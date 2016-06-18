خبرنگاران چشم به راه حمایت/نقش کمرنگ نهادهای حمایتی مطبوعات

خبرگزاری مهر،گروه استان ها – امین دهقانی: رساندن آگاهی و تزریق آن به اجتماع انسانی وظیفه ای دشوار است که خبرنگاران آن را بر دوش می کشند، به طوری که پرنفوذترین اهرم آگاهی رسانی در جامعه محسوب می شوند، آنان به طور مستقیم بر روح و روان مردم تأثیر می گذارند و از شغلی حساس و پر مسئولیت برخوردارند.

این جایگاه برای اهالی خبر و خبرنگار، به دلایلی چون سختی و فشردگی کار، خطیر بودن، در مظان اتهام قرار گرفتن و بسیاری موارد دیگر بدیهی به نظر می رسد،اما در کشور ما خبرنگاران با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند، بسیاری از آنان خبرنگاری را به عنوان یک شغل که بتواند تأمین کننده زندگی شان باشد نگاه نمی کنند چون هیچ گونه تضمینی برای آینده شغلی آنان وجود ندارد.

در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در با توجه به جمعیت نه چندان زیاد آن درصد بالایی از خبرنگاران و رسانه ها را در خود جای داده که رسالت مهم اطلاع رسانی و روشنگری را برعهده گرفته اند.

خبرنگاران استان کهگیلویه و بویراحمد در سال های گذشته با کمترین میزان حمایت از سوی نهادهای مربوطه روبرو بودند به گونه ای که بسیار از فعالان عرصه رسانه در سال های گذشته حتی نتوانستند پروانه فعالیت خود را از وزارت ارشاد دریافت کنند.

نوپا بودن رسانه ها در استان و عدم اطلاع دقیق بسیاری از خبرنگاران به حقوق خود در عرصه رسانه شاید یکی از مهمترین دلایل عدم پیشرفت صنف خبرنگاران و رسانه ها در چند سال گذشته بوده است .

تنها ۱۷ خبرنگار بیمه هستند

معاون مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: موضوع ساماندهی اصحاب رسانه استان از فروردین ۹۴ کلید خورد و درآن روز تنها یک سایت در استان کهگیلویه وبویراحمد مجوز رسمی از وزارت ارشاد برای فعالیت رسمی داشت، که این تعداد تا خرداد ۹۵ به ۲۶ سایت مجوز دار افزایش یافته است.

آزاد خردمند افزود: تشکیل خانه مطبوعات استان و تعاونی مطبوعات استان از مهمترین برنامه های پیگیری شده در یکسال گذشته بوده که با دعوت از افراد واجد شرایط، برنامه ریزی های لازم برای بررسی مشکلات صنفی روزنامه نگاران به طور مستقل و بدون دخالت اداره ارشاد در دستور کارآنها قرار گرفته است.

خردمندتصریح کرد: وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با ابلاغ مصوبه ای شرایط یارانه ای خوبی برای بیمه خبرنگاران از سوی مدیران مسئول در نظر گرفته که در صورت انجام آن، مدیرمسئول رسانه از یارانه دولتی بهره مند خواهد شد.

نقش حمایتی تعاونی مطبوعات استان

وی با بیان اینکه تاکنون تنها ۱۷ نفر از خبرنگاران استان از بیمه خبرنگاری بهره مند هستند، اظهارداشت: در صورتیکه مدیران مسئول خبرنگاران خود را بیمه کنند، خبرنگاران می توانند از خدمات بیمه تکمیلی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیز بهره مند شوند.

معاون مطبوعاتی اداره ارشاد استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: جلسات متعددی با رئیس شرکت تعاونی مطبوعات کشور در یاسوج برگزارشد، که حاصل آن تشکیل تعاونی مطبوعات استان به مسئولیت آقایان دانشی و دانش در یاسوج بوده است.

خردمند همچنین هدف تشکیل تعاونی مطبوعات استان را ارتقاء سطح معیشتی خبرنگاران و اصحاب رسانه استان عنوان کرد وافزود: اصحاب رسانه می توانند با عضویت در این تعاونی علاوه بر مشارکت مالی از خدمات آن که عبارتند از تسهیلات خرید مسکن در نقاط مختلف کشور، خرید اقساطی خودرو، بیمه تکمیلی، کلاس های آموزشی، بن خرید کاغذ و سایر خدمات بهره مند شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، با صحبت های معاون مطبوعاتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان می توان به این نتیجه رسید که بسیاری از اتفاقات خوب حمایتی استان را فقط عده ای محدود اطلاع دارند و بسیاری از اصحاب رسانه شهرستان از این تسهیلات بهره ای نمی برند.

وضعیت دشوار معیشتی بسیاری از خبرنگاران در این چند سال اخیر لزوم نظارت بیشتر بر ارائه صحیح و عادلانه این خدمات به همه خبرنگاران استان را ازسوی دستگاه های متولی می طلبد و شاید مشارکت بیشتر خبرنگاران در این تعاونی بخش عمده ای از این مشکلات را برطرف کند.

