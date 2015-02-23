جلوگیری از واردات گوشت قرمز/ قاچاق گوساله به ترکیه

سعید سلطانی سروستانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه خرید تضمینی شیرخام از دامداران به بیش از ۶۵ هزار تن رسیده است، اظهار داشت: این خرید در ۱۰ مرکز انجام شده و ما در حال اضافه کردن یک مرکز خرید دیگر به مراکز یاد شده هستیم، ضمن اینکه مرکز خرید جدید در استان تهران قرار دارد.

وی، میزان شیرخشک تولید شده از شیرهای خریداری شده را ۶ هزار تن عنوان کرد و گفت: مسئولان مربوطه در حال برنامه ریزی برای صادرات این محصول هستند.

سلطانی درباره لزوم جلوگیری از واردات گوشت قرمز گفت: باید جلوی واردات گوشت قرمز گرفته شود. واردات از کشورهایی انجام می‌شود که قیمت تمام شده تولید در آنجا پایین است و تولید داخلی توان رقابت با آنها را ندارد.

وی با اشاره به اینکه عده‌ای به نام کمک به مصرف کننده گوشت قرمز وارد می‌کنند اما هیچ کمکی به مصرف کنندگان نمی‌کنند، ادامه داد: اگر برنامه ریزی شود و مقداری متوسط وزن لاشه را افزایش دهیم هیچ نیازی به واردات نداریم ضمن اینکه در حال حاضر گوساله‌های کشور به ترکیه قاچاق می‌شود و صادرات دام سبک نیز آزاد است.

سلطانی اضافه کرد: متوسط وزن لاشه دام سبک در جهان ۲۲ کیلوگرم و در کشور ما ۱۷ کیلوگرم است که در صورت افزایش متوسط وزن لاشه ما علاوه بر تامین نیاز داخل می‌توانیم صادرات نیز انجام دهیم.

وی با بیان اینکه در ۶ ماهه امسال حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تن گوشت قرمز وارد کشور شده است، گفت: این در حالی است که نیاز ما به واردات در کل سال، ۵۰ هزار تن است.