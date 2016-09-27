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۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۴۷

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

پرتقال ایران به روسیه وارمنستان می‌رود/تولید ۴.۷میلیون تن مرکبات

پرتقال ایران به روسیه وارمنستان می‌رود/تولید ۴.۷میلیون تن مرکبات

مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد با اشاره به مذاکره بخش خصوصی برای صادرات پرتقال به روسیه، آذربایجان و ارمنستان گفت: امسال ۴.۷ میلیون تن مرکبات در کشور تولید می‌شود.

ابوالقاسم حسن‌پور در گفتگو با مهر با بیان اینکه امسال ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتن پرتقال در کشور تولید می‌شود، اظهارداشت: براساس پیش‌بینی‌ها میزان تولید مجموع مرکبات در سال‌جاری ۴ میلیون و ۷۰۰ هزارتن خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه زمینه صادرات پرتقال از طرف ما فراهم وهماهنگی‌های لازم انجام شده است، گفت: تجار مربوطه در این زمینه مذاکراتی را با کشورهایی مانند روسیه، آذربایجان و ارمنستان انجام داده‌اند.

مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی به این پرسش که امسال میزان صادرات پرتقال از کشور چقدر خواهد بود؟ پاسخ داد: پیش بینی می‌شود امسال ۲۰۰ هزارتن از این محصول از کشور صادر شود ضمن اینکه ما تا ۵۰۰ هزارتن پرتقال را نیز می‌توانیم صادر کنیم.  

کد مطلب 3780535

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