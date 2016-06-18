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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۵۰

نمایشگاه قرآن میزبان قرآن پژوهان بین المللی است

نمایشگاه قرآن میزبان قرآن پژوهان بین المللی است

قرآن پژوهان و میهمانان بین المللی در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش بین الملل نمایشگاه امسال علاوه بر اینکه میهمانان و قرآن پژوهان سایر کشورها حضور دارند، در اقدامی کم سابقه کتیبه هایی از کهن ترین مساجد و مراکز دینی برخی از کشورها توسط دکتر رضوان فر به نمایش درآمده است.

دکتر رضوان فر، عضو هیأت علمی پژوهشکده سازمان میراث فرهنگی و پژوهشگر است که با سفر به برخی کشورهای آسیایی و اروپایی مجموعه ای از کهن ترین کتیبه های مساجد و مراکز دینی، فرهنگی را بازخوانی و ترجمه کرده است.

 معرفی کتاب های علوم قرآنی و اساتید علوم و معارف قرآن، ارایه ٣٦ ترجمه متفاوت از آیه ٣٥ سوره نور، کتیبه های نسخه های خطی قرآن از کشور های مختلف و برخی از تفاسیر ارزشمند قرآنی از دیگر بخش های متنوع بخش بین الملل است.   

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار «به سوی فهم قرآن» از ٢٤ خرداد ماه تا ٨ تیر ماه مصادف با ٧ تا ٢٢ ماه مبارک رمضان به مدت ١٦ روز در مصلی بزرگ حضرت امام خمینی (ره) از ساعت ١٨ الی ٢٣:٣٠ برگزار می شود.

کد مطلب 3688506

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