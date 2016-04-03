صعود جهانی پینگ پنگ بازان ایران در اولین رنکینگ سال ۹۵

به گزارش خبرنگار مهر، رده بندی جدید فدراسیون جهانی تنیس روی میز مربوط به ماه آوریل سال ۲۰۱۶ میلادی و فروردین ماه سال ۹۵ می شود. در این رده بندی علاوه بر اینکه تمام بازیکنان ایران در بخش مردان و بانوان صعود داشتند، در بخش تیمی هم تیم بانوان ایران با یک پله صعود و مجموع ۱۲۶ امتیاز در رده ۴۵ قرار گرفته ضمن اینکه تیم مردان ایران بدون تغییر جایگاه وبا مجموع ۱۹۴ امتیاز در رده ۳۲ جهان باقی مانده است.
رده بندی آقایان
۱- نیما عالمیان از رده ۱۲۰ به رده ۱۱۲ (۸ پله صعود)
۲- نوشاد عالمیان از رده ۱۳۷ به رده ۱۳۲ (۵ پله صعود)
۳- افشین نوروزی از رده ۲۱۴ به رده۲۰۲ (۱۲ پله صعود)
۴- میعا لطف الله نسبی از رده ۳۸۶ به رده ۳۷۰ (۱۶ پله صعود)
۵- پوریا عمرانی از رده ۴۰۶ به رده ۳۸۷ (۱۹ پله صعود
رده بندی بانوان
۱- ندا شهسواری از رده ۳۰۲ به رده ۲۹۴ (۸ پله صعود)
۲- محجوبه عمرانی از رده ۳۲۹ به رده ۳۲۲ (۷ پله صعود)
۳- مریم صامت از رده ۳۵۴ به رده ۳۵۱ (۳ پله صعود)
۴- فاطمه جمالی فر از رده ۶۷۷ به رده ۶۵ (۲۴ پله صعود)
رده بندی جوانان پسر
۱- امیر حسین هدائی از رده ۱۱۳ به رده ۱۱۰( ۳ پله صعود)
۲- مید شمس از رده۱۴۱ به رده ۱۳۴(۷ پله صعود)
۳- امین احمدیان از رده ۱۶۹ به رده ۱۶۸(یک پله صعود)
۴ - محمد بشیری از رده ۲۶۹ به رده ۲۶۶ (۳ پله صعود)
۵- مرتضی رضایی از رده ۲۸۰ به رده ۲۷۵ (۵ پله صعود)
۶-علی اکبر شعاری از رده ۳۱۵ به رده ۳۱۴ ( یک پله صعود)
۷-مهدی معدن کن از رده ۲۶۶ به جایگاه ۳۶۷(یک پله سقوط)
رده بندی جوانان دختر:
۱- فاطمه جمالی فر از رده ۲۷۸ به رده ۲۷۳ (۵ پله صعود)
۲-ملیکا کرمی از ررده ۲۸۱ به رده ۲۷۶ (۵ پله صعود)
۳-صبا صفری در جایگاه ۲۸۸
۴-شقایق حسین زاده از رده ۳۱۲ به رده ۳۰۲ (۱۰ پله صعود)
۵-مریم فرعی از رده ۳۱۶ به رده ۳۰۹ (۷ پله صعود)
رده بندی نوجوانان پسر
۱- امین احمدیان از رده ۲۹ به رده۳۰ (یک پله سقوط)
۲- مرتضی رضایی از رده ۶۸ به رده ۷۰ ( ۲ پله سقوط
۳-علی اکبر شعاری از رده ۸۶ به رده ۸۵ (یک پله صعود)
۴-مهدی معدن کن از رده ۱۰۶ به رده ۱۰۸(۲ پله سقوط)
رده بندی نوجوانان دختر
۱- ملیکا کرمی از رده ۸۸ به رده ۸۹ (یک پله سقوط)
۲- شقایق حسین زاده از رده ۱۰۱ به رده ۱۰۲(یک پله سقوط)
۳-مریم فرعی از رده ۱۰۴ به رده ۱۰۶(۲ پله سقوط)
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