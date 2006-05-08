به گزارش خبرنگار "مهر" در كرج، دانشجو استاندارتهران در جلسه شوراي برنامه ريزي استان تهران و كميته برنامه ريزي شهرستان كرج اظهار داشت: غربي ها از تاسيس بانكي سخن مي گويند كه از طريق آن سوخت را به متقاضيان بفروشند اما چه تضميني وجود دارد كه بانك مورد نظر آنها به سرنوشت صندوق بين المللي پول دچار نشود.

دانشجو ادامه داد: چه تضميني وجود دارد كه آنها به ما سوخت بدهند در ثاني اگر سوخت دادند به چه قيمتي آن را در اختيار ما قرار مي دهند و از همه مهم تر اينكه اصلا چرا ما بايد مصرف كننده باشيم؟

وي افزود: ايران در مسير خود به سمت دستيابي به انرژي هسته اي سعي كرده است كه بدون چالش به حركت ادامه دهد و هم اكنون اگر چالشي ديده مي شود توسط غربيها ايجاد شده است.

دانشجو خاطرنشان كرد: آنها به ما مي گويند شما اصلا انرژي هسته اي نداشته باشيد چون امكان دارد استفاده غير صلح آميز كنيد و ما هم سئوالمان اين است كه بر اساس چه حقي شما داشته ايد و استفاده غير صلح آميز هم كرده ايد؟

استاندار تهران با اشاره به وظيفه در مقابل آيندگان يادآور شد: براي حفظ منابع آيندگان راهي جز رفتن به سمت سوخت هسته اي نداريم و اين راه را پرتوان ادامه خواهيم داد.

دانشجو در پايان با تاكيد بر وحدت و همدلي تمام افراد جامعه تصريح كرد: هم اكنون دشمن وحدت ما را نشانه گرفته است و آنها به ملي كردن قضيه هسته اي ايران معترض هستند و تمام حرفشان اين است كه ايران چنين دستاوردي نداشته باشد.