دستگیری مظنون به همکاری با عاملان حملات تروریستی پاریس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس اسپانیا فردی فرانسوی را دستگیر کرده است که گفته می شود شخص اصلی تامین کننده سلاح برای عاملات حمله تروریستی پاریس بوده است.

پلیس اسپانیا می گوید این فرد آنتونی دنیو نام دارد که ۲۷ سال دارد. در حمله افراد مسلح در حادثه پاریس ۱۲ نفر کشته شدند. این شخص را روز سه شنبه در نزدیکی شهر مالاگا دستگیر کرد ولی خبر دستگیری وی روز چهارشنبه اعلام شده است.

به گفته وزارت کشور اسپانیا دو نفر دیگر مظنون به تامین سلاح برای اعضای گروه تروریستی داعش بودند که تا کنون تحقیقات مدارکی علیه آنها جمع آوری نکرده است.

هنوز هیچ مدرکی از سوی پلیس و وزارت کشور اسپانیا از محل نگهداری سلاح ها به دست نیامده است. «برنارد کازنو» وزیر کشور فرانسه در پی اعلام این خبر خطاب به کشور اسپانیا ابراز خرسندی کرد.