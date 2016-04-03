گوگل رؤیای هوش مصنوعی را به واقعیت تبدیل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دمیس هاسابیس دانشمند انگلیسی عرصه هوش مصنوعی و متخصص در زمینه طراحی بازی های رایانه ای به شمار می آید که در حوزه کاری خود یکی از شناخته شده ترین ها محسوب می شود. بدون شک همین شهرت و اعتبار کاری برای غول فناوری دنیا یعنی گوگل کافی است تا یکی از بزرگترین پروژه های چند سال اخیر خود را به آن بسپارد. این پروژه به بررسی تمامی نکات ریز و درشت هوش مصنوعی مربوط می شود.

نشریه تکنولوژی ریویو در گزارشی به بررسی برنامه جدید گوگل پرداخته و می نویسد: نزدیک به ۲۰۰ دانشمند حوزه هوش مصنوعی و علوم اعصاب در قالب گروهی موسوم به «فکر عمیق» گرد هم آمده اند تا نرم افزاری را به دنیا معرفی کنند که بدون شک در آینده ای نه چندان دور به شکل گیری تحولی بزرگ در دنیای محاسبات کمک خواهد کرد.

فلسفه کلی که در این پروژه دنبال می شود تلاش برای دستیابی به نرم افزاری است که رؤیایی به نام هوش مصنوعی را محقق ساخته و در ادامه بتوان از آن برای حل هر چیز دیگری استفاده کرد. به عقیده این دانشمندان، امروزه همطراز با هوش مصنوعی به یاد مفاهیمی همچون تشخیص چهره می افتیم اما تیمی که زیر نظر هاسابیس کار می کند در تلاش است تا چیزی را به وجود آورد که هوش مصنوعی عمومی تلقی می شود. به بیان دیگر آنها به دنبال مفهومی هستند که همچون انسان توانایی یادگیری و سپس به کارگیری آموخته ها برای حل چالشهای دیگر را داشته باشد.

دمیس هاسابیس مغز متفکر پروژه «فکر عمیق گوگل»

به نوشته تکنولوژی ریویو، نرم افزاری که در گوگل ارایه می شود چشم اندازی را ایجاد می کند که در آن هوش مصنوعی می تواند نظریه های مختلف علمی را مورد آزمایش قرار داده و در قالب روباتهای هوشیار و چالاک نمود پیدا کند.

نکته جالب توجه درخصوص تلاش خبرساز گوگل این است که مغز هدایت کننده تیمش یعنی هاسابیس تنها ۳۹ سال سن دارد. او در شکل گیری گروه «فکر عمیق» در سال ۲۰۱۰ نقش داشت و حالا مرد همه کاره آن به شمار می آید. او طی سالهایی که به تحقیق در زمینه هوش و رایانه مشغول بود نکات زیادی را به دست آورده و همواره در تلاش بوده که یافته ها و آموخته هایش در زمینه هوش زیستی را به ماشینها منتقل کند.

۲۰۰ دانشمندی که این روزها در لندن سخت مشغول پیش بردن این پروژه هستند درحالی چشم به آینده دوخته اند که همواره باید منتظر اظهارنظرهای بحث برانگیزی نیز باشند. بی تردید مهمترین آنها مربوط به استفان هاوکینگ، فیزیکدان سرشناس دوران معاصر می شود که معتقد است هوش مصنوعی تهدیدی جدی برای آینده بشریت به حساب می آید.