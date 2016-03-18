به گزارش خبرنگار مهر، آخرین وضعیت ترافیکی محورهای اصلی کشور نشان می‌دهد که در استان تهران محورهای واوان - اسلامشهر، آبسرد - گيلاوند و تهران - پاکدشت با ترافیک نیمه سنگین مواجه است. همچنین در استان مازندران محورهای ساري - قائمشهر، جويبار - قائمشهر، قائمشهر - جويبار و قائمشهر - ساري با ترافیک نیمه سنگین و کرج - مرزن آباد و پلور - گزنک با ترافیک سنگین روبرو است.

دراستان البرز محورهای کرج - چالوس مقطع گچسر، آزادراه کرج - قزوين (پل هشتگرد)، آزادراه کرج - تهران کيلومتر۲۵، آزادراه کرج - تهران پل کلاک، کرج - چالوس (کندوان) با ترافیک نیمه سنگین و کرج - چالوس مقطع پوركان، آزادراه تهران - کرج پل کلاک، کرج - چالوس (بيلقان)، آزادراه کرج - قزوين (گلشهر)، کرج - چالوس (سد کرج) و آزادراه کرج - قزوين (ترمينال کلانتري) با ترافیک سنگین گزارش شده است.

همچنین در استان قزوین محورهای آزادراه قزوين - رشت (مقطع کوهين - لوشان) و کنارگذر آزادراه (قزوين زنجان) با ترافیک نیمه سنگین و ابتداي آزادراه (آبيک - قزوين) و انتهاي آزادراه (آبيک - قزوين) با ترافیک سنگین روبرو است.

افزایش ۹.۳ درصدی تردد در محورهای برون شهری

براساس تصاوير دريافتي از دوربينهاي نظارتي، سامانه‌های ترددشمار وگشتهای شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به‌استثناي محورهاي مسدود و ممنوع ذكر شده، ‌ مابقي محورهاي مواصلاتي كشور باز و تردد درآنها به‌روال عادي درجريان است. طي شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرين اطلاعات دريافتي از ۱۷۳۹ ترددشمار فعال درمحورهاي برون‌شهري، نسبت به روز قبل ۹.۳ درصد افزایش را نشان مي‌دهد. همچنين سهم وسايل نقليه سنگين ۱۳ درصد، اوج تردد بين ساعات ۱۶ الي ۱۷ وكمترين تردد بين ساعات ۳ الی ۴ صبح صورت پذيرفته كه هموطنان عزيز با آگاهي از اين موضوع مي‌توانند ساعات مناسب‌تري را براي سفر انتخاب کنند.

محورهاي داراي بيشترين تردد طي ۲۴ ساعت گذشته

آزادراه قزوين - کرج، آزادراه کرج - تهران، آزادراه کرج-قزوین، آزادراه تهران - کرج، تهران-پاکدشت، آزادراه تهران - قم، تهران -ساوه، تهران -قم، تهران -شهریار، پاکدشت-تهران.

ممنوعيت تردد به دليل مداخلات جوي:

۱- محور پونل - خلخال، واقع در استان های گیلان و اردبیل، از ساعت ۱۴ مورخ ۱۴ آذر ۹۴ تا اطلاع بعدی، به دلیل بارش شدید برف وکولاک، مسدود است.

۲– محور شمشک – دیزین، واقع در استان هاي تهران و البرز، از ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۸ آبان ۹۴ تا اطلاع بعدی ، به دلیل بارش شديد برف و نبود ايمني كافي ، مسدود است.

۳– محور سروآباد- پاوه، واقع در استانکردستان، از ساعت ۲۲:۰۰ مورخ ۷ آبان ۹۴ تا اطلاع بعدی، به دلیل بارش شدید باران، ریزش کوه و نبود ایمنی کافی، مسدود است.

۴- محور گنجنامه-تویسرکان، واقع در استان همدان، از مورخ ۲۰ آبان ۹۴ تا اطلاع بعدی، با توجه به شرایط جوی و صعب العبور بودن مسیر مسدود اعلام می شود.

