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۳۱ خرداد ۱۳۹۵، ۲۱:۳۶

در پی سلب تابعیت رهبر شیعیان بحرین؛

بیانیه هشدار آمیز سرلشگر سلیمانی به رژیم آل خلیفه

بیانیه هشدار آمیز سرلشگر سلیمانی به رژیم آل خلیفه

فرمانده نیروی قدس سپاه در بیانیه ای تاکید کرد: یقینا آنها (آل خلیفه) می دانند تجاوز به حریم آیت الله شیخ عیسی قاسم خط قرمزی است که عبور از آن شعله ای از آتش را در بحرین پدید خواهد آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر قاسم سلیمانی در پی لغو تابعیت  شيخ عيسی قاسم  در نامه ای  به رژیم آل خلیفه هشدار داد: در صورت هرگونه تعدی به شيخ عيسی قاسم با مقاومت مسلحانه بی‎سابقه‎ای مواجه خواهید شد كه اسقاط اين رژيم تنها گوشه‎ای از تبعات آن است.

 متن نامه هشدار آمیز سردار سلیمانی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مردم مسلمان و مظلوم بحرین مدت طولانی و سالهای مدیدی است تحت ظلم، تبعیض، بی عدالتی و تحقیر ضد انسانی و غیر قابل قبول آل خلیفه قرار گرفته اند.

اقدامات خشن این مردم نجیب و صبور به رغم فشارهای سنگین و برخوردهای نژاد پرستانه آل خلیفه حتی دستگیری برخی از رهبران سیاسی و دینی، به زندان کشاندن زنها و کودکان و شکنجه خوفناک آنها، لغو تابعیت شهروندان، تضییع  بدون دادن هر گونه بهانه ای به دست آل خلیفه بدنبال احقاق حقوق حقه ،حقوق شهروندی و دهها جنایت دیگر خود بصورت مسالمت آمیز بوده و تشدید فشارها هرگز آنها را از این مسیر سلمی خارج نکرده است.

اما گستاخی آل خلیفه به جایی رسیده است که با نادیده گرفتن نجابت مردم و حرکت سلمی آنها و با استفاده از سکوت معنادار سازمان ملل، آمریکا و کشورهای غربی هر روز بر دامنه جنایات خود و ایجاد خفقان و فشار بیشتر بر ملت بحرین افزوده است.  ، بازداشت غیر قانونی شیخ علی سلمان و دیگر رهبران سیاسی و دینی بحرین در سایه سکوت مجامع بین المللی آل خلیفه را به این گستاخی کشانده تا حریم روحانی بر جسته و رهبر دینی شیعیان بحرین، حضرت آیت الله شیخ عیسی قاسم را مورد تهدید قرار داده و تصورات نگران کننده ای در اذهان مردم منطقه و بحرین بوجود آورد.

به نظر می رسد آل خلیفه از حرکت مسالمت آمیز مردم سوء استفاده کرده و برآورد دقیقی از خشم مردم ندارد. یقینا آنها می دانند تجاوز به حریم آیت الله شیخ عیسی قاسم خط قرمزی است که عبور از آن شعله ای از آتش را در بحرین و سراسر منطقه پدید خواهد آورد و برای مردم راهی جز مقاومت مسلحانه باقی نخواهد گذاشت.

قطعا تاوان آن را آل خلیفه پرداخت خواهد کرد و نتیجه آن جز نابودی این رژیم سفاک نخواهد بود حامیان آل خلیفه بدانند اهانت به آیت الله شیخ عیسی قاسم و استمرار فشارهای بیش از حد به مردم بحرین سرآغاز انتفاضه خونینی است که عواقب آن بعهده کسانی خواهد بود که به گستاخی حکام بحرین مشروعیت می دهند.  

(وانتصروا من بعد ما ظلموا و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون) شعرا 227

قاسم سلیمانی

 

کد مطلب 3691203

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    نظرات

    • سلی ۲۲:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
      0 0
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      زنده باد سردار سلیمانی قهرمان مقاومت
    • علی ۲۳:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
      0 0
      پاسخ
      درود برسرداران واقعی سپاه اسلام
    • ناشناس ۰۰:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
      0 0
      پاسخ
      سلام بر حاج قاسم, ولعنت خدا و رسولش بر آل داعش و آل خلیفه هردو جنایتکار.
    • ناشناس ۰۴:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
      0 0
      پاسخ
      باسلام خدمت سربازان امام زمان.... مادامی که دست شیطان قطع نشود شیخ نمر اعدام میشود وشیخ عیسی قاسم دربند میشود اگر قطع شود خودش از خاورمیانه بیرون میرود انشالله...
    • ع-ح ۰۴:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
      0 0
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      سلام و درود بر حاج قاسم که مرد اقدام و عمل میباشد.دشتستان بزرگ
    • ناشناس ۰۵:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
      0 0
      پاسخ
      بابا، سردار، خیلی مردی
    • مرگ بر امریکا و تمامی نوچه های منطقه ای ۰۷:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
      0 0
      پاسخ
      برای سلامتیش فقط صلوات
    • ناشناس ۰۷:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
      0 0
      پاسخ
      سلام مرد سردار بزرگ اسلام بحرین که سر سوزنی نمی تونه مقاومت داشته باشد می بینید چجور دارند گردن کلفتی می کنند .سردار خواستی بری بحرین من هم میام یادت نره ماهم ساک بستیم .چه سوریه چه عراق چه بحرین چه اسرائیل.هرجا امر بفرمایید.
    • محمد2 ۰۸:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
      0 0
      پاسخ
      ساده اما زیرک .مهربان و شجاع .با ایمان و جدی،فدات بشم ای سردار عزیز که کارت فقط برای خداست .مثل چمران عزیز هستی .ان شااله خداوند طول عمری با عزیت و با شرف تا پیروزی کامل بر ظلم به شما عطا کند.
    • وحید ۰۸:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
      0 0
      پاسخ
      لعنت خدا بر رژیم سگ صفت آل سعود و وهابیت،لعنت بر آل خلیفه،لعنت بر داعش و گروه های تکفیری،لعنت بر آمریکای جنایتکار،اسراءیل کودک کش و انگلیس ملعون) و درود و رحمت خدا بر سربازان و فرزندان عزیز ایران اسلامی،درود بر شهدای مدافع حرم و درود بر رزمندگان مدافع حرم و بویژه فرزند خلف و شایسته ولایت ،نور چشم ما، قوت قلب شیعیان جهان، سرلشگر حاج قاسم سلیمانی.
    • مجتبی ۱۱:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
      1 0
      پاسخ
      کاش یه سردار اقتصادی هم داشتیم مثل سردار نظامیمون(حاج قاسم)که بیکاری جون هارو پیگیری میکرد و اونایی که حقوق نجومی دارن رو تهدید میکرد و ... درود به شرفت سردار سلیمانی

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