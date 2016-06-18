نمایشگاه قرآن میزبان قرآن پژوهان بین المللی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش بین الملل نمایشگاه امسال علاوه بر اینکه میهمانان و قرآن پژوهان سایر کشورها حضور دارند، در اقدامی کم سابقه کتیبه هایی از کهن ترین مساجد و مراکز دینی برخی از کشورها توسط دکتر رضوان فر به نمایش درآمده است.

دکتر رضوان فر، عضو هیأت علمی پژوهشکده سازمان میراث فرهنگی و پژوهشگر است که با سفر به برخی کشورهای آسیایی و اروپایی مجموعه ای از کهن ترین کتیبه های مساجد و مراکز دینی، فرهنگی را بازخوانی و ترجمه کرده است.

معرفی کتاب های علوم قرآنی و اساتید علوم و معارف قرآن، ارایه ٣٦ ترجمه متفاوت از آیه ٣٥ سوره نور، کتیبه های نسخه های خطی قرآن از کشور های مختلف و برخی از تفاسیر ارزشمند قرآنی از دیگر بخش های متنوع بخش بین الملل است.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار «به سوی فهم قرآن» از ٢٤ خرداد ماه تا ٨ تیر ماه مصادف با ٧ تا ٢٢ ماه مبارک رمضان به مدت ١٦ روز در مصلی بزرگ حضرت امام خمینی (ره) از ساعت ١٨ الی ٢٣:٣٠ برگزار می شود.