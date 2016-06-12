به گزارش خبرگزاری مهر، داوود کشاورزيان در کميته هماهنگی اجرای طرح های ويژه ترافيکی با اشاره به نصب دوربين های کنترل سرعت در کشور گفت: تا پايان خرداد ماه امسال ۹۰ دستگاه دوربين جديد در جاده های کشور نصب می شود.

وی افزود: همچنين اميدواريم اين رقم تا پايان تابستان به ۱۰۰ دستگاه برسد که بدين ترتيب شمار دوربين های کنترل سرعت نصب شده در کشور به حدود ۸۵۰ دستگاه خواهد رسيد.

رئيس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با تاکيد بر اين که پيش از اين قرار بود به ازای هر ۲۰ کيلومتر يک دوربين در آزادراه ها و بزرگراه ها نصب شود، افزود: بر اساس آخرين تصميمات اتخاذ شده مقرر شده تا اين ميزان به ۱۰ کيلومتر کاهش يابد.

وی با تاکيد بر اين که در جهان به ازای هر ۴۰ مجروح يک تن در تصادفات کشته می شوند، بيان کرد: اين رقم در کشور ما به ازای هر ۲۰ مجروح يک کشته است.

کشاورزيان گفت: کيفيت و ايمنی خودروهای توليدی ما مناسب نيست و همين امر موجب می شود به جای مصدوم شدن افراد در تصادفات، کشته شوند.