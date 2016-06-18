اولین دوره مسابقات قرآن کشوری بیان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بشیری در نشست خبری موسسه قرآنی بینه با اعلام این خبر گفت: این برنامه با مشارکت و حمایت همه جانبه شهرداری اصفهان و ارگان هایی همچون شبکه قرآن و معارف سیما، شورای عالی قرآن اداره اوقاف و امور خیریه کشور، سازمان دارالقرآن الکریم و خبرگزاری ایکنا در مرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

دبیر این دوره مسابقات افزود: این مسابقات ویژه نوجوانان دختر و پسر سراسر کشور است که در دو مرحله مقدماتی و نهایی و در سه گروه سنی زیر 13 سال، بین 13 تا 16 سال و بین 16 تا 18 سال برگزار می شود.

بشیری هدف از برگزاری این مسابقات را رسیدن به اهداف عالیه آموزشی، نخبه یابی و نخبه پروری اعلام کرد و افزود: این مسابقات پس از 10 یا 15 سال که به صورت صرفا دانش آموزی برگزار شده بود دیگر برگزار نشده و برای اولین بار و در این سطح برگزار خواهد شد.

بشیری در ادامه به بخش ها و رشته های مختلف این مسابقات اشاره کرد و گفت: این برنامه در رشته های مختلف همچون قرائت تطبیقی، تقلیدی و فرازخوانی آیات قرآن کریم، اذان، ترتیل، تواشیح، و بخش های هنری خوشنویسی، نقاشی و تصویرسازی و عکس برگزار می گردد.

وی بخش های این مسابقه را ویژه دختران و پسران اعلام و خاطرنشان کرد: نوجوانان پسر می توانند علاوه بر شرکت در یکی از رشته های قرائت تطبیقی و تقلیدی، فرازخوانی آیات قرآن کریم و ترتیل همزمان در رشته اذان و یکی از رشته های هنری شرکت نمایند و نوجوانان دختر فقط مجاز به شرکت در یکی از بخش های رشته های هنری می باشند.

مدیرعامل موسسه فرهنگی قرآنی بینه در ادامه با اشاره به برگزاری دوره های آتی مسابقات گفت: در نظر داریم در بخش های قرائت و ترتیل و اذان شرکت نوجوانان دختر را آزاد بگذاریم.

وی مهلت ثبت نام و ارسال آثار را تا 21 تیرماه اعلام و از علاقه مندان نوجوان دعوت کرد تا جهت ثبت نام به تارنمای سایت به آدرس www.mqeb.ir مراجعه و پس از مطالعه دقیق آئین نامه و ثبت اطلاعات شخصی، آثار خود را در بخش های مختلف به صورت فایل صوتی در رشته های قرائت، فرازخوانی آیات قرآن کریم، اذان و ترتیل به صورت فایل تصویری در رشته تواشیح بارگذاری و تصاویر آثار هنری در بخش های خوشنویسی، نقاشی و تصویرسازی را نیز از طریق سایت جهت داوری مقدماتی ارسال نمایند و پس از حضور در بخش مقدماتی در صورت پذیرش در مرحله نهایی حضور پیدا کنند.

بشیری به داوری مسابقات نیز اشاره کرد و افزود: داوری مسابقات در سه بخش مقدماتی، نیمه نهایی و نهایی انجام خواهد شد.

وی یادآور شد: داوری مرحله مقدماتی و نیمه نهایی را داوران برجسته و بین المللی شهر اصفهان از جمله اساتید گرانقدر ستوده نیا، شاه میوه، مقدم، تربتیان و گلبان انجام خواهند داد و در مرحله نهایی علاوه بر داوران اصفهانی از داوران شهرهای تهران، مشهد و گیلان نیز بهره خواهیم برد.

دبیر برگزاری این مسابقات قرآنی در ادامه افزود: همه چیز این مسابقات از تبلیغات تا جوایز اختتامیه ویژه نوجوانان طراحی شده و برای برگزاری آن هم برنامه های ویژه ای در نظر گرفته شده است.

