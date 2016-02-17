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۲۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۰۱

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه مطرح کرد:

لزوم توجه به فعالیت‌های هیئات مذهبی در استان کرمانشاه

لزوم توجه به فعالیت‌های هیئات مذهبی در استان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه بر لزوم توجه به فعالیت هیئات مذهبی در استان کرمانشاه تاکید کردو گفت: ستاد ساماندهی امور فرهنگی و شئون مذهبی در این بخش ورود پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام اسماعیل قبادی در دیدار با تشکل های محوری سازمان تبلیغات اسلامی استام کرمانشاه که امروز چهارشنبه برگزار شد، اظهار داشت: برنامه هایی به همت کانون مداحان برای مداحان جدیدالورود در استان داریم تا ساماندهی و کار آموزش این افراد با برنامه لهتری در جریان باشد.

حجت الاسلام قبادی با تقدیر از متولی برگزاری مراسم دعای کمیل در مسجد جامع کرمانشاه افزود: مراسم و قرائت دعای کمیل مسجد جامع باید استاندارد باشد و این کار هر مداحی نیست.

وی افزود: در محله سرچشمه و خیابان سید جمال الدین اسدآبادی کرمانشاه حسینیه هایی برقرار است که به جرأت می توان گفت در کشور کم نظیرند و جمعیت باشکوهی را در مراسمات مختلف نظاره گر هستیم همچنین مردم کرمانشاه هرکدام به تنهایی برای پذیرش زائران توانمند و آماده میزبانی اند.

حجت الاسلام قبادی فعالان هیئات و کانون های مذهبی در استان را افراد شاخص و اثرگذار و قابل احترام در نزد مردم دانست و گفت: در استان کرمانشاه مردمانی مذهبی و عاشق اهل بیت زندگی می کنند که با نیت الهی و بدون  نیاز به ارشاد و توجیه هرکدام به تنهایی می توانند شبانه روز  میزبان ۵۰۰  زائر اباعبدالله الحسین(ع) باشند و امیدواریم راه عتبات در این استان برقرار شود.

وی مراسم اربعین حسینی را استراتژی و راهبردی ماندگار برای نظام دانست و افزود: ستاد ساماندهی امور فرهنگی و شئون مذهبی  با معیارهای مورد نظر نظام و مقام معظم رهبری در حوزه های مختلف وارد کار شود و در بحث آسیب شناسی مراسمات مذهبی در کشور و در استان و برگزاری باشکوه مراسمات تدابیر لازم را اتخاذ نماید.

حجت الاسلام قبادی در ادامه بیان کرد: در استان کرمانشاه ۲ امتیاز فرهنگی برجسته  داریم که ما را در کشور ممتاز نموده و یکی از این امتیازات نداشتن مراسم قمه زنی در مراسمات مذهبی ما است.

وی قمه زنی را آسیب جدی و وهم در آیین های عزاداری دانست و تصریح کرد: قمه زنی در استان وجود ندارد و با به ندرت و بسیار کمرنگ است و این به همت فعالان هیئات و کانونهای مذهبی استان است.

حجت الاسلام قبادی بیان کرد: ویژگی دیگری که استان کرمانشاه را در  کشور ممتاز کرده انسجام و عدم وجود مناقشه و جدال میان اهل تسنن و اهل تشیع برای ایام فاطمیه است و  خوشبختانه اهل سنت نیز در مراسمات فاطمیه شرکت می کنند و مشکل آفرین نبودند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: در استان ولایتمدار کرمانشاه باوجود حساسیت منطقه اما آرامش خاصی در جامعه حاکم است.

معاون سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه نیز در این نشست اظهار داشت: طر ح ارزیابی هیئات در استان در دستور کار قرار دارد و هیئاتی که برای مردم مزاحمت ایجاد کنند، جا و مکان خاصی نداشته و با برپاکردن داربست اقدام به برگزاری مراسم نمایند و در خیابان ها بی نظمی ایجاد کنند تعطیل می شوند.

فتح اللهی افزود‌: ساماندهی هیئات مذهبی در دستور کار قرار دارد و باید تمام مراسات مذهبی با رعایت کامل تمام شئونات اسلامی برگزار شود و در مراسماتی همچون تاسواعا و عاشورا عزاداری خواهران و برادران در تمام هیئات جدا باشد.

وی بیان کرد: مراسم زنجیرزنی بانوان در کرمانشاه  برچیده شده است و اکنون در مراسمان مذهبی استان به ویژه تاسوعا و عاشورا زنجیرزنی بانوان نداریم.

حجت الاسلام فتح اللهی افزود: جای ستاد ساماندهی امور فرهنگی و شئون مذهبی در سازمان تبلیغات کشور  خالی بود و با راه اندازی این ستاد در بخش برگزاری باشکوه مراسمات مذهبی و آسیب شناسی اقدامات مفیدی در دستور کار قرار گرفته است.

کد مطلب 3559740

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