کسی پاسخگوی مطالبات خبرنگاران نیست

زواره کاییدی پیشکسوت عرصه روزنامه نگاری شهرستان گچساران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت : استقلال فکری خبرنگاران همواره به عنوان یک اصل در عرصه خبر و اطلاع رسانی مورد توجه بوده که خروج از آن رسالت خطیر خبرنگاران را در معرض تهدید قرار می دهد.

کاییدی تاکید کرد: خبرنگاران استان در دو دسته خبرگزاری های دولتی و خصوصی همواره با مشکلات بسیاری از نظر معیشتی روبرو بوده و در این چند سال هیچ یک از نهادهای حمایتی از قبیل اداره ارشاد یا خانه مطبوعات پاسخگوی نیازهای آنها در استان نبودند.

وی افزود: شهرستان گچساران با جمعیت ۱۲۰ هزار نفری قریب به۵۰ خبرنگار فعال در سایت ها و خبرگزاری های معتبر دارد، که بدون هیچ گونه چشم داشتی فعالیت قابل توجهی را در عرصه رسانه ای استان انجام می دهند.

عضو هیئت مدیره انجمن خبرنگاران گچساران تاکید کرد: حمایت بازوهای حمایتی همچون خانه و تعاونی مطبوعات استان از اصحاب رسانه و تعامل آنها با انجمن های شهرستان راه را برای ارتقاء وضعیت معیشتی خبرنگاران هموارتر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علاقمندی افراد برای ورود به حرفه خبرنگاری طی سال های اخیر در استان رشد مضاعفی داشته است که این امر از دلایل بسیاری ناشی می شود که شاید رشد نهادهای علمی و فرهنگی استان در طی یک دهه اخیر و علاقمندی جوانان به مسائل چالشی و مشکلات جامعه را بتوان عاملی برای این افزایش دانست.

افزایش چشمگیر رسانه هادر کهگیلویه و بویراحمد

معاون مطبوعاتی اداره کل ارشاد کهگیلویه و بویراحمد در این خصوص به مهر گفت : افزایش ناگهانی تعداد خبرنگاران استان به گونه ای بوده که اکنون بیش از ۲۰۰ خبرنگار در سطح استان فعالیت می کنند که تنها ۲۰ نفر از آنها برای اخذ کارت خبرنگاری حرفه ای و رسمی از سامانه رسانه های کشور اقدام کرده اند.

آزاد خردمند افزود: رشد ناگهانی تعداد خبرنگاران و نگرانی مسئولان استانی از رشد سایت های بدون مجوزکه تعداد آنها به عدد ۶۰ رسیده بود، اداره ارشاد را برآن داشت تا با بررسی همه سایت ها و خبرنگاران هرچه سریعتر نسب به سازماندهی آنها اقدام کند.

خردمندتاکید کرد : از نظر وزارت ارشاد خبرنگاران رسمی کسانی هستند که بتوانند از سامانه رسانه های کشور کارت خبرنگاری حرفه ای دریافت کنند در غیر اینصورت از هیچگونه تسهیلات وزارت ارشاد بهره مند نخواهند شد.

معاون مطبوعاتی اداره ارشاد استان در پاسخ به سوالی مبنی برای رسمیت داشتن فعالیت انجمن خبرنگاران گچساران نیز اظهارداشت: انجمن خبرنگاران گچساران یک نهاد صنفی و مستقل است که هیچگونه ارتباطی با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارد و دارای هیئت موسس و هیئت مدیره مستقل است .

خردمند تصریح کرد: انجمن خبرنگاران گچساران دارای اساسنامه داخلی بوده و هیچ گونه ارتباطی به خانه مطبوعات استان ندارد و البته عملکرد آن برای ساماندهی خبرنگاران در صورتیکه بتواند به عنوان یک موسسه مستقل مراحل ثبت قانونی را طی کند، هیچگونه منعی ندارد.

وی یادآورشد : انجمن های صنفی و حمایتی دیگری نیزمی توانند به طور مستقل به صورت نهادهای مردم نهاد تشکیل شوند و به شکل تعاونی در زمینه خدمات رسانی به این قشر بدون دخالت اداره ارشاد و زیر نظر نهادهای نظارتی فعالیت داشته باشند.

معاون مطبوعاتی اداره ارشاد کهگیلویه و بویراحمد همچنین در خصوص ساماندهی خبرنگاران گچساران توسط انجمن خبرنگاران نیز بیان کرد: انجمن خبرنگاران در صورت ثبت نهایی دارای اساسنامه داخلی بوده و می تواند براساس اساسنامه برنامه های حمایتی خود را برای خبرنگاران گچساران انجام دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاید در این راه تنها انجمن خبرنگاران شهرستان گچساران بود که در استان با ایجاد این تشکل صنفی گام نخست را هرچند آهسته برداشته است اما همچنان با مشکلات بسیاری روبرو بوده است.

