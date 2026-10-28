به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هرمزی‌نژاد شامگاه چهارشنبه در نشست با اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه زنجان، با تشریح برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی بنیاد ملی علم ایران، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ حدود هفت هزار پیشنهاد پژوهشی به این بنیاد ارائه شد که نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ طرح از میان آن‌ها مورد تأیید قرار گرفت و از حمایت‌های بنیاد برخوردار شد.

وی با تأکید بر اهمیت ارتباط مستمر دانشگاه‌ها و پژوهشگران با بنیاد ملی علم ایران افزود: حضور در دانشگاه‌ها و گفت‌وگوی مستقیم با اعضای هیئت علمی، فرصتی برای معرفی برنامه‌های حمایتی، تبیین فرایند ارزیابی و پذیرش طرح‌های پژوهشی و دریافت دیدگاه‌ها و انتقادهای پژوهشگران فراهم می‌کند.

رئیس بنیاد ملی علم ایران ادامه داد: اگرچه اطلاعات مربوط به برنامه‌های حمایتی و نحوه ارسال طرح‌ها در پایگاه اینترنتی بنیاد منتشر شده است، تجربه نشان می‌دهد که برگزاری نشست‌های حضوری و ارائه توضیحات مستقیم می‌تواند به افزایش استقبال پژوهشگران از این برنامه‌ها منجر شود؛ به‌گونه‌ای که در برخی دانشگاه‌ها، تعداد پیشنهادهای ارسالی طی دو تا سه هفته پس از برگزاری این نشست‌ها افزایش یافته است.

زنجان در شمار استان‌های پیشرو در جذب اعتبارات پژوهشی

هرمزی‌نژاد با اشاره به عملکرد دانشگاه‌های استان زنجان در بهره‌مندی از حمایت‌های بنیاد اظهار کرد: این استان در شمار استان‌های پیشرو کشور از نظر جذب اعتبارات پژوهشی قرار دارد و در کنار استان‌هایی مانند اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و فارس، عملکرد قابل توجهی داشته است.

وی افزود: نرخ پذیرش طرح‌های ارسالی از دانشگاه زنجان حدود ۴۲ درصد اعلام شده و در برخی برنامه‌ها این میزان از ۵۰ درصد فراتر رفته و حتی به حدود ۶۰ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ پذیرش تجمیعی طرح‌های ارسالی به بنیاد، حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد برآورد می‌شود.

رئیس بنیاد ملی علم ایران با بیان اینکه این آمار نشان‌دهنده کیفیت مطلوب بخشی از پیشنهادهای پژوهشی دانشگاه‌های استان است، بر ضرورت تداوم این روند تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود دانشگاه‌های استان ضمن حفظ عملکرد مطلوب خود، برای ارتقای کیفیت طرح‌ها و افزایش نرخ پذیرش آن‌ها نیز تلاش کنند.

وی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و دانشگاه زنجان را از مراکز فعال در استفاده از حمایت‌های بنیاد برشمرد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی زنجان نیز در این زمینه عملکرد قابل توجهی داشته است.

هرمزی‌نژاد ادامه داد: بر اساس آمار ارائه‌شده در این نشست، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ۱۸۱ طرح مصوب داشته است. همچنین در نمونه‌ای از آمارهای بررسی‌شده، دانشگاه پیام نور زنجان هر شش طرح ارسالی خود را به تأیید رسانده است.

وی با اشاره به اهمیت استمرار همکاری پژوهشگران با بنیاد خاطرنشان کرد: رد شدن یک طرح پژوهشی به معنای پایان امکان همکاری نیست و پژوهشگران باید از نتایج ارزیابی برای اصلاح و ارتقای پیشنهادهای بعدی خود استفاده کنند.

رئیس بنیاد ملی علم ایران تصریح کرد: همان‌طور که رد شدن یک مقاله از سوی یک مجله علمی مانع ارسال مجدد نسخه اصلاح‌شده یا ارائه آثار دیگر به همان مجله نمی‌شود، پذیرفته نشدن یک طرح نیز نباید پژوهشگر را از ارائه پیشنهادهای بعدی منصرف کند.

هرمزی‌نژاد با تشریح مأموریت‌های بنیاد ملی علم ایران گفت: فعالیت‌های این مجموعه در دو قلمرو اصلی حمایت از پژوهش‌های علمی و حمایت از ترویج علم تعریف شده است و ظرفیت‌سازی برای پیشبرد مرزهای دانش و تقویت مرجعیت علمی، ارائه راه‌حل‌های نوآورانه برای مسائل کلان کشور و ترویج علم، سه محور اصلی مأموریت‌های بنیاد را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: بنیاد با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای متنوع جامعه علمی، بسته‌های حمایتی مختلفی را برای پژوهشگران در مراحل گوناگون فعالیت علمی طراحی کرده است.

رئیس بنیاد ملی علم ایران ادامه داد: برنامه‌های حمایتی بنیاد به‌طور کلی در دو گروه حمایت‌های مستمر و حمایت‌های مبتنی بر فراخوان قرار می‌گیرند. حمایت‌های مستمر در طول سال در دسترس پژوهشگران هستند و معمولاً سقف مالی محدودتری دارند، اما طیف گسترده‌تری از موضوعات و علایق پژوهشی را پوشش می‌دهند.

وی افزود: در مقابل، حمایت‌های مبتنی بر فراخوان معمولاً از اعتبار بیشتری برخوردارند، اما رقابت برای دریافت آن‌ها شدیدتر است و تعداد محدودتری از طرح‌ها می‌توانند از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند.

هرمزی‌نژاد با اشاره به رویکردهای تأمین مالی پژوهش اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد حمایت‌های بنیاد در قالب طرح‌های پژوهشگرمحور و نزدیک به ۳۰ درصد در حوزه‌های اولویت‌دار و مأموریت‌محور تعریف می‌شود.

