آموزش بین المللی کمک های اولیه در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، حسین احمدی در مراسم تجلیل از فعالان طرح امداد و نجات نوروزی که با حضور مشاورنهاد ریاست جمهوری و مسولان استانی عصر پنجشنبه در گرگان برگزارشد، گفت: درخت تناوری که به نام جمعیت هلال احمر به امانت در دست ماست، ۹۳ سال از ایجاد آن می گذرد و حاصل یک قرن فداکاری، ایثار و گذشت است.

وی افزود: فدراسیون بین المللی صلیب سرخ جهانی ۱۷ میلیون داوطلب دارد و ۱۹۰ کشور عضو این فدراسیون هستند.

احمدی خبر داد: استان گلستان در سال جاری برگزاری دوره آموزشی خارج از کشور را بر عهده گرفته است و این دوره ها به این شکل است که در قالب همکاری فی ما بین جمعیت های هلال احمر کشورها انجام می شود.

وی تصریح کرد: فدراسیون صلیب سرخ تعیین می کند برخی از کشورها در برخی از کشورهای دیگر که توانمندی های بسیاری دارند آموزش ببیند و این آموزش ها قبلا به شکل متمرکز در تهران برگزار می شد.

احمدی با بیان اینکه ما در این دوره ها میزبان کشور تاجیکستان هستیم، گفت: این آموزش در بحث کمک های اولیه برای اولین بار در گلستان برگزار می شود.

احمدی در رابطه با وظایف هلال احمر گفت: در شرایط عادی آموزش نیروها و در شرایط بحرانی ورود به حوادث، وظیفه هلال احمر است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان با بیان اینکه چهارمین دوره انتخابات مجامع روز جمعه ۲۴ اردیبهشت ماه در ۱۰ شعبه استان گلستان برگزار می شود، تصریح کرد: تعداد ۱۰ هزار و ۶۲۸ نفر اعضای فعال شناسنامه دار در استان هستند که از این بین پنج هزار و ۳۷۲ نفر دربخش جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال و حدود پنج هزار و ۲۵۶ نفر داوطلبان بالای ۲۹ سال هستند.

احمدی افزود: هلال احمر ایران همیشه جزو ۱۰ هلال احمر برتر دنیا قرار دارد که این امر تحت تاثیر فرهنگ غنی اسلامی ایرانی است که همسو با اهداف هلال احمر است.

وی تصریح کرد: مدیریت عالمانه در طول همه این سال ها و حمایت دولت ها با هر گرایشی از هلال احمر در این امر موثر بوده است و اولین حامی ما بعد از انقلاب امام راحل بودند.

احمدی اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم یک جمعیت نکو ورز داشته باشیم باید به اولین اصل آن یعنی رعایت قانون و مقررات پایبند باشیم و تعامل خوبی را با تمامی اقشار جامعه و مجموعه خود داشته باشیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان با بیان اینکه سال ۹۴ برای جمعیت هلال احمر گلستان سال خوبی بود، اظهار کرد: در سال گذشته علاوه بر کارهای عمرانی که در سطح استان انجام شد در زمینه سخت افزاری هم فعالیت های خوبی داشتیم.