ممنوعيت تردد به‌تفكيك يا اولويت وسايل نقليه

در محور كرمان ـ راين ـ حسين آباد ـ جيرفت(ساردوئيه ـ جيرفت)، واقع در استان كرمان به‌دليل مداخله با ترافيك شهري‌ و تردد در جاذبه‌هاي گردشگري و عبور ۲۳ كيلومتري از مسير فرعي، تردد خودروهاي سنگين و حاملين فرآورده‌هاي نفتي ممنوع و مسير جايگزين محور ترانزيت كرمان ـ دهبكري ـ جيرفت، معرفي مي‌گردد. تردد وسايل نقليه سواري در محور فوق بلامانع است.

محدودیت‌های ترافیكی ایام نوروز ۱۳۹۵

با توجه به حجم فزاینده سفر در تعطیلات نوروز ۹۵ و به منظور افزایش ظرفیت تردد در محورهای مواصلاتی، تسهیل در عبور و مرور و ارتقای ضریب ایمنی از مورخ ۹۴/۱۲/۲۶ الی ۹۵/۱/۱۵ محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های عبور و مرور به شرح زیر اجرا خواهد شد.

الف -‌كلیات

۱- عبور و مرور انواع موتور سیكلت در ایام اجرای طرح نوروزی در تمامی آزادراهها و بزرگراهها و محورهایی كه ضرورت ایجاب کند ممنوع خواهد بود.

۲- در تمامی محورهای برون شهری كه در ایام فوق ممنوعیت و محدودیت ترافیكی برای انواع تریلر و كامیون اعمال می گردد، عبور و مرور انواع تریلر، كامیون و تانكرهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی یا دارای مجوز از پلیس راهور ناجا از این امر مستثنی بوده و ممنوعیت تردد این قبیل وسایل نقلیه فقط در راههایی اعمال می گردد كه مقررات یكطرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا می شود و یا ممنوعیت تردد در طول سال دارند.

۳- تردد انواع تریلر، كامیون و كامیونت در تاریخ ۹۵/۰۱/۱۳ در كلیه محورهای برون شهری كشور ممنوع میباشد.

۴- تردد كامیون های حامل كود شیمیایی در ایام تعطیلات نوروز به جزتاریخ های ۲۷، ۲۸ و ۹۴/۱۲/۲۹ و همچنین ۱، ۱۲ و ۹۵/۰۱/۱۳ با رعایت مقررات و ضوابطدر جاده های سراسر كشور به جز محورهای هراز و كندوان بلامانع است. ‌

ب- عملیات اجرایی

۱- محور كرج – چالوس

۱-۱- تردد انواع تریلر، كامیون و كامیونت كماكان در محور كرج – چالوس و بالعكس ممنوع است.

۱-۲- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ روزهای پنج شنبه و جمعه مورخ ۲۷و ۹۴/۱۲/۲۸ الی ۰۶:۰۰ روز بعد از مرزن آباد به سمت كرج ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۰۶:۰۰ روز بعد از میدان امیركبیر كرج به سمت مرزن آباد بصورت یكطرفه است.

۱-۳- تردد انواع وسایل نقلیه در محور كرج – چالوس از ساعت ۱۲:۰۰ روزهای ۴، ۶، ۱۳ و ۹۵/۱/۱۴ الی ساعت ۰۳:۰۰ بامداد روزهای بعد از كرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۰۳:۰۰ بامداد روزهای بعد از مرزن آباد به سمت كرج به صورت یكطرفه خواهد بود.

‌ ۲- محور هراز

۲-۱- تردد انواع تریلر در محور هراز كماكان ممنوع است.

۲-۲- تردد انواع كامیون و كامیونت از ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۹۴/۱۲/۲۶ الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد مورخ ۹۵/۱/۸ و از ساعت ۰۸:۰۰ صبح مورخ ۹۵/۱/۱۱ الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد مورخ ۹۵/۱/۱۵ از تهران به آمل و بالعكس ممنوع است.

۲-۳- تردد انواع وسایل نقلیه در محور هراز از ساعت ۱۳:۰۰ روزهای ۵، ۶، ۱۲، ۱۳ و ۹۵/۱/۱۴ الی ۰۲:۰۰ بامداد روزهای بعدی از رودهن به آب اسك ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ روزهای فوق الی ۰۲:۰۰ بامداد روزهای بعدی از آب اسك تا رودهن (محدوده مشاء) ‌ بصورت یكطرفه خواهد بود.