بشیری اعلام کرد: در مراسم اختتامیه این برنامه به بیش از 150 نفر از برگزیدگان جوایزی همچون کمک هزینه سفر کربلا، مشهد، سکه طلا، تبلت، دوچرخه و ... اهدا خواهد شد و به کلیه شرکت کنندگان در مرحله نهایی که پیش بینی می شود بین 400 تا 500 نفر از نوجوانان کشور را در بر بگیرد، اقلام فرهنگی جهت یادبود اهدا خواهد شد.

وی همچنین خبر خوشی به نوجوانانی که قصد شرکت در مسابقات را دارند اعلام کرد و افزود: شورای عالی مسابقات قرآنی تصمیم دارد تا نفرات برگزیده را جهت اعزام مبلغ به خارج از کشور آماده کند و همچنین تلاوت های نفرات برگزیده را از رسانه ملی به تصویر بکشد.

مدیرعامل موسسه فرهنگی بینه زمان برگزاری مسابقات را 21 تا 23 مرداد ماه اعلام کرد و بیان داشت: تصمیم بر این گرفته شده که مسابقات در مرکزیت شهر اصفهان و در مکان هایی همچون تالار اهل بیت در خیابان فرشادی و نیز خانه مشروطیت برگزار گردد تا به واسطه برگزاری این مسابقات با حضور خانواده ها و مردم، علاوه بر تشویق شرکت کنندگان، خانواده ها در جهت حضور نوجوانان خود در محافل و برنامه های قرآنی تشویق شوند.

بشیری شب میلاد باسعادت امام هشتم، حضرت امام رضا(ع) را زمان برگزاری اختتامیه این مسابقات اعلام کرد و افزود: از مجریان برتر رسانه ملی در شبکه قرآن نیز برای اجرای این مسابقات دعوت به عمل آمده است.

وی در مورد شرکت کنندگان در بخش های هنری نیز این قول را داد که در برگزاری مسابقات در مرداد ماه آثار برگزیده بخش های هنری در قالب نمایشگاه برای بازدید عموم برپا خواهد شد و برنامه ریزی شده تا در صورت امکان آثار برتر را نیز جهت حمایت خریداری نمایند.

این مسابقات پایه ریزی مسابقات بین المللی نوجوانان است

دبیر اولین دوره مسابقات قرآنی بیان در ادامه، برگزاری این مسابقات را پایه ریزی درجهت برگزاری مسابقات بین المللی نوجوانان اعلام کرد و افزود: این پیشنهاد به شورای عالی مسابقات قرآنی و همچنین حامیان برنامه داده شده و آنها نیز بسیار علاقه مند به شکل گیری این مسابقات هستند.

وی ادامه داد: انشاالله با برگزاری مداوم سالیانه این مسابقات و کسب تجربه کافی در صدد برگزاری اولین دوره مسابقات بین المللی قرآنی ویژه نوجوانان در اصفهان خواهیم بود و اصفهان این پتانسیل را داراست و در برنامه های مختلف نشان داده که می تواند میزبان برنامه های بزرگ بین المللی باشد.

بشیری همچنین خاطرنشان کرد: اولین دوره این مسابقات از این جهت ویژه و نسبت به برنامه های گذشته از اهمیت بیشتری برخوردار است که در آن برای اولین بار در رشته قرائت تطبیقی ویژه نوجوانان زیر 13 سال مسابقات به صورت مجزا برگزار خواهد شد و نیز تا به حال فرازخوانی قرآن کریم در مسابقات به شکل ایجاد شده در این مسابقات نداشته ایم.

وی همچنین تواشیح را که رشته دیگری از این مسابقات است به عنوان اولین مسابقه مختص نوجوانان در سطح کشور معرفی کرد و افزود: رشته اذان را نیز به جهت شعار اسلام و اینکه نوجوانان خوش صوت به سمت اذان گرایش پیدا کنند به صورت رشته آزاد اعلام و نوجوانان علاقه مند می توانند علاوه بر بخش های دیگر در بخش اذان نیز به صورت مجزا شرکت نمایند.