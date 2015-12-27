بازیگران جدید به «زعفرانی» آمدند/ نگارش هفت قسمت از سریال

ایرج محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند فعلی سریال «زعفرانی» که برای پخش از شبکه دو در ایام نوروز به نگارش درمی آید، گفت: این سریال هنوز در مرحله پیش تولید به سر می برد و تاکنون هفت قسمت از آن به نگارش درآمده است.

وی ادامه داد: امیدواریم این سریال تا اوایل هفته آینده کلید بخورد و کار را شروع کنیم. بازیگران جدیدی هم از جمله نرگس محمدی، شیدا خلیق و حسام محمودی به کار پیوسته اند و احتمالا تا پایان این هفت تست گریم ها مشخص می شود.

تهیه کننده سریال «زعفزانی» درباره ویژگی های این سریال بیان کرد: «زعفرانی» یک کار آپارتمانی نیست بلکه روایت آن در یک محله رخ می دهد و گروه سعی کرده اند داستان شیرین و جذابی را رقم بزنند.

محمدی درباره تاثیر بودجه در ساخت یک اثر موفق عنوان کرد: یک کار موفق در ابتدا طراحی خوب برای قصه می خواهد و باید بدیع بوده و از نگاه تازه ای بهره گرفته باشد. همچنین قصه باید باورکردنی باشد و حرفی برای گفتن داشته باشد. بنابراین بودجه به طور مستقیم روی ساخت سریال ها اثری ندارد.

وی با بیان اینکه هر اثری هزینه های مورد نیاز خود را دارد، یادآور شد: کاری که لوکیشن های متعدد دارد و یا بازیگران زیادی دارد به بودجه مناسب خود هم نیازمند است. با این حال، گزینش یک طرح، قصه خوب، دقت نظر، انتخاب عوامل و... همه از اموری هستند که می توانند به موفقیت یک اثر اضافه کنند.

این تهیه کننده سریال های تلویزیونی در پایان با اشاره به تلاش عوامل سریال «زعفرانی» یادآور شد: تلاش ما بر این است که اتفاقات مثبتی را در سریال «زعفرانی» رقم بزنیم تا مردم شاهد اثر خوبی در ایام عید باشند با این حال خود من نباید از کار تعریف کنم و فعلا که در ابتدای راه هستیم ادعایی نداریم.

سریال «زعفرانی» به کارگردانی حامد محمدی برای شبکه دو ساخته می شود و سعید جلالی، حامد محمدی و آزاده محسنی گروه نویسندگان این سریال را تشکیل می دهند.