انجمن خبرنگاران گچساران امیدوار درتولد یک سالگی

اما در شهرستان گچساران خبرنگاران خود برای رفع مشکلاتشان اقدام به تشکیل یک تشکل صنفی کرده اند و این روزها تولد یک سالگی خود را جشن می گیرد.

مسئول انجمن خبرنگاران استان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در خصوص محوریت کلی برنامه‌های انجمن می‌توان به تلاش برای بالا بردن سطح کیفیت کاری اصحاب رسانه و توسعه دانش فنی در کنار ساماندهی و دفاع از حقوق اولیه و ثانویه آنان اشاره کرد. همچنین تقویت و کمک به ارتباط اصحاب رسانه با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نیز حل مشکلات و فراهم آوردن تسهیلات رفاهی برای این صنف ازجمله محوریت‌های انجمن بوده است.

آرش کنارکوهی افزود: با توجه به نوپا بودن انجمن خبرنگاران گچساران و اینکه ازصفر می‌بایست آن را بنا می‌کردیم، دغدغه اولیه ‌ما کسب مجوز انجمن بود که البته با توجه به حقوقی بودن، این موضوع کمی زمان برد و امورات آن در این زمینه انجام گرفته و در مرحله نهایی قرار دارد.

کنارکوهی اظهارداشت: در کنار این مشکلات سعی کردیم به وضعیت معیشتی خبرنگاران نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم و با مساعدت نماینده مردم گچساران و باشت و مدیر صندوق مهر ایرانیان کشور، مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان وام کم‌بهره و همچنین توسط یکی از نهادهای اقتصادی حق عضویت یکساله انجمن را نیز به عنوان هدیه سال اول تاسیس برای ۳۰ نفرخبرنگار عضو انجمن خبرنگاران پرداخت شد.

وی تصریح کرد: مشکل بعدی انجمن در خصوص عدم ساماندهی صحیح اصحاب رسانه بود که در اولین قدم با ایجاد یک پرتال خبری، نسبت به ساماندهی اصحاب رسانه اقدام شد و موفق شدیم این موضوع را نیز با موفقیت به سرانجام برسانیم.

کنارکوهی با بیان اینکه برنامه های حمایتی بلند مدت و کوتاه مدت بسیاری برای انجمن خبرنگاران توسط هیئت مدیره انجمن تدوین شده است، اظهارداشت: نه تنها انجمن خبرنگاران گچساران بلکه تمام خانه‌های مطبوعات کشور در خصوص وضعیت معیشتی خبرنگاران تا زمانیکه دولت حمایت خود را از این قشر بیشتر نکند نمی‌توانند قدم‌های بزرگی بردارند.

وی در خصوص تشکیل تعاونی خبرنگاران گچساران نیز بیان کرد: این تعاونی بایستی هرچه سریعتر در گچساران تشکیل شود و خبرنگاران این شهر نیز از مزایای آن استفاده نمایند.

به گزارش خبرنگار مهر، با بررسی صحبتهای همه دست اندرکاران و تلاشگران عرصه رسانه استان کهگیلویه و بویراحمد می توان به خوبی از فاصله میان نهادهای حمایتی مرکز استان و شهرستان با خبر شد.

این فاصله اگر چه در چند سال گذشته بدلیل عدم وجود خانه مطبوعات و تعاونی مطبوعات استان بوده اما امروز دیگر با وجود این دو بازوی حمایتی مطبوعات استان دیگر انتظار فعالان رسانه ای همچون گذشته نخواهد بود.

این اتفاقات خوب در حالی در استان کهگیلویه و بویراحمد کلید خورده که در بسیاری از استان ها تعاونی های حمایتی مطبوعات به سرانجام رسیده و رسانه ها از خدمات آنها بهره مند شده اند.

شاید بتوان شرایط فعلی اصحاب رسانه استان را یک حالت گذار دانست که مسیری رو به پیشرفت را در پیش گرفته اند اما همچنان مورد هجمه بسیاری از ناملایمات در خصوص خروج رسانه ها از خط مستقیم رسالت حقیقی خود می شوند.

حال باید دید خبرنگاران رنج کشیده ای که با سختی کار بسیار در اطلاع رسانی صحیح و روشنفکری جامعه نقش بسزایی ایفا می کنند چه آینده ای با حضور این نهادهای حمایتی برای خود به تصویر کشیده اند.

هرچند هرساله با فرارسیدن روز خبرنگار وعده های بسیاری از سوی مسئولان به گوش می رسد، اما اینبار رسانه های استان کهگیلویه وبویراحمد پیش از رسیدن این روز انتظار بیشتری از نهادهای حمایتی دارند چرا که امسال دیگر استان دارای خانه و تعاونی مطبوعات شده و در کنار آنها انجمن خبرنگاران گچساران نیز گام های خوبی برداشته است.

شاید حمایت حقوقی از اصحاب رسانه و وجود نهادی برای نظارت بر عملکرد صحیح رسانه ها در استان از ایجاد هرگونه شائبه ای در خصوص عملکرد رسانه ها و هجمه های نادرست نسبت به این قشر پرتلاش جلوگیری کند.