۳- محور فیروز كوه

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۰۸:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۱۲/۲۷ الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز یكشنبه مورخ ۹۵/۱/۸ و از ساعت ۰۸۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۱/۱۱ الی ساعت ۱۲۰۰ ظهر روز یكشنبه مورخ ۹۵/۱/۱۵ از تهران به قائم شهر و بالعكس ممنوع است.

۴- آزاد راه كرج – قزوین

تردد انواع تریلر و كامیون در مسیر شرق به غرب از ساعت ۱۲۰۰ ظهر الی ۲۴۰۰ مورخ ۹۴/۱۲/۲۷ و از ساعت ۰۶۰۰ صبح الی ۲۴۰۰ مورخ ۲۸ و ۹۴/۱۲/۲۹ و همچنین ۱۳ و ۹۵/۱/۱۴ از مسیر غرب به شرق ممنوع می‌باشد.

۵- محور قدیم قزوین – رشت

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۱۲۰۰ مورخ ۹۴/۱۲/۲۷ الی ساعت ۰۱۰۰ بامداد مورخ ۹۵/۱/۱ و از ساعت ۱۲۰۰ مورخ ۹۵/۱/۴ الی ساعت ۰۱۰۰ مورخ ۹۵/۱/۷ و از ساعت ۱۲۰۰ مورخ ۹۵/۱/۱۱ الی ساعت ۰۱۰۰ مورخ ۹۵/۱/۱۵ از قزوین به رشت و بالعكس ممنوع است.

۶- محور قدیم ساوه همدان

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۰۶۰۰ صبح الی ۲۴۰۰ مورخ۲۷ و ۲۸ و ۹۴/۱۲/۲۹ و همچنین ۱۳ و ۹۵/۱/۱۴ از محورهای فوق ممنوع است.

۷- محورهای اردبیل – آستارا، اردبیل – سرچم و بالعكس

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۰۷۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ مورخ ۲۷، ۲۸ و ۹۴/۱۲/۲۹ و همچنین ۱۳ و ۹۵/۱/۱۴ در محورهای فوق ممنوع است.

۸- محورهای اردبیل – سراب، اردبیل – خلخال و بالعكس

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۰۷۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ مورخ ۱۲ و ۹۵/۱/۱۳ در محورهای فوق ممنوع است.

۹- محورهای مشهد – قوچان، مشهد – سبزوار، مشهد- تربت حیدریه و بالعكس

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۱۲۰۰ الی ساعت ۲۲۰۰ روز ۹۴/۱۲/۲۷ و از ساعت ۰۶۰۰ الی ساعت ۲۲۰۰ روزهای ۲۸ و ۹۴/۱۲/۲۹ و ۱۲ و ۹۵/۱/۱۳ در محورهای فوق ممنوع است.

۱۰- محور گلوگاه – گرگان- جنگل گلستان- چمن بید و بالعكس

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۱۲۰۰ الی ساعت ۲۲۰۰ روز ۹۴/۱۲/۲۷ و از ساعت ۰۶۰۰ الی ساعت ۲۲۰۰ روزهای ۲۸ و ۹۴/۱۲/۲۹ و ۶، ۱۲ و ۹۵/۱/۱۳ در محورهای فوق ممنوع است.

۱۱- محورهای بانه – سقز- سنندج و مریوان – سنندج و بالعكس

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای۲۷، ۲۸ و ۹۴/۱۲/۲۹ و همچنین روزهای ۱۲، ۱۳و ۹۵/۱/۱۴ در محورهای فوق ممنوع است.

۱۲- محورهای یزد – طبس، دیهوك – كرمان و بالعكس

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۰۷۰۰ الی ساعت ۲۱۰۰ روزهای ۲۷، ۲۸ و ۹۴/۱۲/۲۹ و همچنین روزهای ۱۲، ۹۵/۱/۱۳ در محورهای فوق ممنوع است.

