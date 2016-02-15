ایرج محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سریال «زعفرانی» که به کارگردانی حامد محمدی برای شبکه دو در ایام نوروز ساخته می شود، گفت: هم اکنون به قسمت قهوه خانه این سریال رسیده ایم که متعلق به مهدی هاشمی است.

وی با اشاره به بازیگرانی که در این صحنه حضور دارند، بیان کرد: مهدی هاشمی، هادی کاظمی، ستاره اسکندری، مهران احمدی، حسین سلیمانی از بازیگرانی هستند که در این صحنه حضور دارند. این قهوه خانه متعلق به یکی از خانواده های ناصر و نصیر است که این قهوه خانه را می چرخانند.

تهیه کننده سریال «زعفرانی» ادامه داد: ما تا پایان این هفته در این لوکیشن هستیم و بعد از آن به لوکیشن دیگر سریال که یک رستوران است می رویم. البته چون اینجا یکی از لوکیشن های اصلی سریال است دوباره به اینجا برمی گردیم.

محمدی در پایان گفت: تاکنون ۱۰ قسمت از فیلمنامه سریال «زعفرانی» که قصه ای گرم، شیرین و خانوادگی دارد به نگارش درآمده است.

در این اثر بازیگرانی از جمله مهدی هاشمی، مهران احمدی، ستاره اسکندری، نرگس محمدی و... به ایفای نقش می پردازند.

سریال «زعفرانی» به کارگردانی حامد محمدی برای شبکه دو ساخته می شود و سعید جلالی، حامد محمدی و آزاده محسنی گروه نویسندگان این سریال را تشکیل می دهند.