وی حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، فناوری کوانتومی، فناوری‌های زیستی، نانو، میکروالکترونیک و هوافضا را از جمله زمینه‌های مورد توجه بنیاد به دلیل اهمیت راهبردی آن‌ها عنوان کرد.

اختصاص حمایت‌های چندمیلیاردی به کرسی‌های پژوهشی

رئیس بنیاد ملی علم ایران با اشاره به برنامه حمایت از پژوهشگران برجسته اظهار کرد: کرسی پژوهشی یکی از سطوح بالای حمایت بنیاد است و به پژوهشگرانی اختصاص می‌یابد که توانایی پیشبرد برنامه‌های علمی اثرگذار را دارند.

وی افزود: اعتبار پیش‌بینی‌شده برای برخی کرسی‌های پژوهشی در سال جاری حدود هفت میلیارد تومان است که متناسب با ضوابط برنامه و در یک دوره چندساله به پژوهشگر اختصاص می‌یابد.

هرمزی‌نژاد ادامه داد: برای شناسایی افراد واجد شرایط، از ظرفیت دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و فرهنگستان‌ها استفاده می‌شود و پس از معرفی نامزدها، ارزیابی‌های لازم در کمیته‌های تخصصی صورت می‌گیرد.

وی گفت: امسال با توجه به شرایط خاص شش‌ماهه نخست سال، برنامه‌ریزی شده است ۱۱ کرسی پژوهشی در نیمه دوم سال به پژوهشگران منتخب اختصاص یابد و اسامی آنان از طریق مجاری رسمی بنیاد اعلام شود.

هرمزی‌نژاد درباره برنامه حمایت از استادان جوان نیز اظهار کرد: این برنامه با هدف تقویت ظرفیت علمی اعضای هیئت علمی جوان و فراهم کردن زمینه اجرای برنامه‌های پژوهشی چندساله طراحی شده است.

وی افزود: در دوره جدید، شرایط این حمایت بازنگری شده و دامنه برخورداری از آن گسترش یافته است تا علاوه بر دانش‌آموختگان دانشگاه‌های برتر خارجی، افراد واجد شرایط از دانشگاه‌های برتر داخلی نیز بتوانند از این فرصت استفاده کنند.

رئیس بنیاد ملی علم ایران با اشاره به میزان حمایت مالی این برنامه گفت: برای استادان جوان، حمایت سالانه حدود یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که با توجه به برنامه پژوهشی ارائه‌شده و ضوابط مربوط، در یک دوره چندساله اختصاص می‌یابد.

وی ادامه داد: این حمایت می‌تواند در راه‌اندازی اولیه فعالیت‌های پژوهشی، تأمین نیازهای تحقیقاتی و پیشبرد طرح‌های علمی مؤثر باشد؛ هرچند افزایش هزینه‌ها و تورم موجب کاهش ارزش واقعی اعتبارات پژوهشی نسبت به گذشته شده است.

هرمزی‌نژاد همچنین درباره حمایت از خوشه‌های پژوهشی چندتخصصی اظهار کرد: این برنامه برای گروه‌هایی طراحی شده است که از سطح علمی مناسب، ترکیب تخصصی مکمل و شبکه همکاری پژوهشی برخوردارند و توانایی فعالیت در مرزهای دانش را دارند.

وی افزود: میزان حمایت پیش‌بینی‌شده برای این گروه‌ها حدود چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در یک دوره سه‌ساله است و تلاش می‌شود با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌ها، اعتبارات برنامه‌ها متناسب با نیازهای پژوهشی به‌روزرسانی شود.

اختصاص ۵۵ درصد اعتبارات به طرح‌های پژوهشی

رئیس بنیاد ملی علم ایران با اشاره به توزیع موضوعی حمایت‌های این مجموعه گفت: حدود ۳۱ درصد از طرح‌های مورد حمایت در حوزه علوم زیستی، ۲۵ درصد در حوزه فنی و مهندسی، ۲۲ درصد در حوزه کشاورزی، ۱۱ درصد در حوزه علوم پزشکی و حدود ۱۱ درصد در حوزه‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معارف قرار داشته‌اند.

وی افزود: از نظر قالب‌های حمایتی نیز حدود ۵۵ درصد اعتبارات به طرح‌های پژوهشی اختصاص یافته و سایر حمایت‌ها در قالب‌هایی مانند پسادکتری، رساله‌های دکتری، طرح‌های بین‌المللی، گرنت‌ها و کرسی‌های پژوهشی ارائه شده است.

هرمزی‌نژاد همچنین درباره اعتبارات پژوهشی بنیاد اظهار کرد: با وجود محدودیت منابع مصوب در بودجه سالانه، این مجموعه توانسته است از ظرفیت‌های مختلف برای افزایش حمایت از پژوهشگران استفاده کند.

وی افزود: در سال گذشته حدود ۸۵۰ تا ۸۵۶ میلیارد تومان قرارداد پژوهشی با محققان و پژوهشگران کشور منعقد شد و اعتباراتی برای اجرای طرح‌ها تصویب و ابلاغ شد. همچنین برنامه‌ای با مشارکت حدود ۲۰ دانشگاه دارای بیشترین میزان انتشار مقالات علمی کشور به اجرا درآمد که در مجموع، میزان هزینه‌کرد بنیاد را به حدود یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رساند.

رئیس بنیاد ملی علم ایران با اشاره به نرخ پذیرش طرح‌های ارسالی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۳۴ تا ۳۵ درصد طرح‌های ارسالی به بنیاد تأیید می‌شوند و با توجه به ماهیت رقابتی فرایند ارزیابی، پذیرفته نشدن بخشی از پیشنهادها امری طبیعی است.