نقشه گسل زلزله کرمان، مشهد، تبریز و کرج تهیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شکرچیزاده در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اظهار داشت: شناسایی پهنه گسلهای شهر تهران اقدامی بود که توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و با همکاری مرکز مدیریت بحران شهرداری تهران و پژوهشکده زلزله انجام شد.
به گفته شکرچیزاده، با ارایه مطالعات درباره شناسایی گسل ها به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، نتایج مصوب و از طریق شورا برای اجرا ابلاغ شد.
وی تصریح کرد: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ماموریت دارد تا پیادهسازی تصمیمهای گرفته شده در مورد ساختمانهایی که بر روی گسل زلزله هستند را پیگیری کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: شناسایی گسلهای زلزله در شهرهای کرمان، تبریز، مشهد و استان البرز و مشخصا شهر کرج در دستور کار مرکز قرار دارد و پیگیری شناسایی گسلها در استان های مختلف هم برنامه ریزی شده است.
شکرچی زاده، مطالعات مربوط به مهندسی آتش در ساختمانها و همکاری مستمر با بخشهای خصوصی و تدوین مقررات ملی ساختمان را از دیگر فعالیتهای مرکز عنوان کرد و گفت: در مورد مطالعات مهندسی آتش، مرکز تحقیقات پروژههای متعددی را با بخشهای خصوصی در دست انجام دارد، همچنین بازخوانی و تدوین مقررات ملی ساختمان از دیگر مواردی است که در پژوهشکده ساختمان و ابنیه فنی در حال انجام است.
وی ادامه داد: تهیه ویرایش جدید آییننامه بتن ایران (آبا) در حال انجام است درحالی که بازنگری این آیین نامه از سوی سازمان برنامه و بودجه بیش از ۱۲ سال در دستور کار قرار داشت و هم اکنون مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تدوین ویرایش دوم را با همکاری بیش از ۶۰ نفر از استادان دانشگاههای بتن در استانها و شهرهای مختلف شروع کرده است.
این مقام مسئول از دیگر موضوعات پژوهشکده ساختمان و ابنیه فنی را ساماندهی مقوله انرژی در ساختمان و ساختمان های سبز عنوان و تاکید کرد: موضوع آییننامههای برچسب انرژی برای ساختمانها را در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان با قوت پیش میبریم و این نگاه را به تدوین مقررات ملی ساختمان داریم که تا قبل از پایان دولت یادهم تدوین آن نهایی شود، اخیرا هم جزئیات اجرایی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان را رونمایی کردیم.
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