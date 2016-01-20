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۳۰ دی ۱۳۹۴، ۸:۰۵

ایرج محمدی به مهر گفت:

نوبت به بازی مهران احمدی در «زعفرانی» رسید/ انتخاب آهنگساز

نوبت به بازی مهران احمدی در «زعفرانی» رسید/ انتخاب آهنگساز

تهیه کننده سریال «زعفرانی» که برای شبکه ۲ ساخته می شود بیان کرد که تاکنون ۲۰ درصد از تصویربرداری انجام و به تازگی مهیار علیزده به عنوان آهنگساز به کار اضافه شده است.

ایرج محمدی در گفتگو با خیرنگار مهر با اشاره به سریال «زعفرانی» که به کارگردانی حامد محمدی برای نوروز ۹۵ در شبکه دو ساخته می شود، گفت: هم اکنون تصویربرداری سریال در لوکیشن های اصلی انجام می شود. ما فعلا در لوکیشنی در فرحزاد هستیم و بعد از آن به چند لوکیشن خارجی همچون بنگاه املاک، بیمارستان، مطب، آزمایشگاه و... می رویم.

وی ادامه داد: حدود یک هفته دیگر نیز به یکی دیگر از لوکیشن های اصلی سریال یعنی قهوه خانه زعفرانی که به ناصر زعفرانی یکی از شخصیت های قصه تعلق دارد، می رویم.

تهیه کننده سریال «زعفرانی» درباره حضور بازیگران جدید در این سریال عنوان کرد: بازیگران به ترتیب وارد این مجموعه می شوند و قرار است به زودی بازی مهران احمدی در این داستان آغاز شود.

محمدی با اشاره به تصویربرداری سریال توضیح داد: تاکنون ۲۰ درصد از تصویربرداری سریال انجام شده است، به تازگی مهدی حسینی وند به عنوان تدوینگر به کار اضافه شده است و به تدریج مونتاژ را همزمان با قصه پیش خواهیم برد.

به گفته محمدی، همچنین مهیار علیزده نیز به عنوان آهنگساز به سریال «زعفرانی» اضافه شده است.

«زعفرانی» داستانک های زیادی دارد و از نظر ماجراپردازی یک داستان خطی کلی دارد که به سرنوشت یک خانواده می پردازد. در این اثر بازیگرانی از جمله مهدی هاشمی، مهران احمدی، ستاره اسکندری، نرگس محمدی و... به ایفای نقش می پردازند.

سریال «زعفرانی» به کارگردانی حامد محمدی برای شبکه دو ساخته می شود و سعید جلالی، حامد محمدی و آزاده محسنی گروه نویسندگان این سریال را تشکیل می دهند.

کد مطلب 3029110
عطیه موذن

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