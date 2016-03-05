خطر نفوذ جدی است/لزوم عمل به فرمایشات رهبری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن سنجری جمعه شب در ویژه برنامه شهادت حضرت زهرا (س) در مسجد حضرت جوادالائمه (س) ده زیار کرمان با تبیین تاریخ اسلام بعد از رحلت نبی مکرم اسلام (ص)، گفت: متاسفانه بعضی از خواص جامعه بعد از رحلت پیامبر (ص) مسیر اسلام را منحرف کردند.

وی با اشاره به اینکه آتش زدن درب خانه حضرت زهرا (س) توسط همین خواص جامعه بود، افزود: همین خواص هم در غدیر خم اول کسانی بودند که به حضرت علی (ع) تبریک امامت و ولایت را به صورت ظاهری دادند.

این کارشناس علوم دینی با بیان اینکه امروز تا می خواهیم حرف بزنیم، انگ افراطی و تندرو را می زنند، تصریح کرد: جامعه اسلامی در هر حال نیازمند روشنگری و بصیرت افزایی است و اگر در آن زمان هم جامعه را آگاه کرده بودند الآن وضعیت اسلام اینگونه نبود.

وی گفت: سکوت بعضی از خواص در آن زمان هم دست کمی از حضور در پشت درب خانه امیرالمومنین (ع) و آن واقعه ناجوانمردانه را نداشت.

حجت الاسلام سنجری با اشاره به اینکه تاریخ قابل تکرار است، گفت: اگر از تاریخ عبرت گرفته نشود قطعا برای زمان ما هم تکرار می شود و معلوم نیست وضعیت جامعه اسلامی به چه سمتی خواهد رفت.

وی با اشاره به ماجرای فتنه سال ۸۸ و به آتش کسیده شدن مسجد و پایگاه بسیج و همچنین به سخره گرفتن عزاداری روز عاشورا، اظهار داشت: عده ای با فتنه انگیزی قصد براندازی نظام اسلامی را داشتند و وقتی که علما و مردم این موضوع را روشنگری می کنند، ناراحت می شوند و می گویند بس است و از آن زمان خیلی گذشته است، اگر واقعا این قصد را نداشتید پس چرا اعلام نکردید و ناراحت هم می شوید.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب بارها خطر نفوذ را بیان کردند، گفت: تاکید مقام معظم رهبری بسیار به موقع است و مردم جامعه اسلامی آن را جدی بگیرند.

وی با بیان اینکه اگر بصیرت ولی امر مسلمین جهان نبود، امروز کشور ما دست کمی از سایر کشورهای منطقه نداشت، گفت: همین کشورهای اسلامی اطراف خودمان را ببینید که چگونه درگیر جنگ های داخلی شدند و با تفرقه انگیزی فضای امنیت داخلی آنها را به خطر انداختند.

سخنران ویژه برنامه شهادت حضرت زهرا (س) در ده زیار کرمان با اشاره به اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران بواسطه وجود ولایت فقیه و بصیرت ایشان به قدرتی شکست ناپذیر تبدیل شده است، افزود: خداوند در قرآن کریم وعده پیروزی اسلام را داده است و دنیا چه بخواهد و چه نخواهد، آینده از آن اسلام است.

ویژه برنامه شهادت حضرت زهرا (س) در ده زیار کرمان که به همت هیئت تعزیه خوانی حضرت ابوالفضل (ع) ده زیار برگزار شد با مداحی مجتبی رمضانی از مداحان برجسته کشور و عزاداری هیئت های مذهبی همراه بود.