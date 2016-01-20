نوبت به بازی مهران احمدی در «زعفرانی» رسید/ انتخاب آهنگساز

ایرج محمدی در گفتگو با خیرنگار مهر با اشاره به سریال «زعفرانی» که به کارگردانی حامد محمدی برای نوروز ۹۵ در شبکه دو ساخته می شود، گفت: هم اکنون تصویربرداری سریال در لوکیشن های اصلی انجام می شود. ما فعلا در لوکیشنی در فرحزاد هستیم و بعد از آن به چند لوکیشن خارجی همچون بنگاه املاک، بیمارستان، مطب، آزمایشگاه و... می رویم.

وی ادامه داد: حدود یک هفته دیگر نیز به یکی دیگر از لوکیشن های اصلی سریال یعنی قهوه خانه زعفرانی که به ناصر زعفرانی یکی از شخصیت های قصه تعلق دارد، می رویم.

تهیه کننده سریال «زعفرانی» درباره حضور بازیگران جدید در این سریال عنوان کرد: بازیگران به ترتیب وارد این مجموعه می شوند و قرار است به زودی بازی مهران احمدی در این داستان آغاز شود.

محمدی با اشاره به تصویربرداری سریال توضیح داد: تاکنون ۲۰ درصد از تصویربرداری سریال انجام شده است، به تازگی مهدی حسینی وند به عنوان تدوینگر به کار اضافه شده است و به تدریج مونتاژ را همزمان با قصه پیش خواهیم برد.

به گفته محمدی، همچنین مهیار علیزده نیز به عنوان آهنگساز به سریال «زعفرانی» اضافه شده است.

«زعفرانی» داستانک های زیادی دارد و از نظر ماجراپردازی یک داستان خطی کلی دارد که به سرنوشت یک خانواده می پردازد. در این اثر بازیگرانی از جمله مهدی هاشمی، مهران احمدی، ستاره اسکندری، نرگس محمدی و... به ایفای نقش می پردازند.

سریال «زعفرانی» به کارگردانی حامد محمدی برای شبکه دو ساخته می شود و سعید جلالی، حامد محمدی و آزاده محسنی گروه نویسندگان این سریال را تشکیل می دهند.