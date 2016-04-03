ویسکانسین؛ ایالتی که به «ترامپ» و «هیلاری» پشت خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، رقابت های درون حزبی آمریکا برای تصاحب عنوان ریاست جمهوری از سه شنبه هفته جاری و پس از یک وقفه ۱۰ روزه، در صحنه انتخاباتی «ویسکانسین» از سر گرفته خواهد شد.

اگر چه تا این جای کار «دونالد ترامپ» از حزب جمهوریخواه و «هیلاری کلینتون» از حزب دموکرات پیشتازان رقابت های درون حزبی سال ۲۰۱۶ آمریکا بوده اند، اما نظرسنجی ها نشان می دهد که هیچ یک شانس پیروزی در ایالت ویسکانسین را نخواهند داشت.

لازم به ذکر است که شکست این دو در رقابت یکی از ایالت های شمالی- مرکزی آمریکا تاثیر مستقیمی بر انتخاب نامزدهای نهایی احزاب نخواهد داشت. اما، نتیجه انتخابات روز سه شنبه هر چه که باشد، می تواند تا حدی بازگو کننده شرایط حاکم بر جو انتخاباتی آمریکا در آستانه رقابت حساس ایالت «نیویورک» باشد که قرار است در ۱۹ ماه میلادی جاری (آوریل) برگزار شود حال آنکه نظرسنجی های انجام گرفته در نیویورک حاکی از موفقیت احتمالی ترامپ و هیلاری در این ایالت است.

اما، به هر حال، شرایط فعلی تا اندازه ای برای دو نامزد شاخص احزاب جمهوریخواه و دموکرات پیچیده است؛ به ویژه برای ترامپ که اظهارات و رفتار نسنجیده اش در باره مسائلی چون سقط جنین، همسر یکی از رقبا و حتی خبرنگاران، جنجالی شده است و رای دهندگان را تا حدی نسبت به وی بدبین کرده است.

تا این جای کار، نظرسنجی های انجام گرفته در ایالت ویسکانسین نشان می دهد که «تد کروز» دیگر نامزد جمهوریخواه انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا با ۱۰ پله اختلاف نسبت به ترامپ برتری دارد.

برنده نهایی حزب جمهوریخواه در انتخابات روز سه شنبه ویسکانسین اغلب ۴۶ هیات انتخاباتی این ایالت را از آن خود خواهد کرد حال آنکه برای تبدیل شدن به نامزد نهایی این حزب جلب حمایت ۱۲۳۷ هیات انتخاباتی مورد نیاز است.

اما، در جبهه مخالف، باخت هیلاری به رقیبی چون «برنی ساندرز» بیشتر جنبه نمادین دارد چرا که در ایالت ویسکانسین هیات های انتخاباتی حزب دموکرات بر حسب نتیجه نهایی به نسبت آراء بین نامزدها تقسیم می شود.

با این حال، هیلاری رقابت در پنج ایالت از شِش ایالتی که اخیرا شاهد برگزاری انتخابات درون حزبی دموکرات ها بوده اند را به ساندرز واگذار کرده و در حال حاضر هم نظرسنجی ها در ایالت ویسکانسین حاکی از برتری رقیب است.

فعلا خبرها حاکی از افزایش تنش بین هیلاری و ساندرز است. با این حال، رقیب سوسیال دموکرات هیلاری هنوز فاصله زیادی با وی دارد چرا که هیلاری تا این جای کار از حمایت ۱۲۵۹ هیات انتخاباتی در مقایسه با ساندرز با ۱۰۲۰ هیات انتخاباتی برخوردار است. علاوه بر این، هیلاری در کنوانسیون حزبی ماه جولای از حمایت ۵۰۰ هیات انتخاباتی ویژه هم برخوردار خواهد بود.

لازم به یادآوری است که نامزد نهایی حزب دموکرات باید حمایت ۲۳۸۳ هیات انتخاباتی را از آن خود کند و تا این جای کار علیرغم همه دشواری ها بخت با هیلاری یار بوده است.