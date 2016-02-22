به گزارش خبرنگار مهر، پس از آغاز مذاکرات نفتی ایران با «رپسول» به‌عنوان بزرگترین شرکت نفتی اسپانیا و فروش اولین محموله نفتی به «کپسای» این کشور اروپایی، شمارش معکوس برای بازگشایی اولین فاینانس در صنایع پتروشیمی کشور توسط اسپانیایی‌ها آغاز شده است.

بر این اساس برای دومین بار در طول چند هفته گذشته مذاکرات جدیدی بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت «سرکوبه» اسپانیا به منظور تامین فاینانس مجتمع پتروشیمی دماوند به عنوان بزرگترین تامین کننده خدمات صنایع جدید پتروشیمی در عسلویه آغاز شده است.

«مارسلو آلبرتو ریوداوتس اسلانگن» مدیر صادرات شرکت سرکوبه اسپانیا در حاشیه دیدار با مقامات شرکت صنایع پتروشیمی از آمادگی دوباره این مجموعه برای تامین فاینانس بلندمدت پتروشیمی دماوند خبر داد و گفت: برای دومین بار است در طول چند ماه اخیر در ایران حضور داریم و امیدواریم مذاکرات برای مشارکت در مجتمع پتروشیمی دماوند به نتیجه برسد.

امیرحسن فلاح مدیر توسعه سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم در این مذاکرات با بیان اینکه مجتمع پتروشمی دماوند از سوی سازمان خصوصی سازی در حال واگذاری است، گفت: در این مسیر شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان نماینده دولت برای قرارداد با سرکوبه اسپانیا در قالب یک قرارداد کلی منعی ندارد.

این مقام مسئول تاکید کرد: اما شرکت اسپانیایی در صورت انعقاد قرارداد در زمان واگذاری مجتمع پتروشمی دماوند باید با مالک جدید بخش خصوصی همکاری کند.

از سوی دیگر در حالی مذاکرات بین ایران و اسپانیا برای تامین فاینانس پتروشیمی دماوند آغاز شده که اخیرا مذاکراتی بین دو کشور برای مشارکت در ساخت یک پالایشگاه نفت آغاز شده است.

«خوزه مانوئل گارسیا مارگالو» وزیر امور خارجه اسپانیا اخیرا در گفتگویی از انجام مذاکراتی با ایران به منظور ساخت یک پالایشگاه نفت خبر داده و تاکید کرده است: مادرید ساخت پالایشگاه نفت با مشارکت ایران به جای شرکت روس نفت روسیه را مورد بررسی قرار می‌دهد.