نحوه انتخاب رئیس فیفا به چه صورت است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات ریاست فیفا با حضور ۲۰۷ عضو برگزار خواهد شد. اگر نامزدی دو سوم آرا را به خود اختصاص دهد یعنی ۱۳۸ رای به عنوان رئیس فیفا انتخاب خواهد شد در غیراین صورت انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد.

این انتخابات با حضور ۵ نامزد به شرح زیر برگزار خواهد شد:



جیانی اینفانتینو (سوییسی - ایتالیایی) ۴۵ ساله: وی در سال ۲۰۰۰ کار خود را به عنوان وکیل با یوفا آغاز کرد. اینفانتینو از سال ۲۰۰۹ هم به عنوان دبیرکل یوفا است.



شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه (بحرین) ۵۰ ساله: وی از سال ۲۰۱۳ رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیاست. شیخ سلمان در دهه ۸۰ برای باشگاه ریفا بحرین بازی می کرد. وی اگر در انتخابات برنده شود اولین رئیس مسلمان فیفا خواهد بود.

شاهزاده علی بن الحسین (اردن) ۴۰ ساله: وی در حال حاضر ریاست فدراسیون فوتبال اردن را بر عهده دارد. بن علی رئیس فدراسیون فوتبال غرب آسیا هم هست. وی می خواست انتخابات فیفا را به دلیل شک و شبهاتی که وجود داشت به تعویق بیندازد که در این کار توفیقی نداشت. بن علی هم اولین رئیس مسلمان احتمالی فیفا خواهد بود.

جروم شامپاین (فرانسه) ۵۷ ساله: دیپلمات پیشین فرانسوی از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۰ با سپ بلاتر کار کرده است. وی در سال ۲۰۱۵ می خواست با بلاتر رقابت کند اما حمایت لازم را نداشت.

توکیو سکسواله (افریقای جنوبی) ۶۲ ساله: وی ۱۳ سال هم بند نلسون ماندلا بود. وی بازگانی موفق در عرصه تجارت الماس و نفت به حساب می آید. توکیو اگر انتخاب شود اولین آفریقایی خواهد بود که رئیس فیفا می شود.