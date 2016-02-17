به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام اسماعیل قبادی در دیدار با تشکل های محوری سازمان تبلیغات اسلامی استام کرمانشاه که امروز چهارشنبه برگزار شد، اظهار داشت: برنامه هایی به همت کانون مداحان برای مداحان جدیدالورود در استان داریم تا ساماندهی و کار آموزش این افراد با برنامه لهتری در جریان باشد.

حجت الاسلام قبادی با تقدیر از متولی برگزاری مراسم دعای کمیل در مسجد جامع کرمانشاه افزود: مراسم و قرائت دعای کمیل مسجد جامع باید استاندارد باشد و این کار هر مداحی نیست.

وی افزود: در محله سرچشمه و خیابان سید جمال الدین اسدآبادی کرمانشاه حسینیه هایی برقرار است که به جرأت می توان گفت در کشور کم نظیرند و جمعیت باشکوهی را در مراسمات مختلف نظاره گر هستیم همچنین مردم کرمانشاه هرکدام به تنهایی برای پذیرش زائران توانمند و آماده میزبانی اند.

حجت الاسلام قبادی فعالان هیئات و کانون های مذهبی در استان را افراد شاخص و اثرگذار و قابل احترام در نزد مردم دانست و گفت: در استان کرمانشاه مردمانی مذهبی و عاشق اهل بیت زندگی می کنند که با نیت الهی و بدون نیاز به ارشاد و توجیه هرکدام به تنهایی می توانند شبانه روز میزبان ۵۰۰ زائر اباعبدالله الحسین(ع) باشند و امیدواریم راه عتبات در این استان برقرار شود.

وی مراسم اربعین حسینی را استراتژی و راهبردی ماندگار برای نظام دانست و افزود: ستاد ساماندهی امور فرهنگی و شئون مذهبی با معیارهای مورد نظر نظام و مقام معظم رهبری در حوزه های مختلف وارد کار شود و در بحث آسیب شناسی مراسمات مذهبی در کشور و در استان و برگزاری باشکوه مراسمات تدابیر لازم را اتخاذ نماید.

حجت الاسلام قبادی در ادامه بیان کرد: در استان کرمانشاه ۲ امتیاز فرهنگی برجسته داریم که ما را در کشور ممتاز نموده و یکی از این امتیازات نداشتن مراسم قمه زنی در مراسمات مذهبی ما است.

وی قمه زنی را آسیب جدی و وهم در آیین های عزاداری دانست و تصریح کرد: قمه زنی در استان وجود ندارد و با به ندرت و بسیار کمرنگ است و این به همت فعالان هیئات و کانونهای مذهبی استان است.

حجت الاسلام قبادی بیان کرد: ویژگی دیگری که استان کرمانشاه را در کشور ممتاز کرده انسجام و عدم وجود مناقشه و جدال میان اهل تسنن و اهل تشیع برای ایام فاطمیه است و خوشبختانه اهل سنت نیز در مراسمات فاطمیه شرکت می کنند و مشکل آفرین نبودند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: در استان ولایتمدار کرمانشاه باوجود حساسیت منطقه اما آرامش خاصی در جامعه حاکم است.

معاون سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه نیز در این نشست اظهار داشت: طر ح ارزیابی هیئات در استان در دستور کار قرار دارد و هیئاتی که برای مردم مزاحمت ایجاد کنند، جا و مکان خاصی نداشته و با برپاکردن داربست اقدام به برگزاری مراسم نمایند و در خیابان ها بی نظمی ایجاد کنند تعطیل می شوند.

فتح اللهی افزود‌: ساماندهی هیئات مذهبی در دستور کار قرار دارد و باید تمام مراسات مذهبی با رعایت کامل تمام شئونات اسلامی برگزار شود و در مراسماتی همچون تاسواعا و عاشورا عزاداری خواهران و برادران در تمام هیئات جدا باشد.

وی بیان کرد: مراسم زنجیرزنی بانوان در کرمانشاه برچیده شده است و اکنون در مراسمان مذهبی استان به ویژه تاسوعا و عاشورا زنجیرزنی بانوان نداریم.

حجت الاسلام فتح اللهی افزود: جای ستاد ساماندهی امور فرهنگی و شئون مذهبی در سازمان تبلیغات کشور خالی بود و با راه اندازی این ستاد در بخش برگزاری باشکوه مراسمات مذهبی و آسیب شناسی اقدامات مفیدی در دستور کار قرار گرفته است.