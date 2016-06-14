۶۰۰۰ متر مربع از اراضی ملی در شهرستان زرند رفع تصرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، سید مهدی قویدل از رفع تصرف از شش هزار متر مربع از اراضی ملی در سطح این شهرستان خبر داد و گفت: برای ۲۰۰ هزار مترمربع از اراضی تصرف شده توسط افراد مختلف نیز حکم قضایی صادر شده و احکام قطعیت یافته و پرونده ها در مرحله اجرای حکم قرار دارد .

قویدل اظهار کرد: عدم نظارت دقیق و در بعضی موارد سهل انگاری مسئولین مربوطه، حقوق بیت المال را در معرض تضییع قرار داده است .

وی در تبیین اهداف و وظایف شورای حفظ حقوق بیت المال افزود: حیطه کاری و وظایف این شورا بسیار گسترده است و در واقع با چالش هایی مواجه هستیم که ناشی از عدم نظارت کافی در تصرفات صورت گرفته در گذشته بوده است.

قویدل تصریح کرد: برنامه های این شورا در سال جاری به صورت هدفمند و به منظور شناسایی و برخورد قاطع با متجاوزین به عرصه های ملی پیگیری خواهد شد.

وی عدم استعلام از دستگاه های متولی در اجرای طرح های هادی، جامع شهری و تفصیلی را یک آسیب جدی قلمداد کرد و تاکید کرد: ایجاد شبکه ارتباطی در بحث حقوق بیت المال، تبادل اطلاعات و نظارت بر این مهم از ضروریات است و در کاهش تصرفات تاثیر بسزایی دارد .

دادستان زرند ابراز کرد: فرآیند علمی و دقیق و نظارت هدفمند در نحوه واگذاری اراضی در محدوده شهر و روستاها مورد تاکید است و باید در بحث آموزش و برگزاری کارگاههایی برای دستگاه های متولی برنامه ریزی دقیق به عمل آید .