۱۳- محور شیروان – بجنورد- چمن بید – جنگل گلستان و بالعكس

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۱۲۰۰ الی ساعت ۲۲۰۰ روز ۹۴/۱۲/۲۷ و از ساعت ۰۶۰۰ الی ساعت ۲۲۰۰ روزهای ۲۸ و ۹۴/۱۲/۲۹ و۶، ۱۲ و ۹۵/۱/۱۳ در محورهای فوق ممنوع است.

۱۴- محورهای اصلی استان بوشهر

تردد انواع كامیون های كمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت ۰۷۰۰ صبح مورخ ۹۴/۱۲/۲۸ الی ساعت ۲۴۰۰ مورخ ۹۵/۱/۱۴ در محورهای اصلی استان بوشهر ممنوع است.

۱۵- محورهای پل دختر – اسلام آباد و پلدختر – اندیمشك

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۰۷۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ روزهای ۲۷، ۲۸ و ۹۴/۱۲/۲۹ و همچنین روزهای ۱۲ و ۹۵/۱/۱۳ در محورهای فوق ممنوع است.

۱۶- محورهای یاسوج – اصفهان، یاسوج – بابا میدان، گچساران – باشت و بالعكس

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ مورخ ۲۷، ۲۸ و ۹۴/۱۲/۲۹ همچنین روزهای ۵، ۶، ۱۲ و ۹۵/۱/۱۳ در محورهای فوق ممنوع است.

۱۷- محورهای سلفچگان – قم، جاده قدیم كاشان – قم، آزادراه كاشان – قم، جاده قدیم تهران – قم و بالعكس

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ روزهای ۶، ۱۲ و ۹۵/۱/۱۳ در محورهای فوق ممنوع است.

۱۸- محورهای بندرعباس – سیرجان، انار – شهربابك و بالعكس

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۰۹۰۰ الی ساعت ۲۲۰۰ روزهای ۲۷ و ۹۴/۱۲/۲۸ و همچنین روزهای ۱۲ و ۹۵/۱/۱۳ در محورهای فوق ممنوع است.

۱۹- محورهای سیرجان – بافت، جیرفت – بندرعباس و بالعكس

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ روزهای ۱۲ و ۹۵/۱/۱۳ در محورهای فوق ممنوع است.

۲۰ – محور گچساران – بهبهان – رامهرمز

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۱۲۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ مورخ ۹۴/۱۲/۲۷ و از ساعت ۰۷۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ مورخ ۲۸، ۹۴/۱۲/۲۹ و ۱۲، ۹۵/۰۱/۱۳ و همچنین از ساعت ۰۷۰۰ الی ساعت ۱۲۰۰ مورخ ۹۵/۱/۱۴ در محورهای فوق ممنوع است.

۲۱- محور ایذه – شهركرد و بالعكس

۲۱-۱- تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۱۲۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ مورخ ۹۴/۱۲/۲۷ و از ساعت ۰۷۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ مورخ ۲۸، ۹۴/۱۲/۲۹ و ۱۲، ۹۵/۰۱/۱۳ و همچنین از ساعت ۰۷۰۰ الی ساعت ۱۲۰۰ مورخ ۹۵/۱/۱۴ در محورهای فوق ممنوع است.

۲۱-۲- تردد كلیه اتوبوس های كاروان راهیان نور از مورخ ۹۴/۱۲/۲۷ لغایت ۹۵/۱/۱۵ در محورهای فوق ممنوع بوده و مسیر اهواز – اندیمشك – خرم آباد- الیگودرز – اصفهان – شهركرد بعنوان مسیر جایگزین معرفی می گردد.

۲۲- محور جیرفت – بم – كرمان و بالعكس

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴ روزهای ۱۲ و ۹۵/۱/۱۳ در محور فوق ممنوع می‌باشد.

۲۳- محور زابل – زاهدان و بالعكس

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۰۸۰۰ الی ۲۲۰۰ روز ۹۴/۱۲/۲۷ و همچنین ۹۵/۱/۰۶ از محور فوق ممنوع است.

