اشتغال ۱۶۸ میلیون کودک در جهان/۸۵ میلیون کودک در مشاغل پُرخطر

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره اوضاع کودکان کار در کشورهای مختلف جهان اعلام کرد: تعداد کودکان کار در جهان از ۲۴۵ میلیون نفر در سال ۲۰۰۰ میلادی با یک سوم کاهش به ۱۶۸ میلیون نفر در سال ۲۰۱۲ رسیده است.

بیش از نیمی از کودکان کار (۸۵ میلیون نفر) در کارهای پُرخطر فعالیت می کنند و این آمار در سال ۲۰۰۰ میلادی برابر با ۱۷۱ میلیون نفر بود. بیشترین کودکان کار، در کشورهای آسیایی و حوزه اقیانوسیه زندگی می کنند که جمعیت آنها به طور تقریب ۷۸ میلیون نفر یا ۹.۳ درصد جمعیت کودکان جهان است.

بالاترین آسیب زایی کار در میان کودکان کار در کشور های جنوب صحرای آفریقا است به طوری که بیش از ۲۱ درصد کودکان کار، در معرض چنین شرایطی قرار دارند. ۱۳ میلیون نفر از کودکان کار (۸.۸ درصد) در کشورهای آمریکاری لاتین و حوزه کاراییب و ۹.۲ میلیون نفر (۸.۴ درصد) از این کودکان در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا زندگی می کنند.

کار در مزارع بخش مهمی از کار کودک را در جهان به خود اختصاص داده است به طوری که ۹۸ میلیون نفر (۵۸ درصد) از کودکان کار در مزارع، کار کشاورزی انجام می دهند. کار کودکان به تفکیک جنسیت نشان می دهد، تعداد کودکان کار دختر نسبت به سال ۲۰۰۰ میلادی ۴۰ درصد و پسران ۲۵ درصد کاهش یافته است.