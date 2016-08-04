وضع حجاب در کشور بسیار نامناسب است/ تقویت دیانت و فرهنگ جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی پیش از ظهر پنج‌شنبه در دیدار اعضای شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت، با بیان اینکه بخشی از جامعه در فقر فرهنگی هستند، اظهار داشت: امروز دشمنان با چند هزار رسانه، علیه اسلام و ولایت شبهه پراکنی می‌کنند که در این راستا، وظیفه ما آگاهی بخشی به مردم است.

وی با بیان اینکه خداوند، بنی آدم را بر دیگر موجودات فضیلت بخشید، ابراز داشت: امام علی(ع) می‌فرمایند: کل دنیا جهل است؛ مگر جایی که علم باشد و علم زمانی ارزشمند است که همراه با عمل باشد و عمل نیز هنگامی مورد قبول واقع می‌شود که همراه با اخلاص باشد.

استاد برجسته حوزه همچنین بر لزوم توجه به اخلاص در اعمال و اقدامات تأکید کرد و گفت: راه‌های شیطان برای خروج انسان از مسیر اخلاص زیاد است و بر این اساس، باید دائما به مراقبت از نفس خود بپردازیم.

وی بر لزوم توجه به فرهنگ و دیانت جوانان جامعه تأکید کرد و گفت: امروز وضع حجاب در کشور بسیار نامناسب است و حوزه‌های علمیه، علما، مسئولان و مردم نباید نسبت به این مسئله بی‌تفاوت باشند.

آیت الله علوی گرگانی همچنین بر لزوم توجه بیشتر مسئولان به جوانان تأکید کرد و گفت: باید به جوانان توجه بیشتری داشت و فرهنگ و دیانت آنان را تقویت کرد.

وی با اشاره به تلاش دشمن در زمینه تهاجم فرهنگی، تصریح کرد: دشمن با تمام توان به میدان تهاجم فرهنگی آمده؛ زیرا دائما از جمهوری اسلامی سیلی می‌خورد.

این مرجع تقلید شیعیان افزود: ولایت فقیه خلاف نظر و اراده دشمن است و بر این اساس نمی‌توانند اسلام را تحمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز چشم دنیا به قم است، گفتند: مسئولان باید توجه بیشتری به شهر کریمه اهل بیت(ع) داشته باشند.

آیت الله علوی گرگانی در پایان با قدردانی از خدمات شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت، گفت: این خدماتی که در چارچوب ولایت به بشریت ارائه داده می‌شود، قابل قدردانی است و امیدوارم این شورا، بیش از این بتواند به تبلیغ مکتب اهل بیت(ع) بپردازد.