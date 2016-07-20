خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها - محسن مهرابی: «ابراهیم‌آباد» روستایی از توابع شهرستان پلدختر و در بخش معمولان بوده که روبروی شهر معمولان در آن‌سوی رودخانه کشکان واقع‌شده است.

ساکنان این روستا برای انجام کارهای خود و خرید روزانه هرروز مجبور هستند از عرض رودخانه کشکان به‌وسیله «گرگر» که همانند تله کابین عمل می‌کند استفاده کنند.

کابوس مردم «ابراهیم‌آباد»

«گرگر» به‌ طناب سیمی ضخیمی آویزان است که در محل اتصال دو قرقره آهنینی دارد که برای استفاده باید بر آن نشست و به‌وسیله دست قرقره‌ها را به حرکت درآورد بنابراین اهالی روستا به‌ناچار و به خاطر نداشتن پل ارتباطی از این وسیله برای رفت‌وآمد خود استفاده می‌کنند.

پیش از این نیز خبرگزاری مهر در گزارش‌های مختلفی از جمله «کابوس‌های کشکان ۷ ساله شد/ حکایت «گرگر» همچنان باقی است» و «حکایت ناتمام «گرگر» در ابراهیم‌آباد/ مسئولان سکوت پیشه کرده‌اند» به انعکاس مشکل این روستائیان پرداخته بود ولی همچنان احداث پل برای روستای ابراهیم‌آباد اندرخم کوچه وعده‌ها قرار دارد.

افرادی که می‌خواهند به روستای ابراهیم‌آباد بروند یا باید از جاده خاکی منتهی به روستا که طولانی بوده و رودخانه کشکان را دور می‌زند استفاده کنند و یا دل به مخاطرات کشکان بسپارند و بر گرگر سوار شوند.

یکی از اهالی روستای ابراهیم‌آباد می‌گوید: بعضی از ساکنان این روستا محل را به خاطر این مشکل ترک کرده و از روستا رفته‌اند اما بیشتر آن‌ها به خاطر نداشتن تمکن مالی مجبور به ماندن، سوختن و ساختن در روستا هستند.

علی عباس کوشکی می‌گوید: مسئولان چند سال پیش به ساخت یک پل برای روستا اقدام کردند اما آن را در حد پیشرفت ناچیز رها کرده‌اند.

یکی دیگر از اهالی روستای ابراهیم‌آباد می‌گوید: ما دیگر از «گرگر» خسته شده‌ایم اهالی روستا از سال‌ها پیش مجبور هستند به خاطر انجام کارهایشان از این وسیله استفاده کنند.

دانش‌آموزانی که با «گرگر» از رودخانه عبور می‌کنند

روح والدین حبیبی می‌افزاید: بچه‌های این روستا هرروز برای رفتن به مدرسه مجبورند از عرض رودخانه به‌وسیله «گرگر» عبور کنند و ما تا بازگشت فرزندان خود نگران و دلواپس هستیم.

حیدر غلامی یکی دیگر از اهالی این روستا حرف هم‌ولایتی خود را دنبال می‌کند و می‌گوید: ما از سال‌ها پیش با این مشکل دست‌وپنجه نرم می‌کنیم و از وعده‌های مسئولان برای ساختن پل روستا خسته شده‌ایم.

یک بانوی اهل روستا در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از وضعیت موجود می‌گوید: ما دیگر از این مصاحبه‌ها و گزارش‌ها خسته شده‌ایم هر بار یکی می‌آید با اهالی به گفت‌وگو می‌نشیند اما دریغ از یک توجه، هنوز ما شاهد کوچک‌ترین تغییری از این وضعیت اسف‌بار نبوده‌ایم.

فریبا محمدی می‌گوید: هیچ‌کس برای حل این مشکل هیچ کاری نمی‌کند.

معطلی مطالبه مردم

امام‌جمعه معمولان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از ابتکارات خوب مسئولان استان لرستان و شهرستان پلدختر احداث پل ابراهیم‌آباد به سمت شهر معمولان بوده که باعث خوشحالی مردم شد اما متأسفانه این پروژه پیشرفت نداشته و تکمیل آن نیاز به همت مسئولان دارد.

حجت‌الاسلام احمد حکیمی گیلانی گفت: با توجه به اینکه ۳۷ سال از عمر بابرکت انقلاب اسلامی می‌گذرد سزاوار نیست مردم از یک پل ساده که حق مسلم آن‌ها است برخوردار نباشند.

وی تصریح کرد: وظیفه مسئولان است که کار پل ارتباطی روستا را که شروع خوبی داشته با تلاش مضاعف و به نحو احسن به پایان برسانند.

امام‌جمعه معمولان از استاندار لرستان و فرماندار شهرستان پل‌دختر خواست که به تکمیل پل ارتباطی روستای ابراهیم‌آباد توجه ویژه‌ای داشته باشند.