۲۴ - محورهای اصفهان – بروجن – لردگان – ایذه، لردگان – یاسوج و بالعكس

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۱۲۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ مورخ ۹۴/۱۲/۲۷ و از ساعت ۰۷۰۰ الی ساعت ۲۴ روزهای ۲۸ و ۹۴/۱۲/۲۹ و همچنین روزهای ۱۲ و ۹۵/۱/۱۳ در محور فوق ممنوع است.

۲۵ - محورهای اصلی استان اصفهان

تردد انواع تریلر و كامیون های كمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت ۰۷۰۰ صبح مورخ ۹۴/۱۲/۲۷ الی ساعت ۲۴ مورخ ۹۵/۱/۶ و همچنین از ساعت ۰۷۰۰ صبح مورخ ۹۵/۱/۱۲ الی ساعت ۲۴۰۰ مورخ ۹۵/۱/۱۴ در محورهای اصلی استان اصفهان ممنوع است.

۲۶- محورهای نائین –خور – طبس، نائین – جندق - دامغان

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۲۳۰۰ الی ساعت ۰۷۰۰ صبح روز بعد در مورخ ۲۷، ۲۸ و ۹۴/۱۲/۲۹ و همچنین ۵، ۶، ۱۲ و ۹۵/۱/۱۳ در محورهای فوق ممنوع است.

۲۷- محور بجنورد - اسفراین

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۱۲۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ مورخ ۹۴/۱۲/۲۷ و از ساعت ۰۷۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ روزهای ۲۸ و ۹۴/۱۲/۲۹ و ۱۲، ۹۵/۱/۱۳ در محور فوق ممنوع است.

۲۸- محورهای شیراز – نورآباد- گچساران، شیراز – كازرون – بوشهر و بالعكس

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۱۲۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ مورخ ۹۴/۱۲/۲۷ و از ساعت ۰۷۰۰ الی ساعت ۲۲۰۰ روزهای ۲۸ و ۹۴/۱۲/۲۹ و ۵، ۶، ۱۲، ۹۵/۱/۱۳ در محور فوق ممنوع است.

۲۹- محدودیت های جابجایی محمولات ترافیكی

جابجایی محمولات ترافیكی كه از قبل پروانه عبور اخذ كرده اند در تمامی راه های اصلی برون شهری از ساعت ۱۴۰۰ مورخ ۹۴/۱۲/۲۶ تا ساعت ۲۴۰۰ مورخ ۹۵/۱/۷ و همچنین از ساعت ۰۷۰۰ مورخ ۹۵/۱/۱۱ تا ساعت ۲۴۰۰ مورخ ۹۵/۱/۱۴ ممنوع است. شایان ذكر است برای روزهای ۸، ۹، ۹۵/۱/۱۰ صرفاً برای محمولات ترافیكی اضطراری دارای ضرورت ملی حسب تشخیص مراجع صادر كننده مجوز عبور محموله صادر می گردد.

۳۰- محدودیت های خودروهای ترانزیت حامل مواد سوختی

ورود كلیه خودروهای ترانزیت حمل مواد سوختی به داخل كشور از ساعت ۰۷۰۰ روز مورخ ۹۴/۱۲/۲۶ تا ساعت ۲۴۰۰ روز مورخ ۹۵/۱/۶ و همچنین از ساعت ۰۷۰۰ روز ۹۵/۱/۱۲ الی ساعت ۲۴۰۰ مورخ ۹۵/۱/۱۴ ممنوع می باشد، مضافا به اینكه خودروهای مذكور در سایر ایام محدوده زمانی نوروز سال ۱۳۹۵ صرفا در ساعات روز، مجاز به تردد بوده و در ساعات شب ملزم به توقف در محل های ایمن بین راهی خواهند بود و وسایل مذكور از مقررات مندرج در ردیف ۲ بند الف – كلیات (درصفحه یك) مستثنی است.

۳۱- اعمال محدودیت های پیش بینی نشده

در صورت نیاز به اعمال محدودیت های پیش بینی نشده در محورهای تحت پوشش استانها به منظور كنترل و تنظیم عبور و مرور وسایل نقلیه روسای قرارگاههای پلیس راه استان با هماهنگی پلیس راه ناجا و بصورت مقطعی و منطقه ای تصمیمات مقتضی اتخاذ می نمایند.