نخستین ماراتن تولید محتوای دیجیتال ایران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شركت كنندگان در رقابتهای تولید محتوای دیجیتال ایران می توانند در روزهای ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت ماه برای چالشهایی در ۶ موضوع محتوایی در فضای دیجیتال، ایده‌های خود را پیشنهاد دهند.

توانمندی در انجام كار گروهی، سابقه و تجربه كافی یا ارائه ایده‌های برجسته لازمه ورود به اولین ماراتن تولید محتوای دیجیتال ایران است و تنها تیم‌هایی می‌توانند در این رقابت فكری شركت كنند كه صلاحیت آنها ابتدا به تایید كمیته داوران برسد.

این ایده‌ها می‌توانند در محورهای فایل‌های متنی و نشریه الكترونیكی، پرتال و وب‌سایت، محتوای نرم‌افزارهای تلفن همراه، پویانمایی، عكس، فیلم و صوت تلفن همراه، نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای، فایل‌های متنی و عكس، ایده‌پردازی و سناریوی بازی‌های رایانه‌ای، بصری‌سازی داده‌ها و كاربری ui/ux ارائه شوند.

با این وجود تیم‌های دانش‌آموزی كه توانمندی خود را در ایده‌پردازی نشان دهند نیز می‌توانند در این رقابت شركت كنند.

این ماراتن توسط دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود و در ۶ موضوع دین و فرهنگ، پزشكی و سلامت، كارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان، علوم فنی و مهندسی، هنر و معماری، بانكداری پرداخت و فناوری‌ مالی، چالش‌هایی كه برخی از آنها برگرفته از مسائل واقعی هستند را پیش روی تیم‌های شركت كننده می‌گذارد تا برای مقابله با آنها ایده‌هایی مناسب ارائه كنند.

این ماراتن از حمایت مالی و معنوی شرکت گسترش سامانه های هوشمند آسمان بهره برده و تولیدات برگزیده این ماراتن از سوی این فعال در حوزه تولید محتوا خریداری خواهد شد.