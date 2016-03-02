مبادله پولی اروپا با ایران از طریق یک بانک آلمانی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگرای آلمان، پس از لغو تحریم ها علیه ایران، یک بانک آلمانی بار دیگر در رابطه با ایران خدمات بانکی ارائه میدهد و از دیروز سهشنبه مشتریان از طریق «بانک تجاری ایران و اروپا» در هامبورگ پول به ایران واریز یا از ایران حوالههای بانکی دریافت می کنند.
گفتنی است که بانک یادشده پروانه آلمانی دارد ولی متعلق به دولت ایران است. بازرگانان ایرانی این موسسه مالی را اوایل دهه ۷۰ میلادی تاسیس کردند تا تجارت میان اروپا و ایران را تسهیل کنند. اما این بانک در پنج سال گذشته فعالیت چندانی نداشت، زیرا در فهرست تحریمهای غرب قرار داشت.
بر اساس این گزارش «زیگمار گابریل» وزیر اقتصاد آلمان و معاون صدر اعظم این کشور، از سیاست محتاطانه بانک های این کشور در ارتباط با ایران ناخشنود است، زیرا از آن بیم دارد که آلمان برای حضور در بازارهای ایران از رقیبان خود عقب بیفتد.
به گزارش رسانههای آلمان، گابریل بدینمنظور اخیرا ماتیاس ماشنیگ، معاون وزارتخانه خود را برای نرمکردن موسسات مالی به سراغ آنها فرستاده است. البته از قرار معلوم او در این زمینه موفقیتی نداشته است. با این همه ماشنیگ آخر هفته آینده به تهران سفر خواهد کرد تا در یک کنفرانس مالی بزرگ شرکت و سخنرانی کند.
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