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۱۸ خرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۲۰

/ با اصلاح ماده 2 قانون ماليات هاي مستقيم /

سازمانهاي وابسته به شهرداري ها و دهياري ها مشمول پرداخت ماليات مستقيم نمي شوند

با اصلاح ماده 2 قانون ماليات هاي مستيقم شهرداري ها و دهياريها ؛ سازمانها و شركت هاي وابسته به آنها مشمول پرداخت ماليات هاي مطرح شده در مصوبه 27/11/1380 نخواهند بود.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، امروز در سي و يكمين اجلاس شوراي عالي استانها كه با حضور30 نفر از نمايندگان شوراهاي شهر استان‌هاي كشور ، به رياست مهدي چمران برگزار شد ، اصلاح ماده 2 قانون ماليات هاي مستقيم مورد بررسي قرار گرفت.

اين اصلاحيه در حالي مورد موافقت نهايي قرار گرفت كه يكي از نمايندگان مخالف معتقد بود آن دسته از  سازمانها و شركت هاي وابسته به شهرداري كه درآمد زايي ندارند و به اعتقاد گروه موافق تصويب اين اصلاحيه با پرداخت مالياتها دچار ورشكستگي خواهند شد ، بايد به طور كل منحل اعلام شود.

همچنين در ميان اظهار نظرهاي نمانيدگان مختلف ، موضوع سازمان اتوبوسراني و عدم همخواني دخل و خرج اين سازمان مطرح شد و در نتيجه اعضاء به اين نتيجه رسيدند كه گرچه تعدادي از سازمانها و شركت هاي وابسته به شهرداري درآمدزا نيست و توان پرداخت ماليات ندارند اما از آنجايي كه خدمات آنها رفاهي است ، سازمانها و شركت هاي وابسته به شهرداري ها و همچنن دهياري ها مشمول اين قانون نخواهند بود.

به گزارش خبرنگاراجتماعي مهر ، تا پيش از اين فقط شهرداري از پراخت ماليات هاي مستقيم معاف و سازمانها و شركتهاي وابسته به شهرداري ها ، ملزم به پرداخت ماليات بودند.

کد مطلب 336739

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