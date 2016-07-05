نوای موسیقی ایران زمین در مراسم سالگرد ایکوم جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، سیف الله شکری دبیر دبیرخانه پروژه نوای صلح ایکوم با اعلام این خبر گفت : از آنجا که آواز و نوا همانند ژن انسانی ، تاریخی بسیار کهن و طولانی را همراه با نیاکان بشری در تمام نقاط زمین طی کرده و یکی از معانی و میراث بسیار کهن انسانی و فرهنگی است ، می تواند به عنوان زبان مشترک برای رسیدن به آرامش تمامی فرهنگ های بومی بشر قلمداد شود.

وی افزود: سرزمین ایران یکی از مراکز تجمع تمدنهای کهن بوده و با توجه به فرهنگ غنی موسیقی آن ، چنگ تاریخی تمدن ایلام ( نارسینا)منقوش در کول فرح به عنوان نوای صلح ایکوم ایران نامگذاری و درمراسم یکصدمین سالگرد موزه ملی ایران نمونه ای بازسازی شده از این چنگ طی مراسمی به نمایش درآمد و به عنوان نماد صلح به ریاست جهانی ایکوم اهدا شد.

شکری اظهار داشت : موزه ها مهمترین مراکز توسعه صلح و همگرایی میان انسان ها ، گروه ها و عامل مهم در توسعه پایدار بوده و مسئولیت آنها نه تنها گردآوری اشیا برای نمایشگاه ها و عرضه آنها در موزه ها است بلکه شامل نقش فعال آنها در تحصیل و توسعه دانش سرزمین و ارایه دیدگاه های مختلف درباره آن است .

او با بیان چگونگی اجرای پروژه نوای صلح ایکوم، افزود: از آنجا که تمامی انسان ها زمین را مادر خود می خوانند و مادر نماد زایش مهر و پرورش بوده و آغوش وی همواره مظهر آرامش نام گرفته است.

وی تصریح کرد: لالایی مادران گویاترین نوای صلح بشری است که هر انسان بدون در نظر داشتن تفاوت فرهنگی و بومی در حافظه شنیداری خود دارا است. اساس دبیرخانه نوای صلح در این پروژه لالایی مادران است تا تمام مردم کشورهای دنیا را بازبانها و فرهنگ های متفاوت به صلح دعوت کند.

او با اشاره به طراحی پروژه نوای صلح ایکوم در دوبخش بومی و جهانی افزود: قسمتی از موسیقی ایران زمین به عنوان پیام آور صلح و آرامش از طرف فرهنگ ایران در مراسم سالگرد ایکوم در میلان ایتالیا ارایه و به تمامی اعضای ایکوم جهانی اهدا خواهد شد.

به گفته وی ، در بخش جهانی این پروژه یک قطعه موزیک ویدئو با محوریت لالایی های بومی و تاریخی ایران زمین آماده شده است.

شکری گفت: این قطعه موسیقی لالایی به همراه استانداردهای مورد نظر برای کشورهایی که مایل به مشارکت دراین پروژه باشند ارسال می شود تا آنها یک قطعه موسیقی به صورت صوتی یا تصویری حاوی مفاهیم اعلام شده از هنرمندان خود به دبیرخانه نوای صلح ایکوم ارسال کنند تاپس از تدوین در روز جهانی صلح در دفتر یونسکو پاریس با حضور مقامات بین -المللی رونمایی و برای نشر در اختیار تمامی کشورهای عضو قرار گیرد. همه کشورها قطعات موسیقی آماده شده را به دبیرخانه آوای صلح ایکوم ایران ارسال می کنند تا این آثار به عنوان یک یادگاری برای آیندگان و سرآغاز حرکت به سوی یک زندگی پر از آرامش در یک مجموعه آماده شده و با پیام صلح ایکوم جهانی برای تمام کشورهای جهان انتشار یابد.