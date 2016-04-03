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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۹:۳۷

صعود جهانی پینگ پنگ بازان ایران در اولین رنکینگ سال ۹۵

صعود جهانی پینگ پنگ بازان ایران در اولین رنکینگ سال ۹۵

جدیدترین رده بندی فدراسیون جهانی تنیس روی میز که اولین رنکینگ جهانی این رشته در سال ۹۵ به حساب می آید منتشر شد؛ در این رنکینگ تمام بازیکنان ایران در بخش مردان و بانوان صعود داشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، رده بندی جدید فدراسیون جهانی تنیس روی میز مربوط به ماه آوریل سال ۲۰۱۶ میلادی و فروردین ماه سال ۹۵ می شود. در این رده بندی علاوه بر اینکه تمام بازیکنان ایران در بخش مردان و بانوان صعود داشتند، در بخش تیمی هم تیم بانوان ایران با یک پله صعود و مجموع ۱۲۶ امتیاز در رده ۴۵ قرار گرفته ضمن اینکه تیم مردان ایران بدون تغییر جایگاه وبا مجموع ۱۹۴ امتیاز در رده ۳۲ جهان باقی مانده است.

رده بندی آقایان
۱- نیما عالمیان از رده ۱۲۰ به رده ۱۱۲ (۸ پله صعود)
۲- نوشاد عالمیان از رده ۱۳۷ به رده ۱۳۲ (۵ پله صعود)
۳- افشین نوروزی از رده ۲۱۴ به رده۲۰۲ (۱۲ پله صعود)
۴- میعا لطف الله نسبی از رده ۳۸۶ به رده ۳۷۰ (۱۶ پله صعود)
۵- پوریا عمرانی از رده ۴۰۶ به رده ۳۸۷ (۱۹ پله صعود

رده بندی بانوان 
۱- ندا شهسواری از رده ۳۰۲ به رده ۲۹۴ (۸ پله صعود)
۲- محجوبه عمرانی از رده ۳۲۹ به رده ۳۲۲ (۷ پله صعود)
۳- مریم صامت از رده ۳۵۴ به رده ۳۵۱ (۳ پله صعود)
۴- فاطمه جمالی فر از رده ۶۷۷ به رده ۶۵ (۲۴ پله صعود)

رده بندی جوانان پسر
۱- امیر حسین هدائی از رده ۱۱۳ به رده ۱۱۰( ۳ پله صعود)
۲- مید شمس از رده۱۴۱ به رده ۱۳۴(۷ پله صعود)
۳- امین احمدیان از رده ۱۶۹ به رده ۱۶۸(یک پله صعود)
۴ - محمد بشیری از رده ۲۶۹ به رده ۲۶۶ (۳ پله صعود)
۵- مرتضی رضایی از رده ۲۸۰ به رده ۲۷۵ (۵ پله صعود)
۶-علی اکبر شعاری از رده ۳۱۵ به رده ۳۱۴ ( یک پله صعود)
۷-مهدی معدن کن از رده ۲۶۶ به جایگاه ۳۶۷(یک پله سقوط)

رده بندی جوانان دختر:
۱- فاطمه جمالی فر از رده ۲۷۸ به رده ۲۷۳ (۵ پله صعود)
۲-ملیکا کرمی از ررده ۲۸۱ به رده ۲۷۶ (۵ پله صعود)
۳-صبا صفری در جایگاه ۲۸۸
۴-شقایق حسین زاده از رده ۳۱۲ به رده ۳۰۲ (۱۰ پله صعود)
۵-مریم فرعی از رده ۳۱۶ به رده ۳۰۹ (۷ پله صعود)

رده بندی نوجوانان پسر
۱- امین احمدیان از رده ۲۹ به رده۳۰ (یک پله سقوط)
۲- مرتضی رضایی از رده ۶۸ به رده ۷۰ ( ۲ پله سقوط
۳-علی اکبر شعاری از رده ۸۶ به رده ۸۵ (یک پله صعود)
۴-مهدی معدن کن از رده ۱۰۶ به رده ۱۰۸(۲ پله سقوط)

رده بندی نوجوانان دختر
۱- ملیکا کرمی از رده  ۸۸ به رده ۸۹ (یک پله سقوط)
۲- شقایق حسین زاده از رده ۱۰۱ به رده ۱۰۲(یک پله سقوط)
۳-مریم فرعی از رده ۱۰۴ به رده ۱۰۶(۲ پله سقوط)

کد مطلب 3589023
زینب حاجی حسینی

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