار کشت میشود.
وی گفت: این میوه به اکثر شهرهای کشور صادر میشود و از طعم و مزه بسیار مطلوبی برخوردار است و در تولیدان از هیچ سم و کودی استفادهنشده است.
وی ارقام تولیدی را شامل تانجلو، کینو، کارا و محلی دانست و افزود: معروفترین نارنگی استان کرمان مربوط به روستای دهکهان و دشت عنبرآباد است.
مردم میوه های قاچاق را تحریم کنند
درحالیکه کشاورزان در حال برداشت مرکبات هستند کامیونهای میوه قاچاق در حال ورود به کشور هستند و در این میان سؤال این است که چرا دستگاههای مرتبط با این پدیده که اقتصاد ملی را تخریب میکند برخورد نمیکنند.
در مقابل از مردم و مصرفکنندگان هم انتظار میرود در راستای حمایت از تولید داخلی و کشاورزان و جلوگیری از سرازیر شدن پول به جیب دلالان و قاچاقچیان میوههای وارداتی را خریداری نکنند.
این نکته را نیز باید در نظر گرفت که هیچ نظارت بهداشتی نیز بر تولید میوههای قاچاق روی نمیدهد و در صورت بروز هرگونه مشکلی در این خصوص کسی پاسخگو نیست.
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