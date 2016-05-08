نجات ۴۵۰۰ نفر از خودکشی/ بیشترین خودکشی با قرص و سم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر انوشیروان محسنی بندپی در در نشست بررسی وضعیت خودکشی که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار داشت: باید یک بررسی تلفیقی از چگونگی پیدایش مسائل موثر بر شکل گیری اختلالات روانی انجام شود و بر اساس آن، یک برنامه اقدام و عمل برای کاهش موراد خودکشی طراحی کنیم.

وی سازمان بهزیستی را در خط مقدم مداخله در اختلالات روانی دانست و گفت: بر اساس آیین نامه هیات وزیران، فوریت های اجتماعی در ۴ محور مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی به شماره ۱۲۳، خدمات سیار و پایگاه های اورژانس اجتماعی به مردم خدمات ارائه می دهد.

محسنی بندپی با اشاره به وجود ۲۴۷ خودرو و راه اندازی مراکز اورژانس اجتماعی در ۱۹۰ شهرستان از کشور، خاطرنشان کرد: در سال گذشته و در جریان تماس های مردمی با اورژانس اجتماعی توانستیم ۴ هزار و ۵۰۰ نفر را از خودکشی و مرگ نجات دهیم و این خدمات به صورت رایگان و با دسترسی بالا در ساعات مختلف شبانه روز ارائه می شود و در سال ۹۵ نیز هدف ما گسترش اورژانس اجتماعی است.

رئیس سازمان بهزیستی گفت: در سال ۹۴ و تنها در در تهران یک میلیون و ۵۰ هزار تماس با خط تلفن ۱۴۸۰ سازمان بهزیستی گرفته شد که ما قادر به پاسخگویی ۵۰۵ هزار مورد از آنها شدیم که نشان دهنده نیازمندی آن به گسترش و حمایت این سازمان و سامانه های مختلف آن است.

وی ضمن تاکید بر لزوم آموزش نیروهای درون سازمان و نیروهای خرید خدمت، اظهار داشت: آموزش نیروی انسانی می تواند توان علمی، خدمات فنی، تخصصی و مشاوره را افزایش دهد که در پیشگیری از اختلالات روانی بسیار موثر است.

محسنی بندپی بر لزوم تقویت همکاری های بین بخشی برای پیشگیری از اختلالات روانی در کشور تاکید و گفت: بر اساس آمارها و اطلاعات، بیشترین شیوع خودکشی، استفاده از قرص و سموم است.

رئیس سازمان بهزیستی در پایان با اشاره به تدوین پروتکل مداخله در خودکشی، خاطرنشان کرد: در این پروتکل در پی کاهش عوامل خطر خودکشی و مطالعه نشانه های هشدار دهنده عواملی که در خودکشی افراد مشاهده شده، هستیم.