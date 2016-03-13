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۲۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۲۱

احسان خواجه امیری به مهر گفت:

حال پدرم خوب است/ تشکر از دوستداران ایرج خواجه‌امیری

حال پدرم خوب است/ تشکر از دوستداران ایرج خواجه‌امیری

خواننده موسیقی پاپ کشورمان تاکید کرد اوضاع جسمانی پدرش، حسین خواجه امیری (ایرج) مناسب است و وی در سلامتی به سر می برد.

احسان خواجه امیری خواننده موسیقی پاپ کشورمان به خبرنگار مهر توضیح داد: متاسفانه نقل قول ها و مطالبی به صورت شایعه در برخی از صفحات و شبکه های مجازی مبنی بر درگذشت پدرم منتشر شده که بنده تمامی این اخبار را به طور کامل تکذیب و اعلام می کنم که حال پدرم خوب است و ایشان در سلامتی کامل به سر می برند.

این خواننده پاپ ضمن تشکر از علاقه‌مندانی که پیگیر اوضاع جسمانی پدرش هستند، افزود: از همه طرفداران و دوستدارانی که همواره تلاش می کنند با دامن نزدن به شایعات در آرام کردن فضا به همه اهالی موسیقی کمک کنند، قدردانی می کنم و از خداوند مهربان برای همه هنرمندان پیشکسوت موسیقی آرزوی سلامتی دارم.

حسین خواجه امیری (ایرج) از جمله هنرمندان پیشکسوت عرصه موسیقی است که چندی پیش در بیمارستان بستری شد و بعد از انجام معالجات لازم از بیمارستان مرخص شد.  

کد مطلب 3579373
علیرضا سعیدی

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