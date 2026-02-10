زور بازو یا زور دل؟ / از میدان زورخانه تا میدان وجدان

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «پهلوان در میدان» به قلم محمد میرکیانی از مجموعه «قصه‌های پهلوانی» است که انتشارات محراب قلم با تصویرگری محمدحسین صلواتیان برای نوجوانان منتشر کرده است.

این کتاب، قصه پهلوان حیدر است؛ پهلوانی که پس از فوت پهلوان منصور، عنوان پهلوان شهر را از آن خود کرد. مردم شهر می‌خواستند برخلاف پهلوان منصور که فردی وابسته به حاکم و حکومت بود، پهلوانی را بزرگ شهر بدانند که به فکر مردم باشد و به آن‌ها خیر و نیکی برساند. پهلوان حیدر با امید به خداوند، این عنوان و درخواست مردم را پذیرفت.

پس از این اتفاق، حاکم و داروغه شهر از پهلوان حیدر خواستند که مثل پهلوان منصور، او نیز به قصر حاکم بیاید و برود و پای سفره رنگین قصر بنشیند. پهلوان حیدر اما نپذیرفت و گفت: «شکر خدا لقمه‌ نانی می‌رسد و نیازمند دیگران نیستم؛ چون خورده و نخورده از این دنیا می‌رویم، پس بهتر که شکم خود را کم‌تر از حلال و حرام این دنیا پُر کنیم.»

حاکم و داروغه از این رفتار پهلوان حیدر برآشفتند و داروغه تصمیم گرفت که حیله‌ای بیندیشد و پهلوان حیدر را ادب کند. حیله او آبروی پهلوان را هدف قرار داد. داروغه تلاش کرد که او را در میان همه مردم شهر رسوا کند؛ اما آیا سرانجام پهلوانی که به خداوند امید بسته و از او برای امر پهلوان شهر بودن، مدد خواسته است، رسوایی و بی‌آبرویی خواهد بود؟ کتاب جواب ما را می‌دهد.

کتاب «پهلوان در میدان»، 40 صفحه مصور رنگی دارد؛ اما حجم متنش نسبت به تعداد صفحه‌اش‌، کم نیست؛ چون برای نوجوانان نوشته شده است و آن‌ها می‌توانند متون بلند را بخوانند. محمد میرکیانی با توجه به مخاطب کتاب خود، از کلمات ناآشنا هم در داستان استفاده کرده است تا دایره واژگان آن‌ها نیز گسترش یابد. البته هر کلمه جدید، شماره دارد و معنایش در پایان کتاب آمده است: مانند چوب خیزران، بُرد یمانی، مقرّری و ... . آیا شما می‌دانید بُرد یمانی چیست؟ اگر نمی‌دانید پس خواندن این داستان کم‌حجم و جالب، در عین سرگرم‌کنندگی، به دانش زبانی‌تان هم می‌افزاید.

از نکات دیگر این کتاب می‌توان به درون‌مایه آن اشاره کرد. توکل و توسل به خداوند از ابتدا تا انتهای داستان در تک‌تکِ رفتار پهلوان حیدر وجود دارد و او این مسئله را در امور روزمره خود به مخاطب نشان می‌دهد نه در کارهای بزرگ و سنگین. مثل کمک به افراد پیر برای حمل بارهایشان یا رساندن نان و غذا به خانواده فقیری که گرسنه مانده‌اند. نویسنده پاسخ این کمک‌ها را هم در داستان گنجانده و به خواننده کتاب نشان می‌دهد که نیکی نزد خداوند بی‌جواب نمی‌ماند. همچنین بدی! بله، بدها نیز پاسخ رفتار خود را می‌بینند. این قانون آفرینش الهی است. بنابراین می‌توان این کتاب را علاوه‌بر داستانی سرگرم‌کننده در فضایی قدیمی و کهن، داستانی اخلاقی و اجتماعی و حتی سیاسی دانست؛ چراکه به امور مرتبط به سیاست نیز اشاره‌ای می‌کند و نوع رفتار درست با حاکمان ظالم و فاسد را نشان می‌دهد.

کتاب «پهلوان در میدان» را می‌توان در کمتر از سی دقیقه خواند؛ اما فکری که در ذهن خواننده ایجاد می‌کند، ماندگار است و او را به تأمل در عقیده، رفتار و کردار خود تشویق می‌کند.

این کتاب را محمد میرکیانی نوشته است؛ نویسنده‌ای که بیش از چهل سال است برای کودکان و نوجوانان می‌نویسد. او ده‌ها کتاب دارد و آثارش در کشورهای مختلف نیز ترجمه شده‌اند. میرکیانی سه دوره برنده جایزه کتاب سال شده است. او به ادبیات کهن علاقه زیادی دارد و به این دلیل این فضاسازی را در بیشتر آثارش می‌توان مشاهده کرد مانند کتاب «پهلوان در میدان».