حجت‌الاسلام حکیمی گیلانی افزود: این کمترین تقاضای مردم از مسئولان بوده که به این مطالبه به‌حق مردم توجه کنند تا کمتر شاهد نگرانی و رعب و وحشت بچه‌های روستای ابراهیم‌آباد باشیم.

ایجاد راه ارتباطی ۹ روستای پلدختر ۱۰ سال معطل ماند

شهردار معمولان نیز گفت: عملیات اجرایی پل ارتباطی روستاهای ابراهیم‌آباد از سال ۸۵ آغازشده و با چهار میلیارد ریال هزینه و گذشت ۱۰ سال تنها ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مسعود شاکرمی هدف اصلی احداث پل را توسعه شهر به سمت غرب رودخانه کشکان دانست و افزود: با احداث این پل راه ارتباطی ۹ روستای منطقه برقرار می‌شود.

وی گفت: این پل همچنین راه دسترسی و محور مواصلاتی معمولان به کوهدشت و چندین روستا و بخش «پشت تنگ شاه کرمی» و منطقه «کوشکی» با شهر معمولان را برقرار می‌کند.

شاکرمی بابیان اینکه پل ارتباطی روستای ابراهیم‌آباد از سال ۸۵ تا ۹۲ به مدت هشت سال راکد و فعالیت آن متوقف‌شده بود افزود: در سال ۹۲ با پیگیری و همکاری مسئولان اعتباری به مبلغ ۳۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک سرمایه‌ای با کارفرمایی اداره راه و شهرسازی و شهرداری به‌عنوان دستگاه بهره‌بردار تأمین شد.

کمبود اعتبار برای احداث پل

شهردار معمولان بابیان اینکه حدود ۵۰ درصد این مبلغ تأمین اعتبار شد و ستون پل به اجرا درآمد گفت: ساخت عرشه پل که به‌صورت فلزی است به کارخانه ماشین‌سازی لرستان واگذارشده و خوشبختانه آماده بوده و فقط جابجایی باید انجام و در محل نصب شود.

شاکرمی مشکل عمده پل ارتباطی را کمبود اعتبار دانست و افزود: مبلغ ۱۵ میلیارد ریال کارفرما به پیمانکار بدهکار است و باید این مبلغ تأمین اعتبار شود.

وی یکی دیگر از موانع ساخت پل ارتباطی را بارندگی‌ها و بالا آمدن سطح آب رودخانه دانست و افزود: کار تعطیل نیست اما ستونی که در وسط رودخانه کشکان وجود دارد به دلیل بالا آمدن آب رودخانه در سیل اردیبهشت‌ماه سال جاری نیمه‌کاره باقی‌مانده است.

مردم تا پایان امسال منتظر بمانند

شهردار معمولان گفت: با پیگیری فرماندار پلدختر مقرر شد پیمانکار فعالیت خود را ادامه دهد و اگر مشکلات جوی پیش نیاید پل ارتباطی تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

شاکرمی افزود: شهرداری معمولان با توجه به کمبود اعتبارات تا ۲۰ سال آینده نمی‌توانست این پروژه را به پایان برساند اما با رایزنی‌هایی که در این رابطه با استاندار لرستان صورت گرفت پروژه به اداره راه و شهرسازی واگذار شد.

وی تصریح کرد: در این رابطه شهرداری معمولان تنها دستگاه بهره‌بردار بوده و متولی کار اداره راه و شهرسازی است.

شهردار معمولان گفت: در ابتدا طراحی پل ارتباطی به‌صورت پیاده‌رو بود اما در طراحی جدید به طول حدود ۱۰۴ متر و عرض ۱۲ متر به سواره‌رو تبدیل‌شده است.

۱۷ میلیارد ریال برای احداث پل اعتبار نیاز داریم

بخشدار معمولان نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روستای ابراهیم‌آباد ۲۸ خانوار و ۱۰۵ نفر جمعیت دارد و پل ارتباطی این روستا ۱۰ سال پیش به‌صورت «عابر رو» طراحی شد و این در حالی است که سال گذشته در شورای برنامه‌ریزی مصوب شد که به «ماشین‌رو» تبدیل شود.

عباس محمودی افزود: چندپایه و سازه‌های بتنی پل ماشین‌رو تکمیل‌شده و در صورت راه‌اندازی کامل می‌تواند شهرستان کوهدشت و معمولان را به آزادراه متصل کند.

وی افزود: عرشه پل ابراهیم‌آباد در کارخانه ماشین‌سازی لرستان ساخته‌شده و آماده نصب بوده اما مشکل اصلی این پروژه کمبود اعتبار است.

بخشدار معمولان گفت: تاکنون برای ساخت این پل ۱۵ میلیارد ریال هزینه شده که برای تکمیل آن به ۱۷ میلیارد ریال دیگر اعتبار نیاز دارد.