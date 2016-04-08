به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج نظرسنجی که به طور مشترک از سوی خبرگزاری «آسوشیتدپرس» و موسسه تحقیقاتی «جی اف کِی» آلمان صورت گرفته است، نشان می دهد که برای آمریکایی ها از هر جنس، نژاد و گرایش سیاسی که باشند، «دونالد ترامپ» نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از محبوبیت بسیار کمی برخوردار است.

هفت نفر از هر ۱۰ نفر آمریکایی که نزدیک به نیمی از آنها را رای دهندگان جمهوریخواه تشکیل می دهند، نظر نامساعدی نسبت به ترامپ دارند.

حتی در ایالت های جنوبی آمریکا – جایی که ترامپ پیروزی در اکثر رقابت های درون حزبی جمهوریخواهان را از آن خود کرد- نزدیک به ۷۰ درصد از مردم، نظر مطلوبی نسبت به وی ندارند. جالب آنکه ترامپ در میان جعیت سفید پوست آمریکا هم که فاقد تحصیلات عالی هستند و یکی از اقشار وفادرار به وی به شمار می روند، از محبوبیت چندان زیادی برخوردار نیست و ۵۵ درصد از این قشر نظر منفی نسبت به وی دارند.

ترامپ همچنان نامزد یکه تاز جمهوریخواهان در عرصه رقابت های درون حزبی به شمار می رود با این حال افزایش نامحبوبیت وی در بین مردم این سوال را به ذهن می آورد که آیا وی در رقابت نهایی ۸ نوامبر از آراء کافی برای ورود به کاخ سفید برخوردار خواهد شد.

از سوی دیگر، نظرسنجی آسوشیتدپرس جایگاه ترامپ برای تبدیل شدن به نامزد نهایی حزب جمهوریخواه را در شرایطی که وی به شدت مشغول رقابت با «تد کروز» دیگر نامزد جمهوریخواه این عرصه است، با چالش روبرو می سازد.

علاوه بر این، جدای از نظر منفی که عموم آمریکایی ها نسبت به ترامپ دارند، اغلب وی را دوست نداشتنی توصیف کرده و عاری از صفاتی چون مدنیت و مهربانی می دانند.

البته، عدم محبوبیت ترامپ به آن معنا نسیت که سایر نامزدهایی که در گود انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حضور دارند، در چشم مردم بی عیب و نقص به شمار می روند. اما واقعیت این است که عمق بی اعتمادی مردم آمریکا به هیچ نامزدی به اندازه ترامپ نیست.

ناگفته نماند که ۵۹ درصدِ مردم آمریکا از نظر مساعدی نسبت به تد کروز برخوردار نیستند حال آنکه این رقم برای «هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات این دور از رقابت ها ۵۵ درصد است.

مشکل دیگر ترامپ این است که نرخ عدم محبوبیتش سیری صعودی به خود گرفته تا جایی که از سه ماه پیش (اواسط ماه میلادی فوریه) نظر نامساعد مردم نسبت به وی ۱۰ درصد افزایش یافته است.

کاهش محبوبیت ترامپ -که احتمالا ناشی از لحن بی مبالات وی در خصوص همسر رقبا و برخی از خبرنگاران مونث بوده است -موجب قوت قلب ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون شده تا شاید به این ترتیب ذهن مردم آمریکا را از بسیاری از سوالاتی که پیرامون جنبه های منفی شخصیت خود وی وجود دارد منحرف کرده و شانس او را در رقابت با حریف جمهوریخواه افزایش دهد.