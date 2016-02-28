به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مهرفرد در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه عده‌ای از کارشناسان نگران واردات بیش از اندازه در دوران پسابرجام هستند؛ شما چه نگرانی‌هایی درباره بازار محصولات کشاورزی در این دوران خواهید داشت؟ اظهارداشت: در این دوران، اگر ما همه تعرفه‌های واردات را صفر و واردات تمامی کالاها را در بخش کشاورزی آزاد کنیم، احتمال دارد چنین اتفاقی رخ دهد.

وی با بیان اینکه یارانه مناسبی در اختیار کشاورزان خارجی قرار می‌گیرد، گفت: تولید آنان در کشوری با وضعیت اقلیمی و بارندگی‌های مناسب انجام می‌شود ضمن اینکه که هزینه آبیاری نیز نمی‌پردازند.

مهرفرد ادامه داد: بنابراین صفر شدن تعرفه‌ها سبب می‌شود کشاورزان خارجی با هزینه‌های کمتر و زیربناهای مناسب‌تری که دارند تولیدات‌شان را در کشور ما عرضه کنند اما دولت و وزارت‌خانه چنین اجازه‌ای را نمی‌دهند و همه محدودیت‌های ایجاد شده در راستای حمایت از تولید داخل است.

قائم مقام وزیر جهاد در امور بازرگانی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه پس چرا درحال حاضر هم با وجود تعرفه‌ها و محدودیت‌های موجود، شاهد واردات بیش از اندازه برخی محصولات از جمله برنج و میوه هستیم؟ گفت: واردات میوه به شکل قاچاق انجام می‌شود و یک اقتصاد زیر زمینی است.

مهرفرد در واکنش به اینکه برخی کارشناسان معتقدند این واردات نمی‌تواند به شکل قاچاق انجام شود، اظهارداشت: واردات رسمی پروسه‌ای است که ده‌ها سند به جای می‌گذارد. به عنوان مثال باید برای آن مجوز صادر شود و شخص برای ترخیص آن به گمرک مراجعه کند اما قاچاق به این معناست که محصول را به صورت کوله‌بری به این طرف مرز می‌آورند، آن را در داخل کامیون قرار می‌دهند و وارد کشور می‌کنند. ‌

این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه ممکن است در برخی نقاط هم مرزبانی‌ها وظایف خود را خود را درست انجام ندهند یا غفلت کنند، اضافه کرد: به هر حال احتمال دارد در این زمینه هم مشکلاتی وجود داشته باشند، ضمن اینکه چنین مسائلی در همه جای دنیا وجود دارد و از دلایل این امر درکشور ما می‌توان به گستردگی مرزها و ناامنی برخی کشورهای همسایه بیشتر اشاره کرد.

به گزارش مهر، پیش از این مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران با بیان اینکه عده‌ای می‌گویند واردات این میوه‌ها به شکل قاچاق انجام شده است، به مهر گفته بود: امکان ندارد این واردات به صورت قاچاق انجام شده باشد. مگر می‌شود میوه‌ای مثل گیلاس را به این شکل وارد کرد؟

شعبانی افزوده بود: به فهم ما برمی‌خورد که مسئولان در رسانه‌ها اعلام کنند این محصولات به شکل قاچاق وارد شده است؛ حداقل بگویند واردات انجام شده است. چطور ممکن است گلابی از چین تا ایران به این صورت بیاید؛ فاصله بین ما و کشورهای مبدأ بسیار زیاد است.

واردات محصولات کشاورزی در دو سال گذشته کنترل شده است

مهرفرد با اشاره به اینکه در دو سال گذشته هم واردات محصولات کشاورزی کنترل شده است، اضافه کرد: اگرهم برنجی اضافه وارد شده مربوط به سال ۹۲ بوده که شاید بخشی از آن بی رویه و بخشی هم لازم بوده است.

قائم مقام وزیر جهاد در امور بازرگانی با بیان اینکه بیش از یکسال و تا پایان فصل برداشت امسال، واردات برنج ممنوع بوده و حالا آزاد شده است، افزود: ما ۳ میلیون تن نیاز به برنج داریم که حدود دو میلیون تن آن را تولید می‌کنیم، بنابراین باید یک میلیون تن برنج وارد کنیم. به کشاورزان اطمینان می دهم چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.

مهرفرد تصریح کرد: بنده به کشاورزان اطمینان می‌دهم در دوران پسابرجام واردات کنترل می‌شود و چنین اتفاقی که بازار داخل بهشت کالاهای خارجی شود، رخ نخواهد داد.

وی همچنین درباره تعیین قیمت گندم وارداتی با بیان اینکه تعیین قیمت گندم وارداتی بر عهده سازمان حمایت مصرف کنندگان است، گفت: هنوز ۲ میلیون تن گندم ثبت سفارش شده برای واردات به کشور وارد نشده است.

مهرفرد افزود: گندم جزء کالاهای اولویت اول است و مشمول تنظیم بازار قرار می‌گیرد، بنابراین باید تعیین قیمت شود و حدود ۱۶ درصد هم برای وارد‌کننده آن سود، در نظر گرفته می‌شود.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سازمان حمایت باید بر روی قیمت گندم وارداتی نظارت کند، اضافه کرد: قیمت گندم وارداتی بر حسب نوع گندم متفاوت ا اما متوسط قیمت گندم خوراکی وارداتی حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ تومان است.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه که گفته می‌شود، واردکنندگانی که ثبت سفارش برای واردات گندم انجام داده‌اند، ثبت سفارش خود را با هر کیلو افزایش قیمت به غیر واگذار می‌کنند، اظهارداشت : در هر کالایی که محدودیت به وجود آید، ممکن است چنین مشکلاتی مشاهده شود، بنابراین باید دستگاه‌های نظارتی بر آن نظارت کنند.