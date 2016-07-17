از غیرفعال بودن برخی شهرک های صنعتی استان تا وعده برای رفع مشکلات

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه ظهر امروز یکشنبه ستاد سرمایه گذاری استان که در محل استانداری و با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد، موضوع مجتمع فولاد آتیه خلیج فارس، ساخت شهرک خودرویی در ملاشیه و طرح پرورش قارچ صنعتی در اندیمشک مورد بررسی قرار گرفت.

اخلاق محمدیان مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان در این جلسه اظهار کرد: در اهواز پنج شهرک و دو ناحیه صنعتی داریم. مجموع مساحت این شهرک ها یک هزار و ۱۷ هکتار است که تنها ۵۲۴ هکتار آن در محدوده شهرک صنعتی شماره پنج قرار دارد.

وی تصریح کرد: ۲۰ هکتار از مساحت شهرک صنعتی شماره پنج اهواز را به مجتمع فولاد آتیه خلیج فارس اختصاص دادیم که کار آنها تولید میلگرد است ولی متأسفانه این شهرک به دلیل نداشتن راه دسترسی، قرار گرفتن بین آزادراه، پادگان و فرودگاه امکان فعالیت ندارد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان افزود: گاز شهرک صنعتی شماره پنج اهواز قرار بود از سمت شهرک صنعتی شماره سه به این واحد صنعتی منتقل شود که پیمانکار آن هم تعیین شده ولی نگهداری از شبکه گازرسانی کار صنعتگر نیست و باعث افزایش هزینه ها می شود.

محمدیان درخواست کرد: از شرکت گاز استان خوزستان تقاضا داریم که طراحی انشعاب گاز را انجام و بعد از ساخت توسط شهرک صنعتی کار را تحویل و نگهداری آن را انجام دهد. قطعا انجام این کار به نفع شرکت گاز هم خواهد بود و می توانند در آینده نسبت به واگذاری انشعابات گاز اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان عنوان کرد: راه دسترسی شهرک صنعتی شماره پنج از یک طرف به فرودگاه و از طرف دیگر به پادگان می خورد و همچنین مجوز زیست محیطی ندارد.

وی ادامه داد: معاون سازمان محیط زیست کشور اعلام کرده بود که مطالعه صدور مجوز زیست محیطی تمام محیط شهرک صنعتی شماره پنج را به آنها واگذار کنیم ولی ما به آنها اعلام کردیم که تنها مجوز مجتمع فولاد آتیه خلیج فارس را چون در حریم شهر هم نیست، صادر کنند.

در استان جایی برای ساخت شهرک نیست

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان بیان کرد: برای تأمین آب شهرک صنعتی شماره پنج نیز مشکلاتی داریم. اداره آب و فاضلاب شهرستان اهواز در سنوات قبل مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان دریافت کرد ولی بعد اعلام کردند که تأسیسات آنها پاسخگو نیست. مقرر شد تا از تأسیسات آب شهرک صنعتی شماره سه استفاده کنند ولی تاکنون انجام نشده است.

محمدیان یادآور شد: در زمان دولت قبل چندان به مسئله محیط زیست اهمیت داده نشده و مجوزها به راحتی صادر می شدند.

وی انتقاد کرد:‌ در خوزستان هر کجا که می رویم جایی برای ساخت شهرک نیست، با مراجعه به مکان های مختلف به تالاب، تأسیسات گاز، برق و غیره برخورد می کنیم.

محمدیان در پایان اضافه کرد: در خوزستان ۷۰ شهرک داریم و این پراکندگی، هزینه ها را افزایش می دهند در صورتی که سایر استان ها شهرک های کم ولی با مساحت های بسیار زیادی دارند.

صدور مجوز فعالیت شهرک توسط جهاد کشاورزی

شهریار بذرپاش مدیرکل منابع طبیعی خوزستان نیز چنین گفت: یک هزار و ۲۰۰ هکتار زمین در اطراف شهرک صنعتی برای ساخت فرودگاه توسط دولت واگذار شده و اگر بخواهند مقداری از آن را به شهرک اختصاص دهند باید آن را تحویل این اداره داده و بعد ما تحویل جهاد کشاورزی بدهیم چون صدور مجوز برای فعالیت شهرک با جهاد کشاورزی است.

امید حاجتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان در ادامه افزود: محیط زیست اعلام کرده که فرآیند اخذ مجوز زیست محیطی شهرک صنعتی شماره سه به درستی طی نشده است.

سید ناصر حسینی نژاد مدیرعامل شرکت گاز خوزستان نیز در پاسخ به درخواست مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی برای ایجاد شبکه گازرسانی شهرک صنعتی شماره پنج اهواز عنوان کرد: بعد از اتمام گازرسانی اگر شبکه را واگذار کنند، کار نگهداری را قبول می کنیم.

وقتی نماینده آبفای شهرستان اهواز نیز اعلام کرد: تا یک ماه آینده از تأسیسات شهرک صنعتی شماره سه برای تأمین آب در شهرک صنعتی شماره پنج استفاده می کنیم.