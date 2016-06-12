  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۲۵

معاون وزير راه و شهرسازی:

۱۰۰ دوربين جديد کنترل سرعت تا پايان تابستان در جاده‌ها نصب می شود

۱۰۰ دوربين جديد کنترل سرعت تا پايان تابستان در جاده‌ها نصب می شود

رئيس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از نصب ۱۰۰ دوربين جديد کنترل سرعت تا پايان تابستان در جاده‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود کشاورزيان در کميته هماهنگی اجرای طرح های ويژه ترافيکی با اشاره به نصب دوربين های کنترل سرعت در کشور گفت: تا پايان خرداد ماه امسال ۹۰ دستگاه دوربين جديد در جاده های کشور نصب می شود.

وی افزود: همچنين اميدواريم اين رقم تا پايان تابستان به ۱۰۰ دستگاه برسد که بدين ترتيب شمار دوربين های کنترل سرعت نصب شده در کشور به حدود ۸۵۰ دستگاه خواهد رسيد.

رئيس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با تاکيد بر اين که پيش از اين قرار بود به ازای هر ۲۰ کيلومتر يک دوربين در آزادراه ها و بزرگراه ها نصب شود، افزود: بر اساس آخرين تصميمات اتخاذ شده مقرر شده تا اين ميزان به ۱۰ کيلومتر کاهش يابد.

وی با تاکيد بر اين که در جهان به ازای هر ۴۰ مجروح يک تن در تصادفات کشته می شوند، بيان کرد: اين رقم در کشور ما به ازای هر ۲۰ مجروح يک کشته است.

کشاورزيان گفت: کيفيت و ايمنی خودروهای توليدی ما مناسب نيست و همين امر موجب می شود به جای مصدوم شدن افراد در تصادفات، کشته شوند.

کد مطلب 3683488

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها