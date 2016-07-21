به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شکرچی‌زاده با اشاره به تعهد ایران برای کاهش گازهای گلخانه‌ای در اجلاس پاریس تا سال ۲۰۲۵ و چگونگی استفاده از سیمان و بهره‌برداری از آن بر اساس آنکه گفته می‌شود در افزایش گازهای‌گلخانه‌ای موثر است، گفت: عمده بخش بتن که تولید گازهای گلخانه‌ای می‌کند سیمان است که تقریبا هم‌وزن سیمان گازهای گلخانه‌ای ایجاد می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به مقایسه تولید گازهای گلخانه‌ای در تولید و بهره‌برداری از بتن و فولاد با یکدیگر افزود: وقتی تولید بتن و تولید سیمان را با یکدیگر در اثری که بر افزایش گازهای گلخانه‌ای دارند مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم با توجه به مصرف بالای انرژی در تولید فولاد، استفاده از بتن به صرفه‌تر و برای محیط‌زیست مناسب‌تر است. به عنوان مثال اگر تولید و ظرفیت خمشی تیر بتنی و تیر سیمانی را با هم مقایسه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که مجموعا انرژی‌های مصرف‌شده برای بتن قابل دفاع‌تر است.

وی تاکید کرد: ما اگرچه در نظر داریم که باید عمر مفید و دوام را مورد توجه قرار دهیم اما بر این نکته نیز تاکید داریم بتنی را تولید کنیم و در اجرا مورد استفاده قرار دهیم که متناسب با شرایط محیطی باشد.

شکرچی‌زاده گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد سازه‌هایی که ساختارش متفاوت با بتن است به دلیل مصرف بالای انرژی در تولید گازهای گلخانه‌ای نقش زیادی دارند و مراحل تولید بتن نسبت به دیگر سازه‌ها دوستداری و سازگاری بیشتری با محیط‌زیست دارد.

وی تاکید کرد: در تولید و استفاده از بتن، وظیفه مهندسان این است که به نحوی عمل کنند تا بتوانند دوستداری محیط‌زیست را افزایش دهند و بتن‌های سازگار با محیط‌های آب و هوایی را تولید کنند.

شکرچی زاده با اشاره به اینکه شرایط آب و هوایی در ایران گوناگون است و باید حتما مدنظر مهندسان قرار بگیرد، گفت: ما در حاشیه‌های شمال خلیج فارس مشکل خوردگی را سازه‌های بتنی را داریم. همچنین در نقاطی از کشور مشکلات یخبندان، در مناطقی از کشور مشکلات و بحث حملات سولفاته و در پالایشگاه‌ها نیز حملات اسیدی وجود دارد و با توجه به شرایط مختلف آب و هوایی مختلف در کشور استفاده از بتن‌های متناسب با شرایط محیطی با توجه به عمر مفید باید مورد نظر مهندسان باشد.

وی رعایت‌نشدن نکات لازم در شرایط مختلف آب و هوایی را از مشکلات عمده در کاهش عمر مفید سازه‌های بتنی عنوان کرد و در پایان افزود: مشکل این است که مثلا در خلیج فارس سازه‌هایی اجرا می‌شوند که حتی قبل از بهره‌برداری، ناچار به تخریب و یا تعمیر آنها هستیم و اینها مسائلی هستند که می‌توان با دوره‌های آموزشی و افزایش سطح دانش دست اندرکاران به نقاط مطلوب نزدیک تر شوند.