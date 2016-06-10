به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «دختر» به کارگردانی سیدرضا میرکریمی در بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم «مسکو» به نمایش در می آید و همچنین این فیلم سینمایی به زودی در ایران اکران عمومی می شود.

جشنواره بین المللی فیلم «مسکو» یکی از معتبرترین رویدادهای فرهنگی هنری در جهان است که امسال سی و هشتمین دوره آن از تاریخ سوم تا ۱۰ تیر ماه برگزار می شود. در این دوره از جشنواره «دختر» نماینده سینمای ایران در بخش مسابقه این جشنواره است.

پیش از این رضا میرکریمی برای فیلم «به همین سادگی» از این جشنواره جایزه بهترین فیلم را دریافت کرده بود. همچنین فیلم های «امروز»، «یه حبه قند» و چندین اثر دیگر این کارگردان پیش از این به زبان روسی ترجمه شده است.

«دختر» جدیدترین ساخته میرکریمی در اولین جشن روزنامه سینما جایزه بهترین فیلم را دریافت کرد. همچنین این فیلم در جشنواره فیلم فجر هم در بخش های مختلفی چون بهترین بازیگر مرد، بهترین بازیگر نقش دوم زن، بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردانی نامزد دریافت جایزه شد و محمدرضا علیقلی سیمرغ بهترین موسیقی متن را برای این اثر دریافت کرد.

در فیلم «دختر» فرهاد اصلانی، مریلا زارعی، ماهور الوند، شاهرخ فروتنیان، مسعود سخایی، نیوشا مدبر بازی می کنند.

در خلاصه داستان «دختر» آمده است: آقای عزيزی که سرپرست بخش تعميرات و نگهداری پالايشگاه آبادان است برای مراسم خواستگاری دخترش آماده می‌شود و ستاره دختر ديگرش در همان روز قصد سفر به تهران برای شرکت در جشن خداحافظی يکی از دوستان هم‌دانشگاهی‌اش را دارد. پدرش به دلايلی به اين سفر مشکوک است و اين آغاز ماجرا است.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از تهیه کننده و کارگردان: رضا میرکریمى، نویسنده: مهران کاشانى، مدیر فیلمبردارى: حمید خضوعى ابیانه، تدوین: میثم موئینی، موسیقى: محمدرضا علیقلى، صدابردار: بهمن اردلان، طراحی و ترکیب صدا: امیر حسین قاسمی، مدیر هنری: محسن شاه ابراهیمی، چهره پرداز: سودابه خسروى، طراح لباس: منصوره یزدان جو، مدیر تولید: محمد صادق میرکریمی، عکاس: بهرنگ دزفولى زاده و مجری طرح و مدیر برنامه ریزی: جلیل شعبانی.