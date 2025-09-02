به گزارش خبرنگار مهر، علی مهدی پور عصر امروز سه شنبه در جلسه شورای اداری خوزستان که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: با همکاری اداره کل ثبت اسناد خوزستان از سال گذشته تا کنون سند مالکیت شهرک صنعتی شماره پنج اهواز پس از ۱۷ سال و سند شهرک صنعتی شوش بعد از ۱۵ سال دریافت شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان ادامه داد: همچنین یک هزار و ۲۰۰ سند تک برگ برای صاحبان صنایع صادر شد اما هنوز برای شهرک صنعتی شماره چهار اهواز سند مالکیت صادر نشده است.

به گفته وی، ۶۰۰ هکتار سند از شهرک‌های صنعتی خوزستان صادر شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان گفت: برای زمین‌های بلااقدام در شهرک‌های صنعتی طی سه سال گذشته ۳۸۰ هکتار از شهرک صنعتی خوزستان آزاد سازی و به سرمایه گذار واقعی واگذار شد.

مهدی پور عنوان کرد: اصلی تر مشکل برای سرمایه گذار در خوزستان معارضین محلی است که باعث شده برخی طرح‌های صنعتی